SKY-HI¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ØÅÐ¾ì¡£¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE FIRST¡×¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖTo The First¡×¤ò¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
SKY-HI¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ØÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º£²óÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢BMSG¤¬¼çºÅ¤·¡¢BE:FIRST¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE FIRST¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¿Í¤ä¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤»öÊÁ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡ÖTo The First¡×¤À¡£SKY-HI¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥ÉTHE SUPER FLYERS¤ò¸ò¤¨¤¿¡¢¥Û¡¼¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê²»¿§¤¬¸÷¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊÔÀ®¤Ë¤Æ¾ðÇ®Åª¤Ê°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¢£SKY-HI ¥³¥á¥ó¥È
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Î½Ð±é¤«¤éÌó5Ç¯¤Ï¶õ¤±¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²»³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÆâÂ¡¤¬¤Ò¤ê¤Ä¤¯´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÈäÏª¤·¤¿¡ÖTo The First¡×¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÂç¤¤¤Å¾µ¡¤Î¤È¤¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç¿ÍÀ¸Á´Éô¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÌµ¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤È¤¤Î´¶¾ð¤¬¤¤¤Ä¤â»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ö¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£LIVE¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç²Î¤¦¤È¡¢¤³¤Î4Ç¯¤È¤«5Ç¯¤È¤«¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
