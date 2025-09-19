¥Õ¥©¥¹¥Æ¥¯¥¹¡¢RP¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖT60RPmk2¡×¤ÎËÜÍõÀ÷¤á¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°ºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë
¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼ÅÅµ¡¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¹¥Æ¥¯¥¹¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿Á´ÌÌ¶îÆ°·¿Ê¿ÌÌ¿¶Æ°ÈÄ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂè4À¤ÂåRP¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢ËÜÍõÀ÷¤á¤Î¥Ï¡¼¥É¥á¥¤¥×¥ë¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖT60RPmk2ai¡×¤ò2025Ç¯10·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï120,000±ßÁ°¸å¡£
¡ÖT60RPmk2ai¡×
¡ÖT60RPmk4ai¡×¤Ï¡¢50Ç¯¤ËÏË¤ê¡¢¼«¼Òµ»½Ñ¤Ç²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤ëRP¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÁ´ÌÌ¶îÆ°·¿Ê¿ÌÌ¿¶Æ°ÈÄ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂè4À¤Âå¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÎËÜÍõÀ÷¤á¥Ï¡¼¥É¥á¥¤¥×¥ë¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥®¥¿¡¼¤ÎºàÎÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥á¥¤¥×¥ë¤ÎÌµ¹¤ºà¤ò¡¢ÍõÀ÷¤á¤ÇÍÌ¾¤ÊÆÁÅç¸©¤Î°¤ÇÈÍõ¤ÇÀ÷¤á¾å¤²¤¿¤â¤Î¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢½ÏÎý¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¥á¥¤¥×¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÚÌÜ¤¬Èþ¤·¤¯¸½¤ì¤ë¿¼¤¤Íõ¿§¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¿¢Êª¤ÎÍõ¤Î¤ß¤Çºî¤é¤ì¤¿¡ÖËÜÍõ¡×¤Ë¤è¤ëÀ÷¿§¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥á¥¤¥×¥ë¤Î¹Å¼Á¤ÇÈæ½Å¤¬½Å¤¯²»¤ËÍ¾·×¤Ê¿§ÉÕ¤±¤ò¤·¤Ê¤¤ÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÄã²»°è¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¹â²»°è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ËÜÍõÀ÷¤á¤Î¥Ï¡¼¥É¥á¥¤¥×¥ë¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤òºÎÍÑ
¾å°Ìµ¡¼ï¤ÈÆ±¤¸ÉÔ½ãÊª¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÇÓ½ü¤·ÅÁÁ÷Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿7N¡Ê99.99999¡ó¡Ë¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹â½ãÅÙOFC¡ÊOxygen Free Copper¡§Ìµ»ÀÁÇÆ¼¡Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹â²»¼Á²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¸±¦¤Î¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤ËÁõÈ÷¤·¤¿2¶Ë3.5mm¥³¥Í¥¯¥¿¤Ë¤è¤ë¥ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂÐ±þÀ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¹â²»¼Á²½¤Ë¤â¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¡£É¸½àÉÕÂ°¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¹â²»¼ÁOFCÆ³ÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÊÌÇä¤Î4.4.mm¥Ð¥é¥ó¥¹¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÊET-TH4.4BL2Y¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì¥ì¤Î¡ÖUltrasuede¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Ã¥É¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤Ë
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿Åì¥ì¤Î¡ÖUltrasuede¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Ã¥É¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯½À¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ç¡¢³ê¤é¤«¤«¤Ä¹âÉÊ°Ì¤Ê½ÅÄã²»°è¤«¤é¹â²»°è¤Þ¤Ç¤Î²»¼Á¤òÄó¶¡ ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÄãÈ¿È¯¤Î¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥¤¥ä¡¼·¿¤Ë¤è¤ëÍ¥¤ì¤¿ÁõÃå´¶¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
Âè4À¤ÂåRP¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¹½Â¤
Âè4À¤ÂåRP¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÌÌ¿¶Æ°ÈÄ¤Î¿¶Æ°ÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤È¶Ñ°ì²½¤Î¤¿¤á¡¢¿¶Æ°ÈÄ¤ò¶´¤ß¹þ¤à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òÁýÎÌ¤·¥×¥ê¥ó¥Æ¥Ã¥É¥³¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó·Á¾õ¤ò¿·Àß·×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼§µ¤²óÏ©¤Î¹½À®ÉôÉÊ¤â°ì¿·¤·¤Æ¼§Â«Ê¬ÉÛ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¶Æ°ÈÄ¤ÎÉÔÍ×¶¦¿¶¤òÍÞ¤¨¡¢±Ô¤¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¤Î²»¤ÎÎ©¾å¤¬¤ê¤ÈÎ©²¼¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Êµ»½Ñ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿Âè4À¤ÂåRP¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢´¶ÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤ä¤¹¤¤³ê¤é¤«¤Ê¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¡¢Í¥¤ì¤¿²áÅÏÆÃÀ¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£½ÅÄã²»°è¤«¤é¹â²»°è¤Þ¤Ç¤ò¡¢Àµ³Î¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àµ³Î¤ÊÄê°Ì´¶¤È²»¾ì¤ÎºÆ¸½Ç½ÎÏ¤ò½¾Íè¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢½¾ÍèÆ±ÍÍ¤Ë¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤Î°ì´ÓÀ½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
·¿¼°¡§¥»¥ß¥ª¡¼¥×¥ó¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯·¿
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡§RPÊý¼°Ê¿ÌÌ¿¶Æ°ÈÄ
¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¡§28¦¸
´¶ÅÙ¡§96dB/mW
ºÇÂçÆþÎÏ¡§3,000mW
ºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¡§10¡Á40,000Hz
ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¡§Ìó398g¡Ê¥±¡¼¥Ö¥ë´Þ¤Þ¤º¡Ë
ËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢¦Õ3.5mm¡Ê2¶Ë¡Ë¥ß¥Ë¥×¥é¥°¡ß2¡ÊL/R¡Ë¢Î ¦Õ 3.5mm¡Ê3¶Ë¡Ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥×¥é¥°¡¦¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê2m¡Ë¡ß1 ¡¢¦Õ3.5mm¢ª¦Õ6.3mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥Õ¥©¡¼¥óÊÑ´¹¥³¥Í¥¯¥¿¡ß1¡¢ÀìÍÑ¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ÖT60RPmk2ai¡×
¡ÖT60RPmk4ai¡×¤Ï¡¢50Ç¯¤ËÏË¤ê¡¢¼«¼Òµ»½Ñ¤Ç²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤ëRP¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÁ´ÌÌ¶îÆ°·¿Ê¿ÌÌ¿¶Æ°ÈÄ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂè4À¤Âå¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÎËÜÍõÀ÷¤á¥Ï¡¼¥É¥á¥¤¥×¥ë¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥®¥¿¡¼¤ÎºàÎÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥á¥¤¥×¥ë¤ÎÌµ¹¤ºà¤ò¡¢ÍõÀ÷¤á¤ÇÍÌ¾¤ÊÆÁÅç¸©¤Î°¤ÇÈÍõ¤ÇÀ÷¤á¾å¤²¤¿¤â¤Î¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢½ÏÎý¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¥á¥¤¥×¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÚÌÜ¤¬Èþ¤·¤¯¸½¤ì¤ë¿¼¤¤Íõ¿§¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¿¢Êª¤ÎÍõ¤Î¤ß¤Çºî¤é¤ì¤¿¡ÖËÜÍõ¡×¤Ë¤è¤ëÀ÷¿§¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥á¥¤¥×¥ë¤Î¹Å¼Á¤ÇÈæ½Å¤¬½Å¤¯²»¤ËÍ¾·×¤Ê¿§ÉÕ¤±¤ò¤·¤Ê¤¤ÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÄã²»°è¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¹â²»°è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¾å°Ìµ¡¼ï¤ÈÆ±¤¸ÉÔ½ãÊª¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÇÓ½ü¤·ÅÁÁ÷Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿7N¡Ê99.99999¡ó¡Ë¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹â½ãÅÙOFC¡ÊOxygen Free Copper¡§Ìµ»ÀÁÇÆ¼¡Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹â²»¼Á²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¸±¦¤Î¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤ËÁõÈ÷¤·¤¿2¶Ë3.5mm¥³¥Í¥¯¥¿¤Ë¤è¤ë¥ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂÐ±þÀ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¹â²»¼Á²½¤Ë¤â¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¡£É¸½àÉÕÂ°¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¹â²»¼ÁOFCÆ³ÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÊÌÇä¤Î4.4.mm¥Ð¥é¥ó¥¹¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÊET-TH4.4BL2Y¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì¥ì¤Î¡ÖUltrasuede¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Ã¥É¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤Ë
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿Åì¥ì¤Î¡ÖUltrasuede¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Ã¥É¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯½À¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ç¡¢³ê¤é¤«¤«¤Ä¹âÉÊ°Ì¤Ê½ÅÄã²»°è¤«¤é¹â²»°è¤Þ¤Ç¤Î²»¼Á¤òÄó¶¡ ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÄãÈ¿È¯¤Î¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥¤¥ä¡¼·¿¤Ë¤è¤ëÍ¥¤ì¤¿ÁõÃå´¶¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
Âè4À¤ÂåRP¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¹½Â¤
Âè4À¤ÂåRP¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÌÌ¿¶Æ°ÈÄ¤Î¿¶Æ°ÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤È¶Ñ°ì²½¤Î¤¿¤á¡¢¿¶Æ°ÈÄ¤ò¶´¤ß¹þ¤à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òÁýÎÌ¤·¥×¥ê¥ó¥Æ¥Ã¥É¥³¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó·Á¾õ¤ò¿·Àß·×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼§µ¤²óÏ©¤Î¹½À®ÉôÉÊ¤â°ì¿·¤·¤Æ¼§Â«Ê¬ÉÛ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¶Æ°ÈÄ¤ÎÉÔÍ×¶¦¿¶¤òÍÞ¤¨¡¢±Ô¤¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¤Î²»¤ÎÎ©¾å¤¬¤ê¤ÈÎ©²¼¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Êµ»½Ñ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿Âè4À¤ÂåRP¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢´¶ÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤ä¤¹¤¤³ê¤é¤«¤Ê¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¡¢Í¥¤ì¤¿²áÅÏÆÃÀ¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£½ÅÄã²»°è¤«¤é¹â²»°è¤Þ¤Ç¤ò¡¢Àµ³Î¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àµ³Î¤ÊÄê°Ì´¶¤È²»¾ì¤ÎºÆ¸½Ç½ÎÏ¤ò½¾Íè¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢½¾ÍèÆ±ÍÍ¤Ë¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤Î°ì´ÓÀ½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
·¿¼°¡§¥»¥ß¥ª¡¼¥×¥ó¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯·¿
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡§RPÊý¼°Ê¿ÌÌ¿¶Æ°ÈÄ
¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¡§28¦¸
´¶ÅÙ¡§96dB/mW
ºÇÂçÆþÎÏ¡§3,000mW
ºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¡§10¡Á40,000Hz
ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¡§Ìó398g¡Ê¥±¡¼¥Ö¥ë´Þ¤Þ¤º¡Ë
ËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢¦Õ3.5mm¡Ê2¶Ë¡Ë¥ß¥Ë¥×¥é¥°¡ß2¡ÊL/R¡Ë¢Î ¦Õ 3.5mm¡Ê3¶Ë¡Ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥×¥é¥°¡¦¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê2m¡Ë¡ß1 ¡¢¦Õ3.5mm¢ª¦Õ6.3mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥Õ¥©¡¼¥óÊÑ´¹¥³¥Í¥¯¥¿¡ß1¡¢ÀìÍÑ¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£