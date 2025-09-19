¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÙðÄÅÀµ¤«¤é¸«¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÀäÂÐÅª¤ËÍÍø¡×¡¡ÅêÂÇ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤âµó¤²¤¿
ÙðÄÅÀµ¤¬¸ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅêÂÇ¤Î¸½¾õ¤ÈCS¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Á°ÊÔ
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¡Ö£·¡×¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯£¹·î18Æü»þÅÀ¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë¡££¹·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â10¾¡£³ÇÔ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç£µÇ¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÙðÄÅÀµ»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
£¸·î°Ê¹ß¤Ç£µ¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂô¡¡photo by Sankei Visual
¡½¡½¸½ºß£²°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Ï4.5¥²¡¼¥àº¹¡££¹·î18Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ò¾¡Íø¤·¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ï»Ä¤ê£±»î¹ç¤Ç¤¹¡£
ÙðÄÅÀµ¡Ê°Ê²¼¡§ÙðÄÅ¡Ë¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÀäÂÐÅª¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£15¾¡3ÇÔ£²Ê¬¤±¤ÈÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤â¡Ê»Ä¤ê12»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ë£µ»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£»Ä¤ê»î¹ç¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¡£Âç·¿Ï¢ÇÔ¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½£¹·î20Æü¤«¤é£¹Ï¢Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾è¤ê¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ÙðÄÅ¡¡Ãæ·Ñ¤®¤Ç¤¹¡££¶Ï¢Àï¤¯¤é¤¤¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£¹Ï¢Àï¤È¤Ê¤ë¤È¤è¤êÃæ·Ñ¤®¤òÅêÆþ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¤¬Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ï¢Àï¤ÎºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ãæ·Ñ¤®¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£ÀèÈ¯¤¬Êø¤ì¤ÆÃæ·Ñ¤®¤ò¤É¤ó¤É¤óÅêÆþ¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÃæ·Ñ¤®¤¬ÌÚÂ¼¸÷¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²¤òÃæ·Ñ¤®¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¡ÖÂèÆóÀèÈ¯¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤Ò¤È¤ê¤¤¤ë¤ÈÀï¤¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÎÌò³ä¤ò¾¾ËÜ¤¬Ã´¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èø·Á¿òÅÍ¤Ï°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ÆÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¹¤·¡¢»î¹ç¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹Ìò³ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¾¾ËÜÅê¼ê¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÙðÄÅ¡¡¤¿¤À¡¢·ÚÂÇ¤µ¤ì¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³ÆµåÃÄ¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¹¶Î¬¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÎÏ¤ÈÎÏ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÁê¼ê¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÛÃÖÅ¾´¹¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤ËºîÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡£
¡½¡½ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Î¾õÂÖ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÙðÄÅ¡¡¾åÂôÄ¾Ç·¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê£¸·î20Æü¤Î¡ËÀ¾ÉðÀï¤ÇÆó·å»°¿¶¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡ÖÂÎ¤ÎÆ°¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³²¿»î¹ç¤«¤Ï¤º¤Ã¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤ÏÂç»ö¤Ê»î¹ç¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤¬Ãì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾åÂô¤Î¤¤¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡££¹·î17Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤ÏÌó£±¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºµå°Ò¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â°¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Í¸¶Åê¼ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÙðÄÅ¡¡£¸·î¸åÈ¾¤Î£³»î¹ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Íð¤ì¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£¹·î£¶Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¾¯¤·²þÁ±¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿Í×°ø¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í¸¶¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÇÈ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¤â¾¯¤·ÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÙðÄÅ¡¡¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢Æ£°æâ«ºÈ¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¿ù»³°ì¼ù¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ä¤Ê¤°¤«¡£ÀèÈ¯¤¬Áá¤¤²ó¤Ë¹ßÈÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»î¹ç¤òÎ©¤ÆÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ¶á¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀèÈ¯¤¬»î¹ç¤òºî¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êø¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÆÃ¤ËÏ¢Àï¤Ç»î¹ç¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ï¢ÇÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½°ÊÁ°¡¢ÙðÄÅ¤µ¤ó¤Ï¿ù»³Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¹â¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÙðÄÅ¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤ÏÀ©µå¤òÍð¤·¤Æ¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¡¢¼«ÌÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¶õ¿¶¤ê¤â¼è¤ì¤ë¡£ºÙ¤«¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÈ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ë»î¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£³ÅÀ¤¯¤é¤¤¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç£±¼ºÅÀ¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£°ÊÁ°¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤¹¤ÈÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢µ»½ÑÌÌ¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡ÚÌî¼ê¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡©¡Û
¡½¡½¡¡°ìÊý¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¿Ø¤Î¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡º£µ¨¤Ïºòµ¨¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÇ½ç¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÙðÄÅ¡¡¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¶áÆ£·ò²ð¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»³ÀîÊæ¹â¤ÎÉÔÄ´¤¬Ä¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÂÇ½ç¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¡¢¥±¥¬¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Áª¼ê¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤º¤Ã¤È£´ÈÖ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿»³Àî¤Î¾õÂÖ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¡ÇÔ¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡½¡½¤¿¤À¡¢Ã¯¤«¤¬°¤«¤Ã¤¿¤éÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÙðÄÅ¡¡ÌøÄ®Ã£¤Î¾õÂÖ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÕ¤ËÈà¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤»þ¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¹¸¤â¤¤¤¤»þ¤È°¤¤»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯Áª¼ê¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£º£µÜ·òÂÀ¤¬¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÌîÂ¼Í¦¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¶áÆ£¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¡¡ËÒ¸¶¤ÏÌî¼ê¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££¹·î¤Ï¾¯¤·ÂÇÎ¨¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£¸·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨£´³ä¶á¤¯¡Ê.385¡ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤â¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½ÌøÅÄÍª´ôÁª¼ê¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÆüÃæ¤Ë³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤â¤Ä¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÙðÄÅ¡¡½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤«¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÂåÂÇ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¤·¤Í¡£ÀîÀ¥¹¸¤é¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ëÂåÂÇ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡©
ÙðÄÅ¡¡¥±¥¬¿Í¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÍ¥¾¡¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë»î¹ç¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ê¸åÊÔ¡§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬CS¤ÇÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡©¡¡OBÙðÄÅÀµ¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢³ÚÅ·¤Î·Ù²ü¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÙðÄÅÀµ¡Ê¤»¤Ã¤Ä¡¦¤¿¤À¤·¡Ë
1982Ç¯£¶·î£±Æü¡¢½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô½Ð¿È¡£½©ÅÄ·ÐË¡ÂçÉÕ¹â¡Ê¸½¥Î¡¼¥¹¥¢¥¸¥¢ÂçÌÀºù¹â¡Ë£³Ç¯»þ¤Ë½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¡£Â´¶È¸å¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿JRÅìÆüËÜÅìËÌ¤Ç¤Ï¡¢£·ÅÙ¡ÊÊä¶¯Áª¼ê´Þ¤à¡Ë¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£2008Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÆþÃÄ¡£È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤òÉð´ï¤ËÀèÈ¯¡¦Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¡¢²òÀâ¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÌîµå¶µ¼¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³èÆ°¡£ÄÌ»»282»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢79¾¡49ÇÔ1¥»¡¼¥Ö73¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.98¡£