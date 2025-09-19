¸µAKB48±ºÌî°ìÈþ¡¢¡ÖÄ¾Ä²ç´¤í¤¦¡×¤È¤Î²á¹ó¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù
ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù(Á´14²ó)#3¤¬¡¢¤¤ç¤¦19Æü(22:00¡Á)¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡û±ºÌî°ìÈþ¤¬É×¤È¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¸µAKB48¤Î±ºÌî°ìÈþ¤¬¡¢Âè°ì»Ò½Ð»ºÄ¾¸å¤ËÈ¯¾É¤·¤¿»º¸å1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤¦µ©¤ÊÉÂ¡ÖÄ¾Ä²ç´¤í¤¦¡×¤È¤Î²á¹ó¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£¡ÖÊØ¤¬ç´¤«¤é½Ð¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤ë¾×·âÅª¤Ê¾É¾õ¡£¡Ö³°¤ÇÆÍÁ³(ç´¤«¤é)¥¬¥¹¤¬Ï³¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤È·ãÄË¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢°é»ù¤Ë¤â»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹Æü¡¹¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Èà½÷¤ò»Ù¤¨¤¿É×¤È¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£±ºÌî¤¬º£¡¢Í§¿Í¤Ë¤µ¤¨¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÂ¤ò¤¢¤¨¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤ä¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëMEGUMI¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¹äÎÏºÌ²ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤äÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¥³¥é¥à¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤Î¼¹É®³èÆ°¤âÏÃÂê¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABEMA¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¡£·ÝÇ½³¦¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÀ¸¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹3¿Í¤¬¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Í³¤ËËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡û±ºÌî°ìÈþ¤¬É×¤È¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¸µAKB48¤Î±ºÌî°ìÈþ¤¬¡¢Âè°ì»Ò½Ð»ºÄ¾¸å¤ËÈ¯¾É¤·¤¿»º¸å1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤¦µ©¤ÊÉÂ¡ÖÄ¾Ä²ç´¤í¤¦¡×¤È¤Î²á¹ó¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£¡ÖÊØ¤¬ç´¤«¤é½Ð¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤ë¾×·âÅª¤Ê¾É¾õ¡£¡Ö³°¤ÇÆÍÁ³(ç´¤«¤é)¥¬¥¹¤¬Ï³¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤È·ãÄË¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢°é»ù¤Ë¤â»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹Æü¡¹¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Èà½÷¤ò»Ù¤¨¤¿É×¤È¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£±ºÌî¤¬º£¡¢Í§¿Í¤Ë¤µ¤¨¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÂ¤ò¤¢¤¨¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤ä¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëMEGUMI¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¹äÎÏºÌ²ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤äÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¥³¥é¥à¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤Î¼¹É®³èÆ°¤âÏÃÂê¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABEMA¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¡£·ÝÇ½³¦¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÀ¸¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹3¿Í¤¬¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Í³¤ËËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£