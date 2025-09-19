µÜËÜ¿µÌé¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Èµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¤È¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç...¡×
¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡ßµÜËÜ¿µÌé
Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤ÆµÜËÜ¿µÌé¤µ¤ó¤Ë¸½Ìò»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥µ¡¼¥É¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥é¥¤¥È¡¢¥ì¥Õ¥È¤òÁª¤Ó¡¢ºÇ¸å¤Ï¤½¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ÇºÇ¶¯ÂÇÀþ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£²óÀË¤·¤¯¤â¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤È¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¸ø³«¡£¡Ú¥µ¡¼¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Û
¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÌÚ¡Ë¤¸¤ã¤¢¡¢¥µ¡¼¥É¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÜËÜ¿µÌé¡Ê°Ê²¼¡¢µÜËÜ¡ËÃæÂ¼µªÍÎ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤é¤Ï°ì»þ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ö¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤·¤«ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Åìµþ¥É¡¼¥à¤«¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤ä¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡£3ÅÀ¤°¤é¤¤¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ð¥«¥ó¥Ð¥«¥óÂÇ¤¿¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡¤¸¤ã¤¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¡©
µÜËÜ¡¡ÆóÂò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤«¾¾°æ²ÔÆ¬±û¡£¥·¥ç¡¼¥È¤Ç40È¯·â¤Ã¤¿¿Í¤â¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢ºäËÜ¤Ï2¿ÍÌÜ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²ÔÆ¬±û¤Ï¤â¤¦Ä¶ËüÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÌÚ¡¡¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤¤¤¯¤È¤É¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ç¤¤¤¦¤È²ÔÆ¬±û¤Î¤Û¤¦¤«¤Ê¡£³Î¼ÂÀ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ºäËÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÂçÌÚ¡¡¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬°ã¤¦¼éÈ÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈºäËÜ¤Ã¤ÆÇÉ¼ê¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ°Õ³°¤È·ø¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ ²ÔÆ¬±û¤Ï·ë¹½ÇÉ¼ê·Ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤ª¤©¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼éÈ÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤È¤«Ãæ·Ñ¤«¤éÅê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¡¢¤¢¤ì¤Ï°Û¾ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È²ÔÆ¬±û¤«¤Ê¡£Áö¤ì¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Þ¥¹¥¯¡Ê´é¡Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¡¢¥Î¥êÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÚÂ¾µåÃÄ¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤Ë¶µ¤¨¤¿ÍýÍ³¡Û
ÂçÌÚ¡¡¥Î¥ê¤µ¤ó¤â¤¤¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¤è¡£³°Ìî¼ê¤Ë¤¤¤¯Á°¤Ë¡¢ºäËÜÁª¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡µÜËÜ¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¿»þ¤ÎºäËÜÁª¼ê¤Î¼éÈ÷¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µÜËÜ¡¡¥À¥á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯Áª¼ê¤Ç¤â¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ËÎ×¤àµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¸ª¤Ê¤é¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂçÌÚ¡¡¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¤³¤ì¤«¤éÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤¡¤°¤é¤¤¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥´¥í¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ó¤«Åê¤²¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¡£ ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÅê¤²Êý¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬²¼¼ê¤Ê¿Í¤Ã¤ÆÂÎ¤ò²£¤Ë»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±½Ä¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤À¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¤«£±ËÜÇØÉé¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ë°Á÷µå¤¬¾å²¼¤Ë¤·¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º¸±¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ËÎ¥¤¹°ÌÃÖ¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á÷µå¤Î³ÎÎ¨¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ ¤³¤ì¤ò²£¤ËÂÎ¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢360ÅÙ¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¡Ë¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¸þ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ ¤³¤Î"ÂÎ¤ò½Ä¤Ë»È¤¦"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ä¤³¤¯¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤³¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ëÎý½¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¡£
ÂçÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÎÌÌ¡¹¤«¤é¡¢Å¨¤Ë¶µ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¤¦¤Á¤Ë¤â¼ã¤¤¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡¢¡ÖºäËÜ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¶µ¤¨¤í¡×¤È¸ò´¹¾ò·ï¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¼éÈ÷¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â¶µ¤¨¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¡¢ÆÃ¤ËÄ¥ËÜ·®¤µ¤ó¤Ë¤Ï³å¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¤È¤³¤í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤«¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤Ã¤Æ¡£
ÂçÌÚ¡¡¾¼ÏÂ¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜËÜ¡¡ÀÎ¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ºäËÜ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£±Ç¯°Ê¾å¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¿¿·õ¤Ë¤º¤Ã¤ÈËèÆü¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ ¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¥ß¥¹¤¬·ã¸º¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌÚ¡¡ºäËÜÁª¼ê¤ÎÄï»ÒÆþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
µÜËÜ¡¡¾¼ÏÂ¤Î¼ãÂç¾¡Ê¸¶Ã¤ÆÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î»þ¤Ë¡ÖµÜËÜ¡¢ºäËÜ¤ò¼«¼çÎý½¬¤Î»þ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡£
ÂçÌÚ¡¡Ä¾ÀÜ¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¡Ö¤¢¤¢...¤Ï¤¤...¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Í¦¿Í¡×¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÌ¾Áª¼ê¤ò¤½¤í¤¨¤¿³°Ìî¼ê£³¿Í¡Û
ÂçÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ç¤¹¤´¤¤·ë²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£ ¤µ¤¢¡¢³°Ìî£³¿Í¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÜËÜ¡¡ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¾¾°æ½¨´î¡£ºÇ¸å¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡Ë¹Ô¤¯Á°¤Ï¤â¤¦Áá¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÌÚ¡¡ºÇ¸å¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£50¹æ¤â¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤·¡£
µÜËÜ¡¡¾¾°æ½¨´î¤ÏËÍ¤é¤Î»þ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¾¾°æ¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡£²¿ÍÌÜ¤Î³°Ìî¼ê¤Ï¡©
µÜËÜ¡¡º¸¤Ï¶âËÜÃÎ·û¤µ¤ó¡£»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ëÅ´¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÂÇ¤Æ¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤¹¤´¤¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ ¤¢¤È¤ÏµÙ¤Þ¤Ê¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Å¨¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤¹¤´¤¯¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¶âËÜ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³°¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡¤¸¤ã¤¢£³¿ÍÌÜ¤Ï¡©
µÜËÜ¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤ËÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ò³°¤·¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ç¶ì¾ð¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜËÜ¡¡Âè£±²ó¤ÎWBC¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼é¤ë¡¢Áö¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ´¶¿´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤éÁ´ÉôÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢Áá¤¯¹Ô¤Ã¤ÆÆþÇ°¤ËÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥À¥Ã¥·¥å¤â£¸³ä¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£ÁöÎÝÎý½¬¤â¤À¤¤¤¿¤¤¤Ï´¶³Ð¤Ç¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷Îý½¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Èó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤Î»ÑÀª¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤¬Â¤ê¤ó¤¾¤È¡£ ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼ã¤¤¤È¤¤Ë¡Ê¤½¤Î»Ñ¤ò¡Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¶¤â²Ô¤²¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ»½Ñ°Ê¾å¤ËÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÁ´ÎÏ¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÌÚ¡¡WBC´ü´ÖÃæ¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤È¤É¤ó¤ÊÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤¬Ç¯²¼¤À¤±¤Éµ¤¤ò¸¯¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡ÌîµåÃÌµÁ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡Èà¤âËÜµ¤¤ÇÂè£±²óWBC¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¹ç½É¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¡¢¡Ö²¶¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÈÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤³¤¦¡Ê¶á¤Å¤¤¤Æ¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦ÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡£¡ÖËÍ¤Ï³Øµé°Ñ°÷¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Éû¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éµÜËÜ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌµÍý¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿ÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤«¤é¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤¬ÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°Ìî¤ÎÌ¾¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ ¤À¤«¤é¡¢ÆâÌî¼éÈ÷¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ú¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë¶¯ÂÇÀþ¡Û
ÂçÌÚ¡¡¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¡¢£´ÈÖ¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¾¾Ãæ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡ÂÇ½ç¤Ç¸À¤¦¤È¤Í¡¢£´ÈÖ¤¬½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹ ¡££²¡¢£³ÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ ¤½¤³¤Ë²ó¿ôÂ¿¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï£±ÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ £²ÈÖ¶âËÜ¤µ¤ó¡£ £³ÈÖ¾¾°æ¡£ º¸¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£ ¤½¤¦¤Ê¤ë¤È£´ÈÖ¤¬¥Î¥ê¡¢£µÈÖ¾¾Ãæ¡£
ÂçÌÚ¡¡¤³¤ì¤Ï¤´Äó°Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¾°æ¤¬4ÈÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
µÜËÜ¡¡ËÍ¤Ï¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÁá¤¤3ÈÖ¤ËÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç£´ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤é......¡£
µÜËÜ¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢£±ÈÖ¥¤¥Á¥í¡¼¡¢£´ÈÖ¾¾°æ¡¢£²ÈÖ²ÔÆ¬±û¤Ç¡¢£³ÈÖ¶âËÜ¤µ¤ó¡££µÈÖ¥Î¥ê¡¢£¶ÈÖ¾¾Ãæ¡¢£·ÈÖ°æ¸ý¡¢£¸ÈÖ¸ÅÅÄ¤µ¤ó¡£
ÂçÌÚ¡¡²¼°ÌÂÇÀþ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë¡£
µÜËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Profile
µÜËÜ¿µÌé¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¡¿1970Ç¯11·î5Æü¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£1992Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢2008Ç¯¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢2012Ç¯¤Ë2000ËÜ°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£2013Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£