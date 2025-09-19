ÎýÇÏÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¡ªÅìµþÅÔ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ßÂçÃ«¹¯»Ò Ì¤Íè¤Ø¤Î»¾²Î¡½²»³Ú¤Ï¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ë¡½
ÎýÇÏÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤Ë¡ÖÅìµþÅÔ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ßÂçÃ«¹¯»Ò Ì¤Íè¤Ø¤Î»¾²Î¡½²»³Ú¤Ï¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ë¡½¡×¤ò³«ºÅ¡£
ÅìµþÅÔ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ßÂçÃ«¹¯»Ò Ì¤Íè¤Ø¤Î»¾²Î¡½²»³Ú¤Ï¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ë¡½
¢£Æü»þ
2026(ÎáÏÂ8)Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)15:00³«±é(14:15³«¾ì)
¢£¾ì½ê
ÎýÇÏÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë(¤³¤Ö¤·¥Û¡¼¥ë)
(À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡¦À¾ÉðÍ³ÚÄ®Àþ¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÎýÇÏ±Ø¡×Ãæ±ûËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬)
¢£½Ð±é
ÂçÃ«¹¯»Ò(¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó)¡¢Âç°æ½Ù(»Ø´ø)¡¢ÅìµþÅÔ¸ò¶Á³ÚÃÄ(´É¸¹³Ú)¡¢ÇßÄÅÏÂ»þ(¥Ð¥¹¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È)¡¢ÂçÀ¾¶©ºÈ(¥ó¥´¥Þ)¡¢¾®ÀîµªÈþÂå(¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó)¡¢¶ð粼Ëü½¸(¥É¥¥¥¿¡¼¥ë)
¢£¶ÊÌÜ
¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È¡¦¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¡¿½ËÅµ¹Ô¿Ê¶Ê Op.1
¥á¥ó¥Ç¥ë¥¹¥¾¡¼¥ó¡¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¶¨ÁÕ¶Ê ¥ÛÃ»Ä´ Op.64(ÆÈÁÕ¡§ÂçÃ«¹¯»Ò)
¥¹¥á¥¿¥Ê¡¿Ï¢ºî¸ò¶Á»í¡Ô¤ï¤¬ÁÄ¹ñ¡Õ¤è¤ê¡Ö¥ô¥ë¥¿¥ô¥¡(¥â¥ë¥À¥¦)¡×
Çë¿¹±ÑÌÀ¡¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¶¨ÁÕ¶Ê¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î»¾²Î¡×¡Á¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÈÀ¤³¦Ì±Â²³Ú´ï¤Î¤¿¤á¤Î¡Á
(ÆÈÁÕ¡§ÂçÃ«¹¯»Ò¡¢ÇßÄÅÏÂ»þ¡¢ÂçÀ¾¶©ºÈ¡¢¾®ÀîµªÈþÂå¡¢¶ð粼Ëü½¸)
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â(Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ)
SÀÊ¡¡¡¡¡¡ 5,000±ß(¥Õ¥ì¥ó¥º²ñ°÷¡¡4,500±ß)
AÀÊ¡¡¡¡¡¡ 4,000±ß(¥Õ¥ì¥ó¥º²ñ°÷¡¡3,600±ß)
¼Ö¤¤¤¹ÀÊ¡¡2,500±ß(¥Õ¥ì¥ó¥º²ñ°÷¡¡2,250±ß)
¢¨ÎýÇÏÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Í§¤Î²ñ ¤Í¤ê¤Ö¤ó¥Õ¥ì¥ó¥º³ä°ú¤Ï2Ëç¤Þ¤Ç
¢¨³ØÀ¸·ô¡§SÀÊ¡¢AÀÊÈ¾³Û(ÀèÃå½ç¡¢Ëç¿ô¸ÂÄê)
¢£È¯Çä¾ðÊó
¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¢£ÎýÇÏÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É
¡¦Í½ÌóÅÅÏÃ¡§ 03-3948-9000(10:00¡Á17:00)
¡¦Áë¸ý¡¡¡¡¡§ ÎýÇÏÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡¦ÂçÀô³Ø±à¤æ¤á¤ê¤¢¥Û¡¼¥ë(10:00¡Á20:00)
¢£¼çºÅ¡§ÎýÇÏÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼(¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÎýÇÏ¶èÊ¸²½¿¶¶½¶¨²ñ)
¢£´ë²è¹½À®À©ºî¶¨ÎÏ¡§°ËÆ£ÍµÂÀ
ÎýÇÏÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤Ë¡ÖÅìµþÅÔ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ßÂçÃ«¹¯»Ò Ì¤Íè¤Ø¤Î»¾²Î¡½²»³Ú¤Ï¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ë¡½¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸ø±é¤Î¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢Çë¿¹±ÑÌÀºî¶Ê¤Î¡Ô¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¶¨ÁÕ¶Ê¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î»¾²Î¡×¡Á¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÈÀ¤³¦Ì±Â²³Ú´ï¤Î¤¿¤á¤Î¡Á¡Õ¤Ï2025Ç¯1·î¤Î½é±é°Ê¹ß¡¢ºÆ±é¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¢ÂçÃ«¹¯»Ò¤Î¡Ö²»³Ú¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤òÊ¿ÏÂ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢º£¤Ê¤ªÀïÁè¡¦Ê¶Áè¤¬Â³¤¯ÃÏ°è¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë4ËÜ¤ÎÌ±Â²³Ú´ï(¥Ð¥¹¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¡¢¥ó¥´¥Þ¡¢¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¡¢¥É¥¥¥¿¡¼¥ë)¤È¶¦¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢±éÁÕµ¡²ñ¤¬µ©¾¯¤Ê¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È¡¦¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¤Î¡Ô½ËÅµ¹Ô¿Ê¶Ê¡Õ¡¢¥Á¥§¥³¤Î¹ñÌ±³ÚÇÉ¡¢¥¹¥á¥¿¥Ê¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥â¥ë¥À¥¦¡×¡¢¤½¤Î½Ð¼«¤«¤éÂ¿Æñ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ç¥ë¥¹¥¾¡¼¥ó¤Î¡Ô¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¶¨ÁÕ¶Ê¡Õ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÀïÁè¡¦Ê¶Áè¡¦Ç÷³²¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â³èÌö¤·¤¿ºî¶Ê²È¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö²»³Ú¤Ï¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ë¡×±éÁÕ²ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ï¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤ÄÅìµþÅÔ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢»Ø´ø¤ÏÂè21²ó¥Ï¥Á¥ã¥È¥¥¥ê¥¢¥ó¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë»Ø´øÉôÌç¤Ë¤Æ¡¢Âè2°Ì¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ÅÅµÇÉ¸ò¶Á¶Ê¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Âç°æ½Ù¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î»¾²Î¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¥½¥ê¥¹¥È¿Ø¤ÏÂçÃ«¹¯»Ò¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ì¥º¥Þ¡¼²»³Ú¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÇßÄÅÏÂ»þ¡¢¥±¥Ë¥¢¥É¥¥¥ë¥Þ²»³Ú¤ÎÅÁÅý·Ñ¾µ¼Ô¤ÎÂçÀ¾¶©ºÈ¡¢À¤³¦¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤½÷À¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥óÁÕ¼Ô¤Î¾®ÀîµªÈþÂå¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÊ¸²½Âç»È¤âÌ³¤á¤ë¶ð粼Ëü½¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄó¶¡²èÁü¡Û
ÂçÃ«¹¯»Ò(¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó)(C)Yukisuke Fushimi
Âç°æ½Ù(»Ø´ø)(C)Great the Kabukicho
ÅìµþÅÔ¸ò¶Á³ÚÃÄ(´É¸¹³Ú)
ÇßÄÅÏÂ»þ(¥Ð¥¹¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È)(C)»°±ºËãÎ¹»Ò
ÂçÀ¾¶©ºÈ(¥ó¥´¥Þ)
¾®ÀîµªÈþÂå(¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó)
¶ð粼Ëü½¸(¥É¥¥¥¿¡¼¥ë)
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÎýÇÏÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¡ªÅìµþÅÔ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ßÂçÃ«¹¯»Ò Ì¤Íè¤Ø¤Î»¾²Î¡½²»³Ú¤Ï¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ë¡½ appeared first on Dtimes.