¶âÂô»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëµìÆü¶ä¶âÂô»ÙÅ¹¤ÎÀ×ÃÏÍøÍÑ¤ò½ä¤ê¡¢²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¸©¤ÎÃÚÃÎ»ö¤È¶âÂô»Ô¤ÎÂ¼»³»ÔÄ¹¡£19Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¡¢¸©»Ô¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ»ö¤¬¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»Ô¤¬º£Ç¯ÅÙËö¤Ë¼èÆÀ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¶äÀ×ÃÏ¡£
¤½¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÂô»Ô¤ÎÂ¼»³»ÔÄ¹¤¬¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÅúÊÛ¤Ç¡ÖÃÏ²¼¤Î¶â¸Ë¼¼¤òÈó¸ø³«¤Ë¤¹¤ë¡×Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡Ö¤Ê¤¼ÃÏ²¼¶â¸Ë¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼²þ½¤Àß·×¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÊÑµ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»ÃÄêÍøÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¶âÂô»Ô¤Î²þ½¤·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃÚÃÎ»ö¤¬µ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Â¼»³»ÔÄ¹¤Ï¡¢¶â¸Ë¼¼¤Î¸ø³«¤Ï¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦È¯¸À¡Ä
¶âÂô»Ô¡¦Â¼»³ Âî »ÔÄ¹¡§
¡Ö¸©¤ÎÊý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸ý¤ò½Ð¤¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¶â¤â½Ð¤¹¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¤Ï¤¤¡×
ÈñÍÑÉéÃ´¤òµá¤á¤ë»ÔÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÃÚÃÎ»ö¤¬¡Ä
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿Í×Ë¾¤Ï¡¢Â¼»³»ÔÄ¹¤«¤éÀµ¼°¤Ë²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Ä´À°ÉÔÂ¤¬¾·¤¯¶âÂô»Ô¤È¤ÎÂÐÎ©¡£
¤·¤«¤·¡¢½ÅÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÏ¢·È¤·¹ç¤¦¡¢¸©»Ô¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡Ö¸øÌ³¤ä¸øÌ³°Ê³°¤Ç¤â°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¸©»ÔÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¶ñÂÎ¤Î»ö¶È¤ò¿Ê¤á¡¢¸©Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Â¼»³»ÔÄ¹¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ä
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡Ö¤±¤µ¤âÂ¼»³¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤ªÅÅÏÃ¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤ÎÂ¼»³»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÁêÃÌÉÔÂ¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»Ô¡¦Â¼»³ Âî »ÔÄ¹¡§
¡Ö¸©ÃÎ»ö¤È»ÔÄ¹¤Î´Ö¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ï¢·È¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³¹¤Ê¤«¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤ëÆü¶äÀ×ÃÏ¡£
¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤ÎµÙ´ÛÂÐºö¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¸©»Ô¤ÎÏ¢·È¤Îº£¸å¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£