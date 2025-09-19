¡Úµð¿Í¡Û¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤¬°¤Éôµð¿Í¤Ø¥¨¡¼¥ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê£¶£·¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Îµð¿Í¡½¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ä£Á£Ù¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤ÎÂè£²²ó£×£Â£Ã¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò£²Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¸¶»á¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤½¤Ç¤òÄÌ¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡ÊÎý½¬¤ò¡Ë²¿¤Ë¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç£±µå¡×¤È»°ÎÝ¤ò¼é¤ë²¬ËÜ¤Ë£±µåÅê¤¸¤ëà¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëá¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢Êá¼êÌÜ³Ý¤±¤ÆÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åêµå¡£¸«»ö¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ô¥Ã¥Á¤òÈäÏª¤·¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤ËÆü¤Î´Ý¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¸¶»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¡¹¤Îº¢¤Î»ø¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Í¡¢¿À¡¹¤·¤¯¡¢¤Ç¤â²¿²ó¤â²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¼ã¤¤½°¤¿¤Á¤¬¤µ¤é¤Ëµ±¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤Ç¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£¼«¿È¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Îµð¿Í¤Ïºå¿À¤ËÍ¥¾¡¤òµö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸¶»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¡ËÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¥É¥¥É¥¤â¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤â´ÆÆÄ¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥×¥í¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£