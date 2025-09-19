Çë¸¶À»¿Í¡¢¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤Ç½é¡È8000¥ª¡¼¥ë¡É¤Ë¶Ã¤¡Ö8Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡©¡×
¡¡Ëã¿ý¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡ØM¥ê¡¼¥°2025¡¾26¡Ù¤¬16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âè1»î¹ç¤Ë¤ÏTEAM RAIDEN¡¿ÍëÅÅ¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÇë¸¶À»¿Í¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢°Ê²¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à½éÅÐÈÄ¡£Î¢3¤¬3²ó¤â½Ð¤ëÍðÂÇÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×ÍëÅÅ¤Î¤ªÈè¤ì²ñ¤ò¡Èµå³¦No1¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¤¬³«¤¯¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ó¤Ã¤¯¤ê
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Çë¸¶¤ÏU-NEXT Pirates¤Î¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢°Ê²¼ºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°Ì¡Ë¡¢BEAST X¤È¤·¤Æ¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î3Áª¼ê¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿¡£
¡¡Åì¾ë¤¬Åì4¤Î¿ÆÈÖ¤Ë6000¥ª¡¼¥ë¤òÏÂÎ»¤Ã¤Æ¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿Æî¾ì¡£2ÃåÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Çë¸¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æî1¤Î¿ÆÈÖ¤Ç¥É¥é4s¤ò°Å¹ï¤Ë¤·¤ÆÎÉ·Á¤Î1¡¦4m¥ê¡¼¥Á¡£¤³¤ì¤ò¹â¤á4m¤Ç¥Ä¥âÏÂÎ»¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¢¥Ä¥â¡¢¥¿¥ó¥ä¥ª¡¢¥É¥é3¡¢¤µ¤é¤ËÎ¢¤¬3¤Ä¾è¤ë¤È¤¤¤¦¹¬±¿¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¿Æ¤ÎÇÜËþ8000¥ª¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÅì¾ë¤òµÕÅ¾¡£¤½¤Î¸å¤â¿ð¸¶¤¬Åì¾ë¤«¤éÎ¢3¤òÏÂÎ»¤ë¤Ê¤É¡¢·ã¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÇë¸¶¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à½éÀï¤Ç½é¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¸ø¼°YouTubeÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Çë¸¶¤¬8000¥ª¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö8Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤Ã¥¹¤è¡£²¶¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×½é8000¥ª¡¼¥ë¤Ë¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Çë¸¶¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ¢3¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÅ¸³«±¿¡×¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£24s¤Î·Á¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Àè¤ËÎ¾ÌÌ¤Î1¡¦4m¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¥«¥ó3s¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¤È¤¡¢¥É¥éÉ½¼¨Ç×3s¤Ï¤â¤¦»³¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é4s¤ò2Ëç½Å¤Í¤ÆÎ¾ÌÌ¥ê¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤¿¡£Çë¸¶¤Ï¡ÖÎ¢3¾è¤Ã¤¿¤Î¤â±¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡ÊÀè¤Ë1¡¦4m¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡Ë¥«¥ó3sÄ°Ç×¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ó¤À¡£¤½¤Î±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«±¿¤¬M¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂç»ö¡×¤È¡¢½é¤Î8000¥ª¡¼¥ë¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖTEAM RAIDEN¡¿ÍëÅÅ¡×¸ø¼°YouTube
