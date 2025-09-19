Éð°æÁÔ¡¢¸µ¡ÈÀ¤³¦3°Ì¤ÎÃË¡É¤È¤«¤É¹¡Öº£¤Î»þÂå¤Ç¤â·è¾¡»Ä¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¤¬¡¢19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÈÀ¤³¦3°Ì¤ÎÃË¡É¤È¤«¤É¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉð°æÁÔ¡¢¸µ¡ÈÀ¤³¦3°Ì¤ÎÃË¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸½ºß¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Éð°æ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å3°Ì¤ÎÃË¤È¤«¤É¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¦¾åÃ»µ÷Î¥¤ÎËöåô¿µ¸ã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ëöåô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2000Ç¯Âå¤ËÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¡£¡ÖËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Û¤«¡¢2003Ç¯¤Î¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò200mÁö·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢20ÉÃ38¤Ç3°Ì¤Ëµ±¤¡¢À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Ï¤³¤Î¤È¤¤ÎËöåô¤Î²÷µó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÃË22Ç¯Á°¤Ë¤â¤¦´û¤Ë200m20"03¤ä¤Ç¡×¤ÈÆ±Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿¸µ¥¢¥¸¥¢µÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö º£¤Î»þÂå¤Ç¤â·è¾¡»Ä¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¤½¤Î°Î¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âËöåô¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å´Ñ¤Ê¤¬¤éËöåô¤µ¤ó¤Û¤ó¤ÈÀ¨¤¤¤è¤Í¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉð°æÁÔ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sosotakei¡Ë
