¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù30¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÈZERO¡É ¹©Æ£¿·°ì¿åÂ²´Û»ö·ï¡×ÊüÁ÷·èÄê¡ª
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù30¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÈZERO¡É ¹©Æ£¿·°ì¿åÂ²´Û»ö·ï¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿åÂ²´Û¤ò³Ú¤·¤à¿·°ì¤ÈÍö¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÌô¤Ç¡È¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¡½¡½¡£¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌÓÍøÍö¤ÈÊÆ²Ö¿åÂ²´Û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢ÊÌµïÃæ¤ÎÍö¤ÎÎ¾¿Æ¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¤ÈÈÞ±ÑÍý¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎºîÀï¡Ö¿åÂ²´Û¥É¥Ã¥¥êºÆ²ñ¥é¥Ö¥é¥ÖÉü³èÂçºîÀï¡×¤Î²¼¸«¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡£¿Í¤À¤«¤ê¤ÎÀè¤ËÉº¤¦°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤Ë¡¢¿·°ì¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢Íö¤Ë·¸°÷¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¡£¶«¤ÓÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»ö·ï¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤ëÍö¤Ë¡¢¿·°ì¤Ï¡ÖÆ÷¤¤¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡¡·ì¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤®¤Ä¤±¤Æ¸½¾ì¤ØÉë¤¡¢»ý¤Æ¤ë´¶³Ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¡¢Èì¿§¤Î¹â¹»À¸ÃµÄå¤Î¿äÍý·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²¼¸«¡É¤¬¡Ä!?
¡¡¤³¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿åÂ²´Û¤ò³Ú¤·¤à¿·°ì¤ÈÍö¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤À¸òºÝÁ°¤Î½é¡¹¤·¤¤µ÷Î¥´¶¤¬É½¸½¤µ¤ì¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢9·î20Æü¡¦21Æü¤ËµþÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖµþÅÔ¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¢2025¡Êµþ¤Þ¤Õ¡Ë¡×¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£µþ¤Þ¤Õ¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÀÐ´¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ä¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¥¢¥ï¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡¢¤µ¤é¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥¬¾Â¡×¤ÇºÇÂ¿¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿Ä¾É®¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿PV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Î2026Ç¯¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤â¡¢µþ¤Þ¤Õ¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£2026Ç¯ÈÇ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥³¥Ê¥ó¡¢Íö¡¢¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤¢¤Î¿ÍÊª¡É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×!?¡¡È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢1·î¡¦4·î¡¦6·î¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë30¼þÇ¯ÈÇ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ»Å³Ý¤±¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¤¬´°Á´Ï¢Æ°¡£2026Ç¯1·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢1·î¤Î¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥³¥Ê¥ó¥º¥Ò¥ó¥È¡×ÊüÁ÷¸å¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¡£¤½¤·¤Æ2·î°Ê¹ß¤âËè·î¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëºÇ¿·¥¤¥é¥¹¥È¤¬Íâ·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹¹¿··¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÈZERO¡É ¹©Æ£¿·°ì¿åÂ²´Û»ö·ï¡×¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·îÊüÁ÷¡£
