¡¡±Ç²è¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤¬¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¼ç±é¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¡¢¶¦±é¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡¢¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿·§ß·¾°¿Í¤¬¡¢9·î17Æü¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£Íâ18Æü¤Ë¤ÏÆ±ÉôÌç¤Î½ÐÉÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºä¸ý·òÂÀÏº¡õÅÏÊÕ¸¬¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2018Ç¯ËÜ²°Âç¾ÞÂè2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Í®·îÍµ»Ò¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¤È¤¢¤ë»³Ãæ¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÇò¹ü»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¼ê³Ý¤«¤ê¤Ï»àÂÎ¤È¤È¤â¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¹â²Á¤Ê¾´ý¤Î¶ð¡£ÁÜºº¤ÎËö¡¢¤½¤Î¶ð¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¡¢¾´ý³¦¤Ë×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·ºÍ´ý»Î¡¢¾å¾ò·Ë²ð¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÁÜºº¤Î²áÄø¤Ç¡¢·Ë²ð¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¡ãÅÒ¤±¾´ý¡ä¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎ¢¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤¿ÃË¡¢ÅìÌÀ½Å·Ä¡Ê¤È¤¦¤ß¤ç¤¦¡¦¤·¤²¤è¤·¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡½¡½¡£
¡¡1996Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¡¦³ø»³È¯¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î±Ç²èº×¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÊBIFF¡Ë¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè30²ó¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢9·î17Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦³Æ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²è¿Í¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëËÜ±Ç²èº×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Ìó14Ëü¿Í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ºÅ½éÆü¤Î9·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¡¢¶¦±é¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡¢´ÆÆÄ¤Î·§ß·¾°¿Í¤¬¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡õ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£°ì¹Ô¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥±¥ó¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡×¡Ö¥±¥ó¤µ¡¼¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤ÈÅÏÊÕ¸¬¡¢2¿Í¤Î¡È¥±¥ó¡É¤ËÇ®¶¸¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë»Ñ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½¸¤¦Ãæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤âÄ¹¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ºä¸ý¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²èº×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡ÊÂ¾¤Î½ÐÉÊºîÉÊ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËÆüËÜ¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤ä¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤â²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ØÅÜ¤ê¡Ù¡Ê2016¡Ë°ÊÍè¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÁ°²ó¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î³«Ëë¼°¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢30Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡×¤È¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î±Ç²èº×¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤òÂç¤¤¤Ë¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡±Ç²èº×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³ø»³ºÇÂçµ¬ÌÏ¡ÊÌó4500ÀÊ¡Ë¤ÎÌî³°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¾å±ÇÁ°¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ºä¸ý¤Ï¡¢ËþÀÊ¤Î´ÑµÒ¤«¤éÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎ®Äª¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅÏÊÕ¤â´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö³ø»³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¼ê¤ò·Ç¤²¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ó¤À¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·§ß·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤Î¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤óÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥¥¡¼¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼±ç¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºä¸ý¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤±¤É¤½¤ì¤Ç¤â¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯ÃË¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¤¡¢ÀÚ¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¸¬¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÃúÇ«¤Ë¾¯¤·¤º¤Äºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÌò¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤ÏºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«½Ð¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ²ñ¾ì¤òÇú¾Ð¤ËÊñ¤ß¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¤¤¤²Ã¸º¤Ç·ù¤ÊÌò¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤È±Ç²è²½¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·§ß·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î2¿Í¤¬¾´ý¤Ë¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Ë¤«¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¾®Àâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç®°Õ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤â¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤ë±Ç²è¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¡×¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÃË¤¬Ì¿¤¬¤±¤Ç²¿¤«¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ËÜÅö¤Ë·ì¤Ç·ì¤òÀö¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ëÏ¢Ãæ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºä¸ý¤Ï¡Ö¾´ý¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¡¢ÃË¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀ¸¤¤¿¾Ú¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î°ì½Ö¤òÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë·§ß·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¸åÈ¾¤Ë¤³¤Î2¿Í¤¬Ç®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉ¬¸«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éºä¸ý¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¸¬¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿¿·õ»Õ¤òÁþ¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤È°ì¸À¡£ºä¸ý¤Ï¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡ª¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂè°ìÌÜ·â¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤«¤³¤Î±Ç²è¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤éÂô»³ÀëÅÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯°é¤Ä¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¡¢Âç´¿À¼¤ÈÇï¼ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ÆÉñÂæ°§»¢¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡²°³°Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÌó4500¿Í¤Î´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿3¿Í¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ê¡¢3¿Í¤ÏÎ¾¼ê¤òµó¤²¤Æ±þ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç´¿À¼¤ÈÌÄ¤ê»ß¤Þ¤ÌÇï¼ê¤¬Â³¤¡¢³ø»³¤ÎÂç´Ñ½°¤Î¿´¤ò¸«»ö¤ËÄÏ¤ó¤ÀËÜºî¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ï¡¢½ª»ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤Ï¡¢10·î31Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
