¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢18th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¸ø³«
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬¡¢10·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë18th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ËÂ³¤¤È¤ó¤ÀÎÓÍö¤¬¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËApple Music / Spotify / Amazon Music¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÊÉ»æ¤¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ëPre-add / Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Î¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤Ê¤ë¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸ø³«¡£º£ºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê6¼ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
◾️18th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×
CDÈ¯Çä¡õÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
CDÍ½Ìó¡§https://aimyon.lnk.to/beltofvenus_cd
ÇÛ¿®Í½Ìó¡§https://wct.live/aimyon-beltofvenus
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.aimyong.net/feature/beltofvenus
¡¦ÉÊÈÖ¡§WPCL-13688¡¡Äê²Á¡§\1,210¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¼ýÏ¿¶Ê
M1 ¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È
M2 ¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤¹
M3 ¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È(Instrumental)
M4 ¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤¹(Instrumental)
¢¡ÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¢¨¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â57mm
¢¨6¼ï¤ÎÃæ¤«¤é³¨ÊÁ¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Amazon.co.jp¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¥á¥¬¥¸¥ã¥±(240mm¡ß240mm)
¢¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×Apple Music / Spotify / Amazon Music»öÁ°Í½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
¢¨¾åµ¤Î±þÊç´ü´Ö°Ê³°¤Ï¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Apple Music / Spotify / Amazon Music¤Ç¤ÎÆÃÅµÆâÍÆ¤ÏÆ±°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï(ÄùÀÚ´Ö¶á¤ÏÆÃ¤Ë)¡¢±þÊç²èÌÌ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦±þÊçÊýË¡¡§https://wct.live/aimyon-beltofvenus
¡ûApple Music
¡¡Öhttps://wct.live/aimyon-beltofvenus¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡£
¢Apple Music¡ÖPre-add¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
£ÍøÍÑµ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¤¤´¼«¿È¤ÎApple Music¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¡£
¤´°Î»²èÌÌ¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡£
¡ûSpotify
¡¡Öhttps://wct.live/aimyon-beltofvenus¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡£
¢Spotify¡ÖPre-save¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
£ÍøÍÑµ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¤¤´¼«¿È¤ÎSpotify¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¡£
¤´°Î»²èÌÌ¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡£
¡ûAmazon Music
¡¡Öhttps://wct.live/aimyon-beltofvenus¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡£
¢Amazon Music¡ÖPre-save¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
£ÍøÍÑµ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¤¤´¼«¿È¤ÎAmazon¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¡£
¥´°Î»²èÌÌ¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡£
◾️¡ãAIMYON TOUR 2025+¡È¥Ø¥Ö¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡É¡ä
2025Ç¯
11·î4Æü¡Ê²Ð¡ËµÜºê¡¦ÅÔ¾ë»ÔÁí¹çÊ¸²½¥Û¡¼¥ëÂç¥Û¡¼¥ë
11·î13Æü¡ÊÌÚ¡ËÆÁÅç¡¦¥¢¥¹¥Æ¥£¤È¤¯¤·¤Þ
11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÆàÎÉ¡¦¤Ê¤é100Ç¯²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
12·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËÀÄ¿¹¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ëÀÄ¿¹
12·î22Æü¡Ê·î¡Ë°ñ¾ë¡¦¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë
Á´¸ø±é¡§OPEN 17:30¡¿START 18:30
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§\9,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.aimyong.net/feature/HeavensBakery
◾️¡ãAIMYON FAN CLUB TOUR 2026¡ÈPINKY PROMISE YOU vol.2¡É¡ä
2026Ç¯
3·î2Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
3·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
3·î13Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
3·î31Æü¡Ê²Ð¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
4·î2Æü¡ÊÌÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶
4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶
4·î20Æü¡Ê·î¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
4·î21Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
Á´¸ø±é¡§OPEN 17:30¡¿START 18:30
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.aimyong.net/feature/pinky_promise_you_02
◾️¡ØAIMYON TOUR 2024-25 ¡È¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¡É IN Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Ù
2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×
Blu-ray¡§\7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËENZT-00021/22 ¢¨Blu-ray2ËçÁÈ
DVD:\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡ËENZT-00023/00024¡¡¢¨DVD2ËçÁÈ
¡ûÄÌ¾ïÈ×
Blu-ray¡§\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡ËENXT-00009/10 ¢¨Blu-ray2ËçÁÈ
DVD:\5,550¡ÊÀÇ¹þ¡ËENBT-000011/00012¡¡¢¨DVD2ËçÁÈ
¢¡disc1¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊBlu-ray / DVD¶¦ÄÌ¡Ë
AIMYON TOUR 2024-25 ¡È¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¡É IN Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë (2025.2.13)
01.¥ê¥º¥à64
02.¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼
03.²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë
04.¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
05.±ØÁ°µÊÃã¥Ý¥×¥é
06.¥Ï¥ë¥Î¥Ò
07.¤¢¤Î¤Í
08.¿¿²Æ¤ÎÌë¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë
09.¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«
10.Ä«¤¬·ù¤¤
11.¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É
12.Ç¤Ë¥¸¥§¥é¥·¡¼
13.»Ñ
14.Íç¤Î¿´
15.»ä¤Ë¸«¤»¤Æ¤è
16.¥Þ¥·¥Þ¥í
17.°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤À¤È¤«
18.°¦¤Î²Ö
19.·¯¤Ï¥í¥Ã¥¯¤òÄ°¤«¤Ê¤¤
20.RING DING
21.Ì´ÄÉ¤¤¥Ù¥ó¥¬¥ë
22.µ®Êý²òË¶½ã°¦²Î¡Á»à¤Í¡Á
23.¤¶¤é¤á
24.°ª
¢¡disc2ÆÃÅµ±ÇÁü
off shot movie ¡É¤³¤ó¤Ê¤Ë¡¢¼Ü¥¤¥ë¥«¡©¡É
¢¡Blu-ray/DVD½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¡»ÅÍÍ
¡öÆÃ¼ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¡ö¹ë²Ú56P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡ûÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¾ðÊó
¡¦Amazon.co.jpÆÃÅµ¡§¥¯¥ê¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÆÃÅµ¡§¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥Á
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡¦±þ±çÅ¹¡§A5¥µ¥¤¥º¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ½ê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±þ±çÅ¹¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹¤¬¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ÆÅ¹ÊÞ¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://Aimyon.lnk.to/dolphinapart
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È