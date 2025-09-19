¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤ÈÅ¥¾Â·¸ÁèÃæ¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥º¤ÎÊÛ¸î»Î¤ò¸Û¤¦
¡¡±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù¤ò½ä¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤ÈÅ¥¾Â·¸ÁèÃæ¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¡£¼«¿È¤ÎÁÊ¤¨¤¬Âà¤±¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥Èµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ìÀï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¡¦ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥º¤ÎÊÛ¸î»Î¤ò¿·¤¿¤Ë¸Û¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥º¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥º¤ä¡¢FTX¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¸å¤Ëº¾µ½ºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥µ¥à¡¦¥Ð¥ó¥¯¥Þ¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¤é¤ò¸ÜµÒ¤Ë»ý¤Ä·º»öÊÛ¸î»Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥·¥ã¥Ô¥í¤¬¡¢Àè½µ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎºÛÈ½½ê¤Ë½ÐÄîÄÌÃÎ½ñ¤òÄó½Ð¤·¡¢¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÆîÉôÃÏ¶èÏ¢Ë®¸¡»ö¶É¤Î¸µ¸¡»ö¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Á´ÊÆ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÛÈ½¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¯¥ª¥Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥É¥é¥Ã¥°ÄÒ¤±¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¼çºÅ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁÊÄÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥à¥º¤Ï¡¢5·î¤«¤é8½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿·º»öºÛÈ½¤¬6·î¤Ë·ë¿³¤·¡¢Çä½Õ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ºá2·ï¤ÇÍºá¡¢¤è¤ê·ºÈ³¤Î½Å¤¤ÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤äÁÈ¿¥ÈÈºá¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌµºá¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¡¢½ª¿È·º¤òÌÈ¤ì¤¿¡£¥³¥à¥º¤Ï·ý¤ò¾å¤²¤Æ´î¤Ó¡¢²ÈÂ²¤é¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤È¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î31Æü¤Ë±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù»£±ÆÃæ¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤È¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤Ù¤¯Ãæ½ý¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤¬¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤òÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤Ï1·î¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÈÉ×¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Ì¾ÍÀ´þÂ»¤È¶²³å¤ÇÈ¿ÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢6·î¤Ë´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¼Ô´Ö¤ÇÏÂ²ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÛÈ½¤Ï2026Ç¯3·î9Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤ÎÏ¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ç³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¡£
