Def Tech¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Ç¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î¿·¶Ê¡ÖANOHI feat. JESSE¡×MV¸ø³«
Def Tech¤¬¡¢·ëÀ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿JESSE¡ÊRIZE / The BONEZ¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¿·¶Ê¡ÖANOHI feat. JESSE¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢MV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¤¢¤ÎÆü¡É¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÎÏ¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê1¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢Áê¼ê¤Î»×¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Çµß¤¤¹ç¤¨¤ë¡ÊMicro¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Èµ¤¤Å¤¡É¤È¡Èµß¤¤¡É¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºî¤Ï²Æì¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´º¹Ô¤·¡¢JESSE¤Î¥Ç¥â¤ò´ð¤Ë3¿Í¤Î´¶À¤òÍ»¹ç¡£°õ¾ÝÅª¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤¬³Ú¶Ê¤ò¸£°ú¤·¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤È¶¿½¥¤ò½É¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
MV¤Ç¤Ï³¤¡¢¶õ¡¢ÂçÃÏ¡¢É÷¡¢¿åÃæ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«Á³¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¶Á¤¹ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Def Tech¤Ï¸½ºßÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¤À¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø4ELEMENTS¡Ù
È¯ÇäÃæ
LinkCore¡§https://linkco.re/9ZB3Q5EH
M1.Child in me
M2.2 Good 2 Be True
M3.FANTASY
M4.KANPAI
M5.Weakends
M6.Automatic
M7.On the Shore
M8.Save Me Tonight
M9.ANOHI feat. JESSE
M10.Ring D Alarm
M11.Man Up
M12.MAMA -beat by DJ YUTAKA-
M13.Ke Aloha Wai
◾️Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã4ELEMENTS TOUR 2025¡ä
2025Ç¯¡¡¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÆÊÌÚ¡¦ÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Û¡¼¥ë
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë²Æì¡¦²Æì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼·à¾ìÅï
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¹áÀî¡¦·ê¿á³Ø±à¥Û¡¼¥ë
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦JMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Û¡¼¥ë
11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËµÜºê¡¦¥á¥Ç¥£¥¥Ã¥È¸©⺠Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ±é·à¥Û¡¼¥ë
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë⻑Ìî¡¦¥Û¥¯¥ÈÊ¸²½¥Û¡¼¥ë Ãæ¥Û¡¼¥ë
11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë·²ÇÏ¡¦Æ£²¬»Ô¤ß¤«¤Ü¤ß¤é¤¤´Û Âç¥Û¡¼¥ë
11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Ì§ÌÌ»ÔÎ©Ê¸²½·ÝÇ½·à¾ì
11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¿ÀÆàÀî ¡¦³ý¥öºê»Ô⺠Ê¸²½²ñ´Û
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ¡§https://www.deftech20th.jp/4elementstour2025
◾️¡ã20th Anniv. Grand Final at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
https://www.deftech20th.jp/budokan2026
