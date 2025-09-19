¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¥°¥é¥É¥ë27ºÐ¡¦»°ÅÄÍªµ®¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖºÇ¶¯¡×¡¡·ò¹¯Èþ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¤¬¡¢19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¥°¥é¥É¥ë27ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡ÈÂçÃÀ¤Ê¡É¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤â¡Ê14Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤éSNS¤Ë¤Æ¿åÃå»Ñ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»°ÅÄ¡£8·î29Æü¤Ë¤ÏDVD¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¥°¥é¥Þ¡¼¡Ù¤òÈ¯Çä¤·ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤Ë¡¼¡¼¡¼¤ó¡¡»¶Êâ¤·¤Ë³°¤Ç¤¿¤é°ìµ¤¤ËÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂÎÄ´µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æº£Æü¤âÄø¡¹¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤³¤Þ¤¤¡¡Íè½µ¤Î¥×¡¼¥ë»£±Æ²ñ¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ¤²¹¤¬ÃúÅÙÎÉ¤¤¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖºÇ¶¯¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µ²ÐÍËÆü23»þ56Ê¬¡Ë¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»°ÅÄ¤Ï¡¢1998Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¿ÈÄ¹¤Ï156cm¡£2023Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö»°ÅÄÉô¡×¤ò³«Àß¡£·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»°ÅÄÍªµ®¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mitachan_y¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¥°¥é¥É¥ë27ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡ÈÂçÃÀ¤Ê¡É¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤â¡Ê14Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤éSNS¤Ë¤Æ¿åÃå»Ñ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»°ÅÄ¡£8·î29Æü¤Ë¤ÏDVD¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¥°¥é¥Þ¡¼¡Ù¤òÈ¯Çä¤·ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤Ë¡¼¡¼¡¼¤ó¡¡»¶Êâ¤·¤Ë³°¤Ç¤¿¤é°ìµ¤¤ËÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂÎÄ´µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æº£Æü¤âÄø¡¹¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤³¤Þ¤¤¡¡Íè½µ¤Î¥×¡¼¥ë»£±Æ²ñ¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ¤²¹¤¬ÃúÅÙÎÉ¤¤¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖºÇ¶¯¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»°ÅÄÍªµ®¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mitachan_y¡Ë