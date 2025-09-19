ÊèÀÐ¤ËºÂ¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡ª¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡¼¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È
¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¿¥¤¥à2025¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡¼¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È
²Á³ÊHK$250
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É ¥Ñ¡¼¥¯Æâ¡Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë
¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î²¦ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡¢Â¸ºß´¶È´·²¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×¤¬ÊèÀÐ¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÎ©ÂÎÅª¤ËºÆ¸½¡£
¹õ¤ÈÇò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×¤Ï¡¢ÊÒ¼ê¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥«¥Ü¥Á¥ã¤ò¤â¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥º¡£
¥Ð¥±¥Ã¥È¤ÎÅÚÂæÉôÊ¬¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î°¦¸¤¡Ö¥¼¥í¡×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÊèÀÐ¤ä¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡¼¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¿¥¤¥à2025¡É¤Î»×¤¤½Ð¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Ž¢¥¸¥ã¥Ã¥¯Ž£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
20¼þÇ¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ù
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
