¡Ú½ÀÆ»¡ÛÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎÍ¥¾¡¤ÎÀÅ²¬³Ø±à¡¦Àî¹çÎË¤¬Æ£»Þ»ÔÌò½ê¤òË¬Ìä¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Ä¡ª¡×£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÆüËÜ°ì
¡¡º£Ç¯£¸·î¤Ë²¬»³»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ½ÀÆ»¤Î¸Ä¿ÍÀïÃË»Ò£¸£±¥¥íµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡¢ÀÅ²¬³Ø±à¤ÎÀî¹çÎË¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆ£»Þ»ÔÌò½ê¤òÉ½·ÉË¬Ìä¡£ËÌÂ¼ÀµÊ¿»ÔÄ¹¤ËÆüËÜ°ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Àî¹ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÀÅ²¬³Ø±àÃæ£²Ç¯²Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¸Ä¿ÍÀï¤Ç½à£Ö¡£º£Ç¯£³·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤â£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬»³¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢½éÀï¤³¤½¶Ïº¹¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯£³²óÀï¡¢£´²óÀï¤È¤â°ìËÜ¾¡¤Á¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡Öµ»¤¢¤ê¡×¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á¡¢·è¾¡¤â³«»Ï£±Ê¬²á¤®¤Ë¡ÖÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦½ÐÂÊ§¤¤¤Ç¡Öµ»¤¢¤ê¡×¤ò¼è¤ê¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î½ÀÆ»¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç¤Î¡¢ÀÅ²¬¸©Àª¤ÎÃË»Ò¸Ä¿ÍÀïÍ¥¾¡¤Ï¡¢£±£¹£¹£±Ç¯°ÊÍè£³£´Ç¯¤Ö¤ê¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿·è¾¡Àï¤Î±ÇÁü¤ò¡¢Àî¹ç¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤¿ËÌÂ¼»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£·î£±£´Æü¤Ëºë¶Ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢½éÀï¤ÇÂç³ØÀ¸¤Ë¹õÀ±¡£°ì»þ¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡Ö¤â¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡££±£°·î¤Ë¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÊÃÄÂÎÀï¡Ë¤¬¹µ¤¨¡¢£±£±·î¤Ë¤Ï¹ÖÆ»´ÛÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Àî¹ç¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¡ÊÎ¤¸«¡¡Í´»Ê¡Ë