ÆâÁõ²Ã¹©¤¬ÉÔÍ×¤Ç¥Ý¥óÉÕ¤±¤ÇÀßÃÖ¡ªMAXWIN¡ØFLE1331-ALP01¡Ù
MAXWIN¤Ï¡¢40·Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É/¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ÀìÍÑ¤ÎÆâÁõ²Ã¹©ÉÔÍ×¥Ý¥óÉÕ¤±¤ÇÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤ë13.3¥¤¥ó¥ÁÍµ¡EL¥Õ¥ê¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¡ØFLE1331-ALP01¡Ù¤ÎÈ¯Çä³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MAXWIN¡ØFLE1331-ALP01¡Ù
²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 13.3¥¤¥ó¥ÁÍµ¡EL
HDMI¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÆþÎÏ2·ÏÅý¡¢½ÐÎÏ1·ÏÅý
²èÌÌÈæÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 16¡§9/4¡§3
²òÁüÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 1920x1080P
±Õ¾½µ±ÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 400cd/m2
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡§ 60Hz
¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡§ 100000¡§1
É½¼¨¸À¸ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ±Ñ¸ì
MAXWIN¡¡40·Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡¦¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ÀìÍÑÀß·×¥Õ¥ê¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼
MAXWIN¤Ï¡¢40·Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É/¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ÀìÍÑ¤ÎÆâÁõ²Ã¹©ÉÔÍ×¥Ý¥óÉÕ¤±¤ÇÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤ë13.3¥¤¥ó¥ÁÍµ¡EL¥Õ¥ê¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¡ØFLE1331-ALP01¡Ù¤ÎÈ¯Çä³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MAXWIN¡¡FLE1331-ALP01
13.3¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌÍµ¡EL±Õ¾½¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É/¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢40·ÏÀìÍÑ¥Õ¥ê¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼
ÆâÁõ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Åù¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤·¡ªÉÕÂ°ÀìÍÑ¥Ñ¥Í¥ë¤È¼ÖÂÎ¥Ñ¥Í¥ë¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤À¤±¤Ç¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¡£
Âç²èÌÌ13.3¥¤¥ó¥ÁÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¡¢HDMIÆþÎÏÂÐ±þ¤Ç¹â²è¼Á¤Ê±ÇÁü¤¬¸åÉôºÂÀÊ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
¢¡40·Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡¦¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ÀìÍÑÀß·×
40·Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡¦¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ÀìÍÑÀß·×
½ãÀµÀìÍÑ¥Ñ¥Í¥ë¡õÅÅ¸»¥«¥×¥é¡¼¥»¥Ã¥È
40·Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡¦¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ÀìÍÑÀß·×¤Ê¤Î¤ÇÆâÁõ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤ä²Ã¹©¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÖÎ¾ÇäµÑ»þ¤ËÅ·°æ¤Ë·ê¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¼è¤êÉÕ¤±¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬ÂçÉý¤ËÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡13.3¥¤¥ó¥ÁÍµ¡ELÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ
13.3¥¤¥ó¥ÁÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
Íµ¡ELÈæ³Ó
1080P²òÁüÅÙ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿13.3¥¤¥ó¥ÁÍµ¡ELºÎÍÑ¤Ç¹â²è¼Á¤Ê±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Íµ¡EL¤Ï½¾Íè¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÈæ¤Ù¡¢¹â¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¢¹¤¤»ëÌî³Ñ¡¢±þÅúÂ®ÅÙ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡²èÌÌµ±ÅÙ¼«Æ°Ä´¸÷µ¡Ç½
²èÌÌµ±ÅÙ¼«Æ°Ä´¸÷µ¡Ç½
¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¸¡ÃÎ¤·¡¢²èÌÌ¤Îµ±ÅÙ¤ò¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬¤Êµ±ÅÙ¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡HDMIÆþÎÏ2·ÏÅý/½ÐÎÏ1·ÏÅýÅëºÜ
HDMIÆþÎÏ2·ÏÅý/½ÐÎÏ1·ÏÅýÅëºÜ
FireTVStick¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½
DC5VÅÅ¸»½ÐÎÏµ¡Ç½ÅëºÜ¡¢Amazon Fire TV Stick(ÊÌÇä)¤È¤¢¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¬¤Ç¤Prime Video¤äÆ°²è¥¢¥×¥ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆÈÎ©²»¸»¡¢3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î²»À¼½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ
ÆÈÎ©²»¸»¡¢3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î²»À¼½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ
¡¦ÆâÂ¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
¼ÖÎ¾¤Î¥Ê¥Ó¤¬½ÐÎÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¥â¥Ë¥¿¡¼Ã±ÂÎ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¦Bluetooth
ËÜÂÎ¤È¼ÖÎ¾¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òBluetoothÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤é²»À¼¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦HDMI
ÇØÌÌ¤ÎHDMI½ÐÎÏ¤ò¼ÖÎ¾¤ËÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¥«¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ç±ÇÁü²»À¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÆâÁõ²Ã¹©¤¬ÉÔÍ×¤Ç¥Ý¥óÉÕ¤±¤ÇÀßÃÖ¡ªMAXWIN¡ØFLE1331-ALP01¡Ù appeared first on Dtimes.