Èô¤ÓÀÐÏ¢µÙ¤Î½éÆü¤Ë¡ÖÈ¾ÆüÄÌ¹Ô¶Ø»ß¤Ç¤¹¡ª¡×¸òÄÌµ¬À© ¡ÈÅìµþ¤Î¿¿¤óÃæ¡É¤Ç ±Æ¶Á¤Ï¡©
¡Ö20km¶¥Êâ¡×¤Î¥³¡¼¥¹¼þÊÕ¤Ç¤Ï¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¹Ô¤¬¶Ø»ß¤Ë¡ª
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ê°Ê²¼¡¢À¤³¦Î¦¾å¡Ë¡×¤Î¶¥µ»³«ºÅ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯9·î20Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¼þÊÕ¤Ç¸òÄÌµ¬À©¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª½Ð¤«¤±Á°¤ËÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Û¤³¤ì¤¬9·î20Æü¸áÁ°Ãæ¤Î¸òÄÌµ¬À©¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹
¡¡¤³¤Îµ¬À©¤Ï1½µ´ÖÁ°¤Î9·î13Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Î¶¥Êâ¤Î¶¥µ»³«ºÅ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£20Æü¤Ï¡Ö20km¶¥Êâ¡ÊÃË½÷¡Ë¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢µ¬À©»þ´Ö¤Ï¡¢¸áÁ°6»þ30Ê¬¡Á12»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÎÌó5»þ´Ö30Ê¬¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¶è´Ö¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¼þÊÕ¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄÌ¤ê¤ä¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ±ß¼þÆ»Ï©¡¢¤¤¤Á¤ç¤¦ÊÂÌÚ¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢9·î13Æü¤Ë¤Ïµ¬À©¶è´Ö¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÆîÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¤Ë±è¤¦Æ»Ï©¤Ï¡¢º£²ó¤ÏÄÌ¹Ô¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¤¯¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©4¹æ¿·½ÉÀþ¤Î³°±ñ½ÐÆþ¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¸òÄÌµ¬À©¤Ç¤Ïµï½»¼Ô¤â´Þ¤á¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÄÌ¹Ô¡¦²£ÃÇ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ò¶õË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥³¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æµö²Ä¤òÆÀ¤º¤ËÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¡Ë¤òÈô¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¼«Å¾¼Ö¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Î¥³¡¼¥¹²£ÃÇ¤âµ¬À©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¬À©¥¨¥ê¥¢¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ïº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¼ÖÎ¾¤ÎÍøÍÑ¤Ï¹µ¤¨¡¢ÉÕ¶á¤ò±ýÍè¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£