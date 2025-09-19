¥¿¥¤¤Î²°Âæ¥á¥·¤¬Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¤Ò¤È¸ýÌ£¤ï¤¨¤Ð°ßÂÞ¤¬¥¿¥¤¤Ë¤Ò¤È¤ÃÈô¤Ó
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Î¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¡ØSOI7¡Ê¥½¥¤¥Ê¥Ê¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
²°Âæ¥á¥·¤«¤é¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ£¤Þ¤Ç¥¿¥¤¤ÎÈþÌ£¤¬Â·¤¦
¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥ª¥ó¤µ¤ó¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤ÏËÜ¾ì¤½¤Î¤â¤Î¡£¤½¤ì¤âÅöÁ³¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊì¿Æ¤Î²°Âæ¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤¶¤Ã¤È50Ç¯°Ê¾å¤À¡£¤·¤«¤â¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÏÓ¤Ï³Î¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏ¸µ¿§Ë¤«¤ÊÌ£¤òµá¤á¤ÆÍè¤ëµÒ¤âÂ¿¤¤¡£Ì¥ÎÏ¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò»È¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¹á¤êË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¥Ð¥¸¥ë¡Ö¥Û¡¼¥é¥Ñ¡¼¡×¤ÎÎÏ¶¯¤¤É÷Ì£¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡£
Ãº²Ð¾Æset1980±ß¡Ê¥½¥à¥¿¥à¡¢ÆÚ¤Î¥³¥·¥ç¥¦É÷Ì£¡¢È¯¹Ú¤Ä¤¯¤Í¡Ë
¡ØSOI7¡Ê¥½¥¤¥Ê¥Ê¡Ë¡ÙÃº²Ð¾Æset¡¡1980±ß¡Ê¥½¥à¥¿¥à¡¢ÆÚ¤Î¥³¥·¥ç¥¦É÷Ì£¡¢È¯¹Ú¤Ä¤¯¤Í¡Ë¡¡¥¿¥¤¤ÎÌßÊÆ¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤È¶¦¤ËÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿ÆÚÆù¤Î¤Ä¤¯¤Í¤ÏÆÈÆÃ¤Î»ÀÌ£¤È»Ý¤ß¡£¸½ÃÏ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿ÆÚÆù¤Î¥³¥·¥ç¥¦É÷Ì£¤â¥Û¡¼¥é¥Ñ¡¼¤ÈÁêÀÈ´·²¤À
ÆùÎÁÍý¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢È¯¹Ú¤µ¤»¤¿ÆÚÆù¤Î¤Ä¤¯¤Í¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤ÎÃº²Ð¾Æ¤ÈÌ£¤ï¤¨¤Ð°ßÂÞ¤¬¥¿¥¤¤Ë¤Ò¤È¤ÃÈô¤Ó¡£¥·¥ó¥Ï¡¼¤ÎÀ¸¤òÊÒ¼ê¤ËÎ¹¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ØSOI7¡Ê¥½¥¤¥Ê¥Ê¡Ë¡Ù¥·¥§¥Õ¡¡¥ª¥ó¤µ¤ó
¥·¥§¥Õ¡§¥ª¥ó¤µ¤ó¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ØSOI7¡Ê¥½¥¤¥Ê¥Ê¡Ë¡Ù
ÃæÌÜ¹õ¡ØSOI7¡Ê¥½¥¤¥Ê¥Ê¡Ë¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡ØSOI7¡Ê¥½¥¤¥Ê¥Ê¡Ë¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ2-12-7
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-3760-6620
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þÈ¾¡Á15»þ¡Ê14»þÈ¾LO¡Ë¡¢18»þ¡Á23»þ15Ê¬LO
¡ÎµÙÆü¡ÏÉÔÄêµÙ
¡Î¸òÄÌ¡ÏÅìµÞÅì²£Àþ¤Û¤«ÃæÌÜ¹õ±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
»£±Æ¡¿Àõ¾Â¥Î¥¢¡¢¼èºà¡¿ÈîÅÄÌÚÆà¡¹
¢¨·î´©¾ðÊó»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2025Ç¯7·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
