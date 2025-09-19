PRIDE¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ³ÊÆ®²È¤ÎÂ©»ÒÂáÊá¡Ä¥×¥í¥ì¥¹Âç²ñ¤ËÆÍÇ¡ÍðÆþ¤·¤Æ»ÄÇ¦¤ÊË½¹Ô¡¡Èï³²¼Ô¤Ï¼«ÂðÎÅÍÜÃæ
¡¡¸µUFC²¦¼Ô¤ÇÆüËÜ¤Î¡ÖPRIDE¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥¤¥ó¥È¥ó¡È¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸¡É¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÂ©»Ò¥é¥¸¥ã¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê25¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ËÊÆ·ÝÇ½ÀìÌç¥µ¥¤¥ÈTMZ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ã¤Ï8·î23Æü¤ËÊÆ¡¦¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥ì¥¹Âç²ñ¤ÇÆÍÇ¡»î¹ç¤ËÍðÆþ¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥·¥³¡¦¥¹¥Á¥å¤ò¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ç²¥ÂÇ¡£¥¹¥Á¥å¤Ï¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥´¹üÀÞ¤äÎö½ý¡¢¿ôËÜ¤Î»õ¤âÀÞ¤é¤ì¡¢¿ôÆü´Ö¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥ì¥¹¥é¡¼¤ò»ÄÇ¦¤Ë²¥ÂÇ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç18Æü¤Ë¡¢¥é¥¸¥ã¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡·ºÌ³½ê¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¸½ºß¤â·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¼á¶â5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó730Ëü±ß¡Ë¤Ç¹´Î±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¥ÂÇ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Á¥å¤Ï¡¢¾å³Ü¹ü¹üÀÞ¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤Î²ø²æ¤Ç¿ôÆü´ÖÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬Âà±¡¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¼«Âð¤ÇÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£