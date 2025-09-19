¸ÅÂå¤È¸½Âå¤Î¿Í¡¹¤È¤±¤à¤ê¤Î´Ø·¸¡ª¡Ö¤±¤à¤ê¤È¿Í¡¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê ¡½¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ²±¡×Å¸
¤¿¤Ð¤³¤È±ö¤ÎÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¤«¤é12·î21Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤±¤à¤ê¤È¿Í¡¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê ¡½¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ²±¡×Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤±¤à¤ê¤È¿Í¡¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê ¡½¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ²±¡×Å¸
¥è¥ß¡¡¡¡¡§¥±¥à¥ê¥È¥Ò¥È¥Ó¥È¥Î¥Ä¥Ê¥¬¥ê ¡½¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«¥Î¥¥ª¥¯
²ñ´ü¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡Á12·î21Æü(Æü)
¼çºÅ¡¡¡¡¡§¤¿¤Ð¤³¤È±ö¤ÎÇîÊª´Û²ñ¾ì¡§¤¿¤Ð¤³¤È±ö¤ÎÇîÊª´Û¡¡2³¬ÆÃÊÌÅ¸¼¨¼¼
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²£Àî1-16-3(¤È¤¦¤¤ç¤¦¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬)
Æþ´ÛÎÁ¡¡¡§Âç¿Í¡¦Âç³ØÀ¸¡§300±ß¡¿¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»À¸¡¢Ëþ65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡§100±ß
³«´Û»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ(Æþ´Û¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬¤Þ¤Ç)
µÙ´ÛÆü¡¡¡§·îÍËÆü(¤¿¤À¤·¡¢10·î13Æü¡¢11·î3Æü¡¢11·î24Æü¤Ï³«´Û)¡¢
10·î14Æü(²Ð)¡¢11·î4Æü(²Ð)¡¢11·î25Æü(²Ð)
¢¨¤ä¤à¤ò¤¨¤º³«´Û»þ´Ö¤äµÙ´ÛÆü¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î³«´Û¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¤«¤ªÅÅÏÃ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤Ð¤³¤È±ö¤ÎÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¤«¤é12·î21Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤±¤à¤ê¤È¿Í¡¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê ¡½¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ²±¡×Å¸¤ò³«ºÅ¡£
ÃæÆîÊÆÃÏ°è¤Ï¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¢Êª¤È¤·¤Æ¤Î¤¿¤Ð¤³¤â¡¢ÆîÊÆÂçÎ¦¤Î¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ãæ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦³ÆÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¡¢ÊýË¡¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÃæÊÆ¤Î¸ÅÂå¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥×¤äµÊ±ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÅÚ´ï¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ð¤³¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Ð¤³¤Ï¤½¤ÎÃÏ¤Î¿Í¡¹¤¬¿®¶Ä¤¹¤ë¿À¡¹¤Ø¤Î¶¡Êª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµ·¼°¤ÎºÝ¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÊ±ì»þ¤ËÀ¸¤¸¤ë¤±¤à¤ê¤Ï¡¢Å·¾å³¦¤Î¿À¡¹¤ÈÃÏ¾å³¦¤Î¿Í´Ö¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¿ÀÂ÷¤ä´ê¤¤¤Ê¤É¤ò±¿¤ÖÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÏ§¤ÇÊ²¤«¤ì¤¿¹á¤Î¤±¤à¤ê¤â¤Þ¤¿¡¢µ·¼°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¾ô²½¤ä¾Íè¤ò¸«ÄÌ¤¹¤Ê¤É¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÅÂå¤Î¿Í¡¹¤Î¹Ô¤¤¤Ï¸½Âå¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢Àè½»Ì±Ê¸²½¤¬Â©¤Å¤¯ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤â¿Í¡¹¤¬º×ÃÅ¤Ë¤¿¤Ð¤³¤ò¶¡¤¨¤¿¤ê¡¢µ·Îé¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤Ð¤³¤ä¹á¤Î¤±¤à¤ê¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥á¥¥·¥³¼þÊÕÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸ÅÂå¤È¸½Âå¤Î¿Í¡¹¤È¤±¤à¤ê¤Î´Ø·¸¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
´ÛÂ¢»ñÎÁ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸ÅÂå¤Î¿Í¡¹¤¬»Ä¤·¤¿´ï¤äµÊ±ì¶ñ¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤È¤±¤à¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ»¶ñ¤Ê¤ÉÌó70ÅÀ¤Î»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¡¹¤È¤±¤à¤ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊ¸²½¤Î°ìÃ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Ë±ßÅû¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹áÏ§¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
±«¤ä°ðºÊ¤ò»Ê¤ë¥³¥·¡¼¥ª¤È¤¤¤¦¿À¤¬¾Ý¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(Photo_02)¡Ö¤±¤à¤ê¤È¿Í¡¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×Å¸¥µ¥Ý¡¼¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
¤¿¤Ð¤³¤ò¤Õ¤«¤¹¿ÀÍÍ¤Ï¡¢³¨Ê¸½ñ¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤ËÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÅ¸Í÷²ñ¤Î¹½À®¤È»ñÎÁ¾Ò²ð¡Û
1. ¸ÅÂå¤Î¿Í¡¹¤È¤±¤à¤ê
¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤ÎÃæ±ûÉô¤ò¹½À®¤¹¤ë¡¢¸½ºß¤Î¥á¥¥·¥³ËÌÉô¤«¤é¥°¥¡¥Æ¥Þ¥é¡¢¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¡¢¥Ù¥ê¡¼¥º¤È¡¢¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤Î°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ç®ÂÓ±«ÎÓ¤äº½Çù¡¢»³³ÙÃÏÂÓ¤Ê¤É¡¢¼«Á³´Ä¶¤¬Â¿ºÌ¤Ê¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ±Â²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ²È¤ä½¸ÃÄ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
16À¤µª½éÆ¬¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤¬¿¯Î¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«Á´°è¤òÅý¼£¤¹¤ë¹ñ²È¤ä¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¤ò¤â¤ÄÌ±Â²¤¬¡¢»þ¤Ë¸ò°×¤·¡¢»þ¤ËÁè¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆÃ¿§¤¢¤ëÊ¸²½¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¸ÅÂåÊ¸ÌÀ·÷¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ïº£Æü¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7À¤µª¤´¤í¤Ë¤Ï¤¿¤Ð¤³¤¬µ·Îé¤Î¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÂå¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ð¤³¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¥á¥¥·¥³À¾ÉôÃÏÊý¡¢¥á¥¥·¥³Ãæ±ûÉô¡¢¥Þ¥äÃÏÊý¤Î3¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¤¿¤Ð¤³¤ä¹á¤Î¤±¤à¤ê¤È¿Í¡¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥¥·¥³À¾ÉôÃÏÊý¡Û
ÅÚÀ½¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬Â¿¤¯½ÐÅÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤ÎµÊ±ì¤¬À¹¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤ÎµÊ±ì¤Ï¡¢11À¤µª°Ê¹ß¤Ë¥á¥¥·¥³ËÌÉô¤«¤éÆî²¼¤·¤Æ¤¤¿ÉôÂ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤á¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
15À¤µª¤´¤í¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤ÇÀªÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥¿¥é¥¹¥³²¦¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢µ·¼°¤äºÛÈ½¤Ê¤É¤Î¾ì¤Ç¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤ä¡¢Àï¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤±¤à¤ê¤Ë¤è¤ëÀê¤¤¤ò¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ð¤³¤Ï¼óÄ¹¤ä¿À´±¤È¤¤¤Ã¤¿¸Â¤é¤ì¤¿ÃÏ°Ì¤Î¿Í¡¹¤Î¤ß¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
(Photo_03)µÓÉÕÅÚÀ½¥Ñ¥¤¥×¡¡¥á¥¥·¥³À¾ÉôÃÏÊý¡¡11À¤µª¡Á16À¤µª½éÆ¬
(Photo_04)¤·¤Ü¾õµÓÉÕÅÚÀ½¥Ñ¥¤¥× ¥á¥¥·¥³À¾ÉôÃÏÊý¡¡11À¤µª¡Á16À¤µª½éÆ¬
¡Ú¥á¥¥·¥³Ãæ±ûÉô¡Û
µª¸µÁ°¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¦¹ñ¤äÊ¸ÌÀ¤¬¶½Ë´¤·¤¿¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¡¢14À¤µª°Ê¹ß¤Ë¥¢¥¹¥Æ¥«²¦¹ñ¤¬¶¯Âç¤ÊÎÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥Æ¥«²¦¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥«¥¸¥§¥È¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬µÊ±ì¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÀ½¥Ñ¥¤¥×¤¬½ÐÅÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ñ¥¤¥×¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹á¤òÊ²¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¥³¥Ñ¥ë(¼ù»é)¤¬Â¿¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¿Í¡¹¤¬¹á¤òÊ²¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¥¢¥«¥¸¥§¥È¥ë¤È¤Ï¡¢°±¤¢¤ë¤¤¤Ï¥á¥¥·¥³ÃÝ¤Ë¤¿¤Ð¤³¤ÎÍÕ¤òµÍ¤á¤¿¤â¤Î¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤·¤¿¤¿¤Ð¤³¤ÎÍÕ¤òÅÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µÏ¿¤¬°ìÄê¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
(Photo_05)¼óÄ¹ÅÚÀ½¥Ñ¥¤¥× ¥á¥¥·¥³Ãæ±ûÉô¡¡11À¤µª¡Á16À¤µª½éÆ¬
¡Ú¥Þ¥äÃÏÊý¡Û
¥Þ¥äÊ¸ÌÀ¤¬ÈË±É¤·¤¿¤³¤ÎÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÍÕ´¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ÎÈé¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ð¤³¤ÎÍÕ¤òÊñ¤ó¤À¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Ç¤Î¤¿¤Ð¤³¤Î»ÈÍÑ¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢³¨Ê¸½ñ¤ä½ÐÅÚ¤·¤¿ÅÚ´ï¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¥á¥¥·¥³ÆîÉô¥Á¥¢¥Ñ¥¹½£¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥ó¥±°äÀ×¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤¬¤±¤à¤ê¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë»ñÎÁ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ä¤Î¿ÀÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ý¥Ý¥ë¡¦¥ô¥Õ¡Ù¤Ë¤â¤¿¤Ð¤³¤ä¹á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤¬¤³¤ÎÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
(Photo_06)ÍÕ´¬¾õ¤Î¤¿¤Ð¤³¤ò¤Õ¤«¤¹¿ÀÍÍ¤Î¥ì¥ê¡¼¥Õ(¸¶À£Ê£À½)
¥Ñ¥ì¥ó¥±°äÀ×¡Ö½½»ú¤Î¿ÀÅÂ¡×Æâ¿Ø¤Ë¤Ï¡¢ÍÕ´¬¾õ¤Î¤¿¤Ð¤³¤ò¤Õ¤«¤¹¿ÀÍÍ¤Î¥ì¥ê¡¼¥Õ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤È¤¿¤Ð¤³¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¼¨¤¹ºÇ¸Å¤Î»ñÎÁ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±´Û¤Î¤¿¤Ð¤³¤Î¾ïÀßÅ¸¼¨¼¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ£À½¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Photo_07)¤¿¤Ð¤³¤È±ö¤ÎÇîÊª´Û¾ïÀßÅ¸¼¨¼¼ ÀÖ´Ý¤Ç°Ï¤ó¤À¤È¤³¤í¤¬¡Ö¿ÀÍÍ¤Î¥ì¥ê¡¼¥Õ¡×
(Photo_08)µÊ±ì¿ÍÊª¿ÞºÌÊ¸Ôä ¥Þ¥äÃæÉôÃÏÊý¡¡7À¤µª¡Á11À¤µª
2. ¸½Âå¤Î¿Í¡¹¤È¤±¤à¤ê
16À¤µª°Ê¹ß¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«³ÆÃÏ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢ÅÚÃå¤Î¿®¶Ä¤Ë¤Ï¡¢ÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤È¸ò¤ï¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
19À¤µª¤Ë¤Ï¡¢¥á¥½¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃÏ°è¤¬¹ñ²È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡¢¼Ò²ñ¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ÅÂå¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ·Îé¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¸½Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢¤±¤à¤ê¤Ï¶õ´Ö¤ä¿Í¤Î¾ô²½¡¢¿À¤äÁÄÀè¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òµá¤á¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢20À¤µª°Ê¹ß¤Î¥á¥¥·¥³¡¢¥°¥¡¥Æ¥Þ¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤È¤±¤à¤ê¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤ß¤é¤ì¤ë»öÎã¤ò¡¢Âç¤¤¯¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¡Ö¿ÀÍÍ¤Ø¤Î¤µ¤µ¤²¤â¤Î¡×¡Ö¸ÅÂå¤é¤·¤µ¤òÉ½¤¹¤â¤Î¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ï¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡Û
¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Àè½»Ì±¼Ò²ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëµ·¼°¤äº×Îé¤Ë¤Ï¡¢¹áÏ§¤ÇÊ²¤«¤ì¤¿¹á¤Î¤±¤à¤ê¡¢¥Ñ¥¤¥×¤äÍÕ´¬¤Ë¤è¤ë¤¿¤Ð¤³¤Î¤±¤à¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÂå¤«¤éÂ³¤¯¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Òµ·¼°¡Ó
µ·¼°¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤±¤à¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ò¾ô²½¤¹¤ë¡¢Å·³¦¤ÈÃÏ¾å³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌò³ä¤Ï¸ÅÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¸½Âå¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ·¼°¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Ãæ¹Ô»ö¤äÇÀ¶È¤Ê¤É¤ÎÎñ¤Ë±è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡¢·ëº§¼°¤äÁòµ·¤Ê¤É¸Ä¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(Photo_09)µ·ÎéÍÑÅÚÀ½¥Ñ¥¤¥× ¥á¥¥·¥³¤¢¤ë¤¤¤Ï¥°¥¡¥Æ¥Þ¥é¡¡20À¤µª¸åÈ¾
(Photo_10)¥³¥Ñ¥ë
¥Ö¥ë¥»¥é¡¦¥Ó¥Ô¥Ê¡¼¥¿¤È¤¤¤¦¼ùÌÚ¤Î¼ù»é¡£
Ãº²Ð¤Î¾å¤Ë¥³¥Ñ¥ë¤òÃÖ¤¤¤ÆÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤±¤à¤ê¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¡£
(Photo_11)¹áÏ§ ¥á¥¥·¥³¡¡2025Ç¯
¡Òº×Îé¡Ó
¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤´¤È¤ËÆÃ¿§¤Î¤¢¤ëº×¤ê¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢À¾ÍÎ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÅÂå¤«¤éÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸ÅÂå°ÊÍè¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½êºî¤äÍ×ÁÇ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
(Photo_12)¥µ¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ó¥¸¥ã¡¦¥Ç¡¦¥ß¥È¥é ¥á¥¥·¥³¡¡2001Ç¯¡¡»£±Æ¡§ß·ÅÄ¾°¹¬
¡Ö¥²¥é¥²¥Ã¥Ä¥¡¡×¤È¤¤¤¦º×¤ê¤ÎÃæ¤Ç·ëº§¼°¤Î¾ìÌÌ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¡£
¹áÏ§¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤¬¿·Ïº¿·ÉØ¤òÀèÆ³¤¹¤ë¡£
¡Ò²¾ÌÌ¡Ó
³¨Ê¸½ñ¤ä½ÐÅÚ¤·¤¿ÌÚÀ½²¾ÌÌ¡¢ÅÚ´ï¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿³¨¤ä¥ì¥ê¡¼¥Õ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¸ÅÂå¤«¤é²¾ÌÌ¤¬µ·Îé¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»à¼Ô¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÀÐÀ½¤Î²¾ÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
16À¤µª¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢²¾ÌÌ¤Ï¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÉÛ¶µ¤Î¤¿¤á¤Î·ÝÇ½¤ä½¡¶µ·à¤Î¾å±é¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¾ÌÌ¤òÍÑ¤¤¤¿ÅÚÃå¤Îµ·Îé¤Ï¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÆâÍÆ¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ·¼°¤äº×¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢²¾ÌÌ¤Ïº£¤â»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Photo_13)²¾ÌÌ ¥á¥¥·¥³ ¥²¥ì¥í½£¡¡20À¤µª¸åÈ¾
¥²¥ì¥í½£¤Î¡Öµû¤ÎÍÙ¤ê(¥À¥ó¥µ¡¦¥Ç¡¦¥í¥¹¡¦¥Ú¥¹¥«¡¼¥É¥¹¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµù»Õ¤Î²¾ÌÌ¡£
¡Ò»à¼Ô¤ÎÆü¤Îº×ÃÅ¡Ó
»à¼Ô¤ÎÆü¤Ï¡¢¸ÅÂå¤«¤éÂ³¤¯ÅÚÃå¤Î¿®¶Ä¤È¥¥ê¥¹¥È¶µ¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤ÎËüÀ»Îñ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»à¼Ô¤Îº²¤¬¸½À¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¡¢»à¼Ô¤ÎÆü¤Ë¤Ï³Æ²ÈÄí¤Çº×ÃÅ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥»¥ó¥Ñ¥¹¥Á¥È¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿²Ö¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï¸½À¤¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢»à¼Ô¤Ï¤³¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¼Ô¤Ï»à¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ½½ÆóÊ¬¤Ë¶¡Êª¤ò¤µ¤µ¤²¡¢ÁÄÀè¤Ë²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤òµ§´ê¤·¤Þ¤¹¡£
(Photo_14)»à¼Ô¤ÎÆü¤Îº×ÃÅ(ºÆ¸½) À©ºî¡§»³ËÜÀµ¹¨¡¢»³ËÜÆØ»Ò
¸½ÃÏ¤Îº×ÃÅ¤ò¤â¤È¤ËËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¡£
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÀÍÍ¤Ø¤Î¤µ¤µ¤²¤â¤Î¡Û
¥°¥¡¥Æ¥Þ¥é¤ä¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¶¡Êª¤È¤·¤Æ¤¿¤Ð¤³¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¿À¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÅÁÍè°ÊÁ°¤«¤é¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚÃå¤Î¿À¤ä¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤«¤¿¤Á¤òÊÑ¤¨¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤¿¤Ë¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤½¤Î¿À¤Ë¤¿¤Ð¤³¤ò¶¡¤¨¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿À¤Ë¤¿¤Ð¤³¤ò¤¯¤ï¤¨¤µ¤»¡¢µÛ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤í¤³¤Ð¤»¡¢´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥Þ¥·¥â¥ó¡¿¥µ¥ó¡¦¥·¥â¥ó¡Ó
¥Þ¥·¥â¥ó¤Ï¡¢¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¤ÎÀè½»Ì±¤òÃæ¿´¤ËÌ±´Ö¤Ç¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ö¤ä¤í¤¦¤½¤¯¡¢¼ò¡¢¤¿¤Ð¤³¤Ê¤É¤¬¶¡¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥·¥â¥ó¤Îµ·Îé¤Ï¡¢¸ÅÂå¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ú¤·Ñ¤®¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÚÃå¤Î¿À¤È¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¼é¸îÀ»¿Í¤Ø¤Î¿®¶Ä¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿®¶Ä¤Ï¡¢Àè½»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥é¥Ç¥£¡¼¥Î¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº®·ì¤Î¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Èà¤é¤Î´Ö¤Ç¤Ï»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥µ¥ó¡¦¥·¥â¥ó¤È¤·¤Æ¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Photo_15)¥Þ¥·¥â¥ó ¥°¥¡¥Æ¥Þ¥é¡¡20À¤µª¸åÈ¾
(Photo_16)¥µ¥ó¡¦¥·¥â¥ó ¥°¥¡¥Æ¥Þ¥é¡¡20À¤µª¸åÈ¾
Âç¤¤µ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢Î¾¼ê¤Ç»ý¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¡¢¥Þ¥·¥â¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡Ò¥µ¥ó¥¿¡¦¥à¥¨¥ë¥Æ¡Ó
¡Ö»à¤ÎÀ»Êì¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÌ¾Á°¤ò¤â¤Ä¡¢¥á¥¥·¥³³ÆÃÏ¤Ç¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¼¹ü»Ñ¤ÎÀ»Êì¡£
¶¡¤¨Êª¤È¤·¤Æ¤¿¤Ð¤³¤¬¤µ¤µ¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥¿¡¦¥à¥¨¥ë¥Æ¤ò¿®¶Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤«¤é¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿®¶Ä¼Ô¤Ï300Ëü¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¤¤´ê¤¤¤â°¤¤´ê¤¤¤â³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ¤«¤éÁÂ³°¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤òµßºÑ¤¹¤ëÀ»Êì¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®¶Ä¤Î»ÅÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢º×ÃÅ¤ä¶¡¤¨Êª¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚ¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤¿¤Ð¤³¤¬¤µ¤µ¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ô²½¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÇÈ¤ÎÄ´À°ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿®¼Ô¤Î´ê¤¤¤ò³Î¼Â¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¹á¤Î¤±¤à¤ê¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
(Photo_17)¥µ¥ó¥¿¡¦¥à¥¨¥ë¥Æ ¥á¥¥·¥³¡¡2025Ç¯
Áü¤¬Å»¤¦°áÉþ¤Î¿§¤ÏÇò¤«¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬´ðËÜ¤À¤¬¡¢Â¾¤Î¿§¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¿§¤Ë¤è¤ê¸ú²Ì¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡Ú¸ÅÂå¤é¤·¤µ¤òÉ½¤¹¤â¤Î¡Û
¸½Âå¤Î¥Ñ¥¤¥×¤Ë¤Ï¡¢µ·Îé¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÂ¾¡¢Ì±·ÝÉÊ¤ä¤ªÅÚ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤Î°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿ÅÚ¶ö¤òÌÏ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Áõ¾þ¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤¬Êú¤¯¸ÅÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÅÂå¤«¤éÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¤¥×¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÅÂå¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â¸«½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÒÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Î¥Ñ¥¤¥×¡Ó
(Photo_18)¿ÍÆ¬ÁüÉÕ¥Ø¥Ó·ÁÅÚÀ½¥Ñ¥¤¥× ¥á¥¥·¥³¡¡20À¤µª¸åÈ¾
(Photo_19)¿ÍÊªÁü·ÁÅÚÀ½¥Ñ¥¤¥× ¥°¥¡¥Æ¥Þ¥é¡¡20À¤µª¸åÈ¾
(Photo_20)¸¤Æ¬Éô·ÁÅÚÀ½¥Ñ¥¤¥× ¥á¥¥·¥³¡¡20À¤µª¸åÈ¾
