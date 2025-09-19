°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¤¯¤ë¤ß¥Ñ¥ó¤ò·èÄê¡ª¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¶¨²ñ¡Ö2025¤¯¤ë¤ß¥Ñ¥óÁíÁªµó¡×
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¶¨²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¤¯¤ë¤ß¥Ñ¥ó¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Ö2025¤¯¤ë¤ß¥Ñ¥óÁíÁªµó¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¤«¤é10·î19Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¶¨²ñ¡Ö2025¤¯¤ë¤ß¥Ñ¥óÁíÁªµó¡×
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¡Á10·î19Æü(Æü)(23:59¤Þ¤Ç)
ÉôÌç¡¡¡¡¡§¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ëÂÞ¥Ñ¥óÉôÌç
¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼ÉôÌç
¡¦³¹¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ÇÇã¤¨¤ëÉôÌç
ÅêÉ¼ÊýË¡¡§¡Ö¤¯¤ë¤ß¥Ñ¥óÁíÁªµó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÆÉôÌç¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤¯¤ë¤ß¥Ñ¥ó¤ò³ÆÉôÌç1¾¦ÉÊ¤º¤ÄÅêÉ¼(1Æü1²ó¤Þ¤Ç)
¿³ººÊýË¡¡§ÅêÉ¼¿ô¤Ë¤è¤ê·èÄê
¡ö³¹¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¾å°ÌÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¡¢10·î²¼½Ü¤Ë»î¿©¿³ºº¤òÍ½Äê
·ë²ÌÈ¯É½¡§11·îÃæ½Ü¤Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§[A¥³¡¼¥¹]¡¡2Ì¾
¡¦¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥È¡¼¥¹¥¿¡¼
¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¶¨²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥×¥í¥ó
[B¥³¡¼¥¹]¡¡5Ì¾
¡¦¤¯¤ë¤ß¤ÎÌÚ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È
¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¶¨²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
[C¥³¡¼¥¹]¡¡500Ì¾
¡¦Áª¤Ù¤ëPay500±ßÊ¬
»²²Ã´ë¶È(½çÉÔÆ±)¡§
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë ÂÞ¥Ñ¥óÉôÌç
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡¢ÉßÅçÀ½¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Õ¥¸¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼ÉôÌç
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ó¥Ñ¥É¥¦¥ë¡¢¥ª¡¼¥±¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥È
³¹¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤óÉôÌç(Å¹ÊÞÌ¾)
(ËÌ³¤Æ») bakery harry
(°ñ¾ë¸©) THE FLYER BAKERY
(ÀéÍÕ¸©) ¥ê¥è¥óSUDA¥³¥Ã¥Ú´Û¡¢¥ê¥è¥ó¾®Çþ´Û¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢BAKER¡ÇS PLACE
(ºë¶Ì¸©) Àî±Û¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼³Ú³Ú
(ÅìµþÅÔ) LA VIGNE AKIKO ËÜÅ¹¡¢tecona bagel works¡¢¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥å¥ê ¥·¥Þ¡¢Boule Beurre Boulangerie¡¢¥¤¥Á¥«¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼
(¿ÀÆàÀî¸©) ¥ô¥§¥ê¥Æ
(ÀÅ²¬¸©) ¥Ö¥é¥ó¥¸¥§¥Ù¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó
(»³Íü¸©) ´Ý½½»³ÍüÀ½¥Ñ¥óËÜÅ¹¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È
(ÉÙ»³¸©) ¤È¤Ù¡¼¤°¤ëÉÙ»³Å¹
(Ê¼¸Ë¸©) ¥¤¥¹¥º¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼
¡Ö¤¯¤ë¤ß¥Ñ¥óÁíÁªµó¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤¬¼«Á¦¤·¤¿¤¯¤ë¤ß¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅêÉ¼¤Ç¤½¤ÎÇ¯°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¯¤ë¤ß¥Ñ¥ó ¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÅêÉ¼¤Ç¤¡¢ÅêÉ¼¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ÏÁ´¹ñ25¼Ò¤«¤é36¼ïÎà¤Î¤¯¤ë¤ß¥Ñ¥ó¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£
Âç¼êÀ½¥Ñ¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤«¤éÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Î¸ÄÀÇÉ¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¿©»ö¥Ñ¥ó¡¦ÁÚºÚ¥Ñ¥ó¡¦²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ÈÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
