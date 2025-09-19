ÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¡¢Î¥º§¤òÈ¯É½¡Ö²ÈÂ²¤Ï¿·¤·¤¤·Á¤ÇÃçÎÉ¤¯¸µµ¤¡×²áµî¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¤¬19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁêÀî¼·À¥¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¡¢11ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤ÈÌó1Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÁêÀî¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²þ¤á¤ÆÎ¥º§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø ¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÉ×ÉØ¤òÂ´¶È¤·¡¢²ÈÂ²¤Ï¿·¤·¤¤·Á¤ÇÃçÎÉ¤¯¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£30¼þÇ¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª ÁêÀî¼·À¥¡×
¡¡2001Ç¯2·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿ÁêÀî¡£24ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢18ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¢13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢Instagram¤Ç¤Ï²Ö²ÐÂç²ñ¤Î»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿·»Äï¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢9·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¹çÆ±ÃÂÀ¸²ñ¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¥Þ¥Þ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë