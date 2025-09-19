µÕ¥Ê¥óÆ°²è¤òÇÛ¿®¤¹¤ëYouTuber¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤ÎÀïÎ¬¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÍ±×¤Ê¾ðÊó¤â¤¢¤²¤¿¤éÁý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡×
¡¡9·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢µÕ¥Ê¥óÆ°²è¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤¹¤ëYouTuber¡¦¤á¤·¤¢¤¬¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤ÎÀïÎ¬¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÄÃæ·½»÷¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ò¥Ê¥ó¥Ñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¤á¤·¤¢¤Ï½÷À¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤â·ë¹½¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÈòÇ¥¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¹âÍü¤¬¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤á¤·¤¢¤Ï¡Öº£¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¡ÊÆó¤ÎÏÓ¡Ë¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¹âÍü¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ü¥³¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¡¡¤á¤·¤¢¤ÏÈòÇ¥¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ô¥ë¤ÏÌó96%ÈòÇ¥¤Ç¡¢ÈòÇ¥¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ï99%ÈòÇ¥¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ú²Ì¤Î¹â¤µ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¹âÍü¤¬¡ÖÆó¤ÎÏÓ¤Ë²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤á¤·¤¢¤Ï¡Ö¾®¤µ¤ÊËÀ¾õ¤Î´ï¶ñ¤òÆþ¤ì¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ±×¤Ê¾ðÊó¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¹âÍü¡£¤á¤·¤¢¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤ÀµÕ¥Ê¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í±×¤Ê¾ðÊó¤âYouTube¤Ë¤¢¤²¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£