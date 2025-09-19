¡Ö¹ë²÷¤Ë¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡×¥¤¥±¥á¥ó¾®Ê¼¡¢¾×·â¤Î¡ÈÄ¥¤ê¼ê¡ÉÊÖ¤· ¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡ÖÈþ¾¯Ç¯¤À¤±¤É¸·¤·¤á¡×¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þÏ»ÆüÌÜ¡þ19Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥±¥á¥ó¾®Ê¼¡¢¾×·â¤Î¡ÈÄ¥¤ê¼ê¡ÉÊÖ¤·
¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¤¥±¥á¥ó¾®Ê¼ÎÏ»Î¤¬¡¢¾×·â¤Î¡ÈÄ¥¤ê¼êÊÖ¤·¡É¤ÇÈ¿·â¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ºÝÎ©¤ÄÇ÷ÎÏ¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢¡Ö¤ï¡ª¤Ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ë²÷¤Ë¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡½øÆóÃÊÆóËçÌÜ¡¦¹¬ÇµÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤È»°ÃÊÌÜÈ¬½½ËçÌÜ¡¦²ÆÌîÅÐ´ä¡ÊÌ«¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô½Ð¿È¡¢¸½ºß19ºÐ¤Î¹¬ÇµÉÙ»Î¤Ï¡¢´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¼ã¼êÎÏ»Î¤À¡£¿ÈÄ¹169.1¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å84.2¥¥í¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é±Ô¤¤ÁêËÐ¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Éô²°¤ÎÁ°Æ¬¶åËçÌÜ¡¦¿éÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Á¹ç¤¤²ÆÌîÅÐ´ä¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿¹¬ÇµÉÙ»Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¼ÔÎ¥¤ì¤Æ¤ä¤äµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÈ¿·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç±¦¤ÎÄ¥¤ê¼ê¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ç²ÆÌîÅÐ´ä¤¬Æ°ÍÉ¤·¤¿¤«¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹¬ÇµÉÙ»Î¤¬°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¾¡Íø¡£¹¬ÇµÉÙ»Î¤Ï2¾¡ÌÜ¡£²ÆÌîÅÐ´ä¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÆ¸´é¡É¤Î¥¤¥±¥á¥ó¾®Ê¼ÎÏ»Î¡¦¹¬ÇµÉÙ»Î¤¬¶¯Îõ¤ÊÄ¥¤ê¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤¹¾×·âÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¤ï¡ª¤Ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ó¥ó¥¿¡×¡Ö·ã¤·¤á¡×¡ÖÄ¥¤ê¼êÊÖ¤·¡×¡Ö¹ë²÷¤Ë¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¾¯Ç¯¤À¤±¤É¸·¤·¤á¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë