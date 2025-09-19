²ìÍè¸¿Í¡¢´ã¶À¡ß¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎºÇ¿·SHOT¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö½Â¤ß¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡©¡×¡ÖÃËÀ¤Î¿§µ¤¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡×
9·î19Æü¡¢²ìÍè¸¿Í¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¡¼¥ë¤Ê´ãº¹¤·¤Î´ã¶ÀSHOT¤Ê¤É¤ò¸ø³«
²ìÍè¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢Æ±Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¡È¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½Â¤ß¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡©¡×¡ÖÃËÀ¤Î¿§µ¤¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¾åÉÊ¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡©¡×¡Ö´ãÊ¡¥Ç¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ìÍè¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¿ÀÆ¸¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Netflix¡ØÇ¦¤Ó¤Î²È House of Ninjas¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤ÎÂ¾¡¢¶¦Æ±¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆºîÉÊºî¤ê¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2»ù¤ÎÉã¤Ç¡¢ºÊ¤Ï½÷Í¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë