2017Ç¯¡¢¥É¥¤¥ÄÅý¹çÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ°Êª¤ÎÆ°¤¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Î¥ß¥ê¥¢¥à¡¦¥Ò¥ë¥È¤È¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤¤Û¤ÉÃ±½ã¤ÊÅú¤¨¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥¨¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Áö¤Ã¤¿¤ê±Ë¤¤¤À¤êÈô¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÃÏµå¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤ò²£¼´¤Ë¡¢Æ°¤¯Â®ÅÙ¤ò½Ä¼´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥é¥Õ¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ°¤¤Î¼ïÎà¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì¥µ¥¤¥º¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î´Ø·¸¤Ï»³¤Ê¤ê¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤êºÇ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¤Î¤Ï°ìÈÖ¾®¤µ¤¤Æ°Êª¤Ç¤â°ìÈÖÂç¤¤¤Æ°Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Ò¥ë¥È¤Î·ëÏÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áö¤ëÂ®¤µ¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤ÆÆ°Êª¤òÀß·×¤¹¤ë¤Ê¤éÂÎ½Å¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤100¥¥íÄøÅÙ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¡¢±Ë¤°Â®¤µ¤Ê¤é¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤·½Å¤¯¡¢¤Þ¤¿Èô¤ÖÂ®¤µ¤Ê¤é¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤··Ú¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖ·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤ÏÃæ¤¯¤é¤¤¤Î¶²Îµ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏºÇÂç¤Î¤â¤Î¤ò¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÂÎ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±ÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Æ¤â¡¢ºÇÂçµé¤Î¶²Îµ¤¬¿ÈÂÎ¾õÂÖ¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö¤è¤êÂ®¤¯Áö¤ë¤Î¤ÏÊªÍýÅª¤ËÌµÍý¤Ç¤¢¤ë¡£ÎÏ¤È²ÃÂ®¤È¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶¡µë¤¹¤ëÂå¼Õµ¡Ç½¤È¤¬¤É¤¦ºîÍÑ¤·¤¢¤¦¤«¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¥Ò¥ë¥È¤Ï»ä¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£²ÃÂ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï´ðÁÃÂå¼Õ¤Ç·è¤Þ¤ë
Æ°Êª¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬Íí¤ß¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÁí¹çÅª¤Ê¶ÚÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¼ÁÎÌ¤ËÈæÎã¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤½¤Î¼ÁÎÌ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼ÁÎÌ¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ÚÆù¤Ï»ÀÁÇ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢ATP¡Ê¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó»°¥ê¥ó»À¡Ë¤È¤¤¤¦ÃùÂ¢Ç³ÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤Ð¤ä¤¯¼ý½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏÂ®¶Ú(¤½¤Ã¤¤ó)¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢²ÃÂ®¤Î¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ç¿×Â®¤Ê¼ý½ÌÎÏ¤òÀ¸¤à¡£¤À¤¬¡¢ATP¤ÎÃùÂ¢ÎÌ¤ÏÍ¸Â¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤Á»È¤¤¤Ä¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ÎÃùÂ¢ÎÌ¤Ï´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°Êª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¸»ºÎÌ¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¡½¡½¤ÏÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¸º¾¯¤¹¤ë¡ÊÀµ³Î¤Ë¤ÏÂÎ½Å¤Î4Ê¬¤Î3¾è¤ËÈæÎã¤¹¤ë¡Ë¡£
¸ÀÍÕ¤ò´¹¤¨¤ë¤Ê¤éÂÎ¤ÎÂç¤¤¤Æ°Êª¤Î¤Û¤¦¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Ï¤¤¤¤¡£²¾¤Ë¥Ò¥È¤ÎÂå¼ÕÎÌ¤¬¥Ï¥Ä¥«¥Í¥º¥ßÊÂ¤ß¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢1Æü¤Ë11¥¥íÄøÅÙ¤Î¿©Êª¤òÀÝ¼è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸úÎ¨¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²ÃÂ®¤ËÉ¬Í×¤ÊATP¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÃùÂ¢ÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ÂÎ½Å3¥È¥ó°Ê¾å¤Î¶²Îµ¤Ê¤é¡¢¼ã¼Ô¤Ç¤âÆ¨¤²¤¤ì¤ë
¥Ò¥ë¥È¤ÏÎÏ¤Î¶¯¤µ¤È²ÃÂ®¤Î·ó¤Í¤¢¤¤¤òÉ½¤¹Ã±½ã¤Ê¼°¤òÊÔ¤ß¤À¤·¡¢ÂÎ½Å¤À¤±¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤ÆÆ°Êª¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£
Âå¼ÕÎÌ¤È¼ÁÎÌ¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤¬3¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¶²Îµ¤ËÊá¿©¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÇÓ½ü¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤«¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÆ°Êª¤¬Áê¼ê¤Ê¤é¸½ºß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²áµî¤Î¤É¤Î»þÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎÄ´¤Î¤¤¤¤¼ã¤¤¿Í´Ö¤¬Áö¤Ã¤ÆÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤¤¤Ë¤¯¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤«¤Ê¤êÂÎ½Å¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ°Êª¤ËÊá¿©¤µ¤ì¤ë´í¸±¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£ºÇÂçµé¤Î¶²Îµ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¸ÂÅÙ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥Ò¥ë¥È¤Îµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸ÂÅÙ¤ò²¼²ó¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò·è¤á¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¥µ¥¤¥º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¿Í´Ö¤È¥Á¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ½Å¤¬¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸2¼ïÎà¤ÎÆ°Êª¤òÈæ¤Ù¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÎ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¤Û¤É¤Î°ã¤¤¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î¤Ò¤â¤òÄù¤á¤ëÁ°¤ËÅ¨¤ÎÀµ³Î¤ÊÂ®¤µ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ì¿¤¬¤±¤Î¶¥Áö¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Áê¼ê¤¬¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Æ¥å¡¼¥ó¥º¡Ù¤Î¥í¡¼¥É¡¦¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ð¤ê¤ÎÂ®¤µ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀäÌÇ¤·¤¿Æ°Êª¤ÎÀµ³Î¤ÊÂ®ÅÙ¤À¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Ä¤¤È¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÂÀ×¤Î²½ÀÐ¤È¹ü¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£
¢£ºÇ¿·¸¦µæ¤Ç71¼ïÎà¤Î¶²Îµ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¿äÄê¤Ç¤¤¿
¹¬¤¤¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÆ°Êª³Ø¼Ô¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¬1976Ç¯¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÆ°Êª¡Ê¥Õ¥§¥ì¥Ã¥È¤«¤é¥µ¥¤¤Þ¤Ç¡Ë¤Ï¡ÖÎÏ³ØÅª¤ËÁê»÷¤Ê¡×Â¼è¤ê¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Ù¤¸«²ò¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÎÏ³ØÅªÁê»÷À¡×¤Ï¹©³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÍÑ¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ì¼Ü¤òÊÑ¤¨¤Æ¤âÆ±¤¸Æ°ºî¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¦¿¶¤ê»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÈ¯¸«¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¶²Îµ¤Î¹ø¤Î¹â¤µ¤ÈÊâÉý¤µ¤¨¤ï¤«¤ì¤ÐÁö¤ëÂ®ÅÙ¤ò¿äÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿¶¤ê»Ò¤ÎÄ¹¤µ¤È¿¶¤ì³Ñ¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¿¶¤ìÉý¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸ÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ÎÊÔ¤ß¤À¤·¤¿¼°¤ÏÁêÅö¤ËÁÆ¤¯¡¢Âç¤¤Ê¸í¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È2002Ç¯¤Î¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡Ù»ï¤ÎÏÀÊ¸¡Ö¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÏÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊTyrannosaurus Was Not a Fast Runner¡Ë¡×¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦R¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Î¼°¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ÂÎ½Å3¥È¥ó¤ÎÆù¿©¶²Îµ¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ï»þÂ®¤ª¤è¤½35¥¥í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂ®¤µ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤¬Æ¨¤²¤ª¤ª¤»¤ë¸«¹þ¤ß¤¬Â¿¾¯¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¶²Îµ¤¬¥Á¡¼¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤ÆÁö¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ä¡Ä±¿¤òÅ·¤ËÇ¤¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
2020Ç¯¤Ë¸ÅÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Î¥È¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ç¥Á¥§¥Ã¥¤Ï¥Ò¥ë¥È¤Î¼°¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Î¼°¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¡¢¶²Îµ²½ÀÐ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶áÇ¯¤ÎÈ¯¸«¤â²ÃÌ£¤·¤Ê¤¬¤é71¼ïÎà¤Î¶²Îµ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¿äÄê¤·¤¿¡£
¢£¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÎÂ®¤µ¤ò»»½Ð¤¹¤ëÊýË¡
Ãæ¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇÂ¤¬Â®¤¯´í¸±¤ÊÆù¿©¶²Îµ¤ò¤¼¤ó¤ÖÊÂ¤Ù¤¿¤é¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»öÎã¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤¤¡£¤â¤·¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁø¶ø¤¹¤ë¶²Îµ¤¬¿ÞÉ½1¤Ë¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÂç¤¤µ¤¬¶á¤¤¤Ê¤é¡¢Æ±ÄøÅÙ¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò¤â¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
Ãí°Õ¡½¡½¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¶²Îµ¤È¤Î¶¥Áö¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿´ÇÛ¤¹¤ë¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÂ¤ÎÂ®¤µ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÇÄ°®¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢»ä¤ÏÃ±½ã¤Ê¼°¡Ê¢¨1¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ»þÂ®¤ª¤è¤½24¥¥í¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤òÃÆ¤¤À¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢»²¹Í¤Þ¤Ç¤ËÂç¤Þ¤«¤ÊÌÜ°Â¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤¯¡£Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ï»þÂ®¤ª¤è¤½37¥¥í¡£Í¥½¨¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÎÃ»µ÷Î¥Áª¼ê¤Ê¤é»þÂ®36¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ï½Ð¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð»þÂ®24¥¥íÄøÅÙ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£Â®¤á¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ï»þÂ®11¥¥íÁ°¸å¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤»¤á¤Æ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÃ»µ÷Î¥Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿Þ¤Ë¼¨¤·¤¿¶²Îµ¤Î¤Ê¤«¤Ë»õ¤¬Î©¤ÄÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¿¤À¶¥Áö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸þ¤³¤¦¤¬¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ê¤é¤Þ¤ÀË¾¤ß¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ê¢¨1¡Ë´ÊÃ±¤Ë·×Â¬¤Ç¤¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¼¡¤Î¼°¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁö¤ëÂ®¤µ¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡£ÊâÉý¤Ç60¥á¡¼¥È¥ë¤È100¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂ¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Îµ÷Î¥¤ò¤É¤ì¤À¤±¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÁö¤ì¤ë¤«¤ò·×¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éÎ¾¼Ô¤Îº¹¤Ç40¤ò³ä¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢40¥á¡¼¥È¥ë¡à¡Ê100¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¡Ý60¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¡Ë¡á¥á¡¼¥È¥ëËèÉÃ¤ÇÉ½¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¡£ÉÃÂ®1¥á¡¼¥È¥ë¡á»þÂ®3.6¥¥í¡£
¢£¥·¥Þ¥¦¥Þ¤¬¥é¥¤¥ª¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤¤ì¤ë¥ï¥±
¥Á¡¼¥¿¡¼¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥é¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¤¬¥·¥Þ¥¦¥Þ¤ò¼í¤ë¤È¤¤Ë¤É¤¦ÄÉ¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤ÊÈï¿©Æ°Êª¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø»±²¼¤Î²¦Î©½Ã°å²ÊÂç³Ø¤Ç¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥é¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï±¿Æ°À¸ÂÎÎÏ³Ø¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êá¿©Æ°Êª¤È¤½¤Î³ÍÊª¤Ë²ÃÂ®ÅÙ·×¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤ÆÀµ³Î¤ÊÂ®ÅÙ¡¦ÉÒ¾¹À(¤Ó¤ó¤·¤ç¤¦¤»¤¤)¡¦Àï½Ñ¤ò³ä¤ê¤À¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¸¤Ä¤Ë¿´¶¯¤¤·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
Â¬Äê·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥¿¡¼¤ÏºÇÄã¤Ç¤â»þÂ®85¥¥íÄøÅÙ¤ÇÁö¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢³ÍÊª¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥é¤ÏÁ´Â®ÎÏ¤Ç¤â»þÂ®64¥¥í¤Û¤É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï»þÂ®74¥¥í¤ËÃ£¤¹¤ë¤¬³ÍÊª¤Î¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î»þÂ®50¥¥í¤À¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥Ñ¥é¤â¥·¥Þ¥¦¥Þ¤â3²óÃæ2²ó¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥é¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾¯¤·Â®¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ò¤é¤±¤¿Áð¸¶¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥é¤òÄÉ¤¦¤½¤Ö¤ê¤¹¤é¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ÎÈ¯¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤Ê¤é¶²Îµ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Â®ÅÙ¤Îº¹¤¬ÁêÅö¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¢£Æ¨¤²¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÍ½Â¬¤Î¤Ä¤¯Æ°¤¡×¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¤¿¤À¤·¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬Æ¨¤²Êý¤Î¥³¥Ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤ÎÏÃ¡£
¤¿¤ÀÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶²Îµ¤Ë¿©¤ï¤ì¤ÆÊµ²½ÀÐ¡ÊÍ×¤Ï¶²Îµ¤Î¥¦¥ó¥Á¤Î²½ÀÐ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½Âå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤«¤Ê¤ê±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤Êá¿©Æ°Êª¤ò¿¶¤ê¤¤ë¤Ë¤ÏÀï½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¤¯Æ¨¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤è¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÍ½Â¬¤Î¤Ä¤¯Æ°¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Á¡¼¥¿¡¼¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬²ÃÂ®ÅÙ·×¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿¤È¤¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥é¤Ï»þÂ®64¥¥í¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¸»à¤òÅÒ¤±¤¿Æ¨Áö¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤»þÂ®50¥¥íÄøÅÙ¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á´Â®ÎÏ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ïµ¡Æ°À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ÎÅú¤¨¤À¡£±Ô³Ñ¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æ»¶Ú¤ÎÍ½Â¬¤¬¤Ä¤¯¡£Â¤ÎÂ®¤¤Áê¼ê¤Ë¹Ô¤Àè¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÌ¿¤Ï¤Ê¤¤¡£
Êá¿©Æ°Êª¤È³ÍÊª¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤ëÂ¦¤ÎÍÑ¤¤¤ë¤Ù¤Àï½Ñ¤¬¤Õ¤¿¤ÄÉâ¤¤Ü¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¶²Îµ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ÎÆ¨¤²Êý
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¶²Îµ¤¬¤³¤Á¤é¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÁö¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤¬¤Þ¤À±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÍî¤È¤µ¤º¤ËÉÑÈË¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¶²Îµ¤Ë¤¢¤È¿ôÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÅâÆÍ¤Ë¸ºÂ®¤·¤Æ±Ô³Ñ¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤¿²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÀäÌ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬Â®ÅÙ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¾®²ó¤ê¤¬Íø¤«¤º¤Ë1¡Á2ÊâÊ¬¤ò¥í¥¹¤¹¤ë¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤é¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤¯¤êÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï»þ´Ö¤ò²Ô¤°¤³¤È¤À¡£»ýµ×ÎÏ¤Ê¤é¿Í´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥Á¥§¥Ã¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤«¤é¤Ï¡¢¶²Îµ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¥µ¥¤¥º¤Î³ä¤Ë¤Ï»ýµ×ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼ï¤¬¤¤¤¿¤é¤·¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëç½Éô(¤Ç¤ó¤Ö)¤È¤è¤¯¿¤Ó¤ë¥¢¥¥ì¥¹ç§(¤±¤ó)¤òÈ÷¤¨¡¢¸úÎ¨¤è¤¯ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ýµ×Áö¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Þ¤µ¤ëÆ°Êª¤Ï¼«Á³³¦¤Ë¤½¤¦¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÀ¸¤¤Î¤Ó¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔ¹¬¤Ë¤â±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Îº¹¤¬°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯Êý¸þÅ¾´¹¤ò·è¤á¤Æ¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£Î©Âç³Ø¤Ç¶²Îµ¤ÎÀ¸ÂÎÎÏ³Ø¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ê¥¤¥ô¥ê¡¼¤¬¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎºÇ¤â´í¸±¤Ê¶²Îµ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤À¡£
¢£¼ã¤¤¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤¬ºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤
¤½¤ì¤ÏÃ¯¤¢¤í¤¦¡¢¤¢¤ÎT¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£¤¿¤À¤·¥¹¥Ê¥¤¥ô¥ê¡¼¤¬¤¤¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¤Ã¤¿Âç¿Í¤ÎT¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤¤ä¤Ä¤À¡£
¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÆ°Êª¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢T¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬°ìÈÖÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¼ã¤¤º¢¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢°Ê¸å¤ÏÅÓÊý¤â¤Ê¤¤µðÂÎ¤Î¤»¤¤¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£
¿Í´Ö¤Î10Âå¤ËÁêÅö¤¹¤ëT¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂÎ½Å¤¬900¥¥í¤Û¤É¤ÈÈæ³ÓÅªÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®¤ª¤è¤½53¥¥í¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¤¢¤´¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ü¤¯¤é¤¤¤Ï嚙(¤«)¤ß¤¯¤À¤±¤ë¡£
¼ã¤¤T¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Âç¿Í¤Î¼í¤ë¤Î¤¬ÂÎ½Å3¥È¥ó¤Î¥Ï¥É¥í¥µ¥¦¥ë¥¹¤ä5¥È¥ó¤Î¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼ã¤¤T¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬³ÍÊª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤¢¤Ê¤¿¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÆ°Êª¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¦T¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤ÏÌ¿¤¬¤Ê¤¤¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬Ã»µ÷Î¥Áö¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤Ê¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¡¢Æ¨¤ì¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥éÊÂ¤ß¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ë¡£
±¿¤è¤¯¾®¤µ¤ÊÆ¶·¢¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤éÂÎ¤ò²¡¤·¤³¤ß¡¢¥¤¥Ð¥é¤ÎÌÐ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÆ¬¤«¤éÈô¤Ó¤³¤â¤¦¡£±¿Ç¤¤»¤Ë¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎºÍ³Ð¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¯¼ê¤â¤¢¤ë¡£Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯Áê¼ê¤òæ«(¤ï¤Ê)¤ØÍ¶¤¤¤³¤à¤Î¤À¡£¥Ø¥Ó¤Î¤Ò¤·¤á¤¯·ê¤äÆ°Êª¤Î¿å¾ì¤Î¾å¤Ë¥«¥à¥Õ¥é¡¼¥¸¥åÍÑ¤Î¾®»Þ¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¥³¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥¥ã¥·¥Ç¥£¡¼Ãø½Ò²È
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ºß½»¤ÎÃø½Ò²È¡£²Ê³Ø¤äÎò»Ë¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë²òÀâ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¡ØWIRED¡Ù»ï¤ä¡ØSlate¡Ù»ï¤Ë´ó¹Æ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»à¤ËÊý¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿17¤ÎÂçÈ¯¸«¡Ù¡£
³á»³ ¤¢¤æ¤ß¡Ê¤«¤¸¤ä¤Þ¡¦¤¢¤æ¤ß¡Ë
ËÝÌõ²È
ËÝÌõ²È¡£ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô±ÑÊ¸²ÊÂ´¶È¡£Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¤µ¤¡¡¢²½³Ø¤ËÌÜ³Ð¤á¤è¤¦¡Ù¡ØLIFESPAN¡Ù¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»à¤ËÊý¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ø¥µ¥¤¥â¥ó¡¢Á¥¤Ë¾è¤ë¡Ù¡Ø¥Ï¥¥ê¥¢¥ê¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç¼Â¸³¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡ÊÃø½Ò²È ¥³¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥¥ã¥·¥Ç¥£¡¼¡¢ËÝÌõ²È ³á»³ ¤¢¤æ¤ß¡Ë