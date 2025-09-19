¡Ö¿·ÊÆÂè°ì¿Ø¡×¸©Æâ¤Ç¤â¿·ÊÆ¤¬Å¹Æ¬¤Ë¡¡¸©»º¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤Á¤Ï5¥¥íÀÇ¹þ¤ß4,946±ß¡¡µîÇ¯¤ÎÌó1.4ÇÜ¡¡½©ÅÄ»Ô
¼Â¤ê¤Î½©¤ò·Þ¤¨¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ë¤Ï¸©»º¤Î¿·ÊÆ¤¬ÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÅª¤Ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢19Æü¤ËÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤À¸©»º¤Î¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤Á¤Ï5¥¥í¤ÇÀÇ¹þ¤ß4,946±ß¡£
µîÇ¯¤ÎÌó1.4ÇÜ¤Ç¤¹¡£
´Ø¸þÎÉ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤è¤¯ÄÌ¤ëÄÌÏ©±è¤¤¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Éー¤ó¤È¿·ÊÆ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¥³¥áÇä¤ê¾ì¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·ÊÆÆþ²Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÀßÇä¤ê¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿·ÊÆ¤ÎÂè°ì¿Ø¡×¤È¤·¤Æ2¥¥í¤«¤é10¥¥í¤Þ¤Ç¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ360ÂÞ¤òÆþ²Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5¥¥í¤Î²Á³Ê¤ÏµîÇ¯¤ÎÌó1.4ÇÜ¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆ¤òÇã¤¤µá¤á¤¿¿Í¤Ï¡£
µÒ
¡Ö¤É¤¦¤»¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¹â¤¯¤Æ¤â¤Í¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÇã¤¤µá¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Çä¤ê¾ì¤òÄÌ¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤¬¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ
¡Ö¹â¤¤¹â¤¤¡¢¤À¤Ã¤Æ10¥¥í¤Ç¡ÊÀÇÊÌ¡Ë9,000±ß¤À¤è¡£¹â¤¹¤®¤¸¤ã¤ó¡×
19Æü¤Ï¡¢µîÇ¯¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿ÎáÏÂ6Ç¯»º¤Î¥³¥á¤òÁª¤Ö¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ
¡ÖÆÃÊÌºÏÇÝÊÆ¤Ç¤¹¡£¿·ÊÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÍÃÊ¤ò¸«¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¼Â¤ê¤Î½©¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤â¿·ÊÆÆþ²Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó½©ÅÄÃæ±ûÅ¹¡¡ºØÆ£Ä¾¿Í¤µ¤ó
¡Öº£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ÅÆþ¤ì¿ôÎÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊµîÇ¯¤Î¡ËÌó1.2ÇÜ¤Î»ÅÆþ¤ì¿ôÎÌ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ª¥ó½©ÅÄÃæ±ûÅ¹¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯10¥¥í¤ÎÈÎÇä¿ô¤ò¸º¤é¤·2¥¥í¤È5¥¥í¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¹ØÆþ²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ê°ð´¢¤ê¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢º£¸å¤Î²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£