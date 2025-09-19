¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕÂàÃÄ¡¢FWº´µ×´ÖÂÀ°ì¤¬VONDS»Ô¸¶FC¤«¤éÌÜ»Ø¤¹JFL»²Æþ¡Ö¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤Î°ÜÀÒ¤Ï¶Ã¤¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
º£Ç¯5·î30Æü¤Ë´ØÅì1Éô¡ÊJ5ÁêÅö¡ËVONDS»Ô¸¶FC¤Ï¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤ÇJ2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤òÂàÃÄ¤·¤¿FWº´µ×´ÖÂÀ°ì¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊJFL¡¢4ÉôÁêÅö¡Ë»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀéÍÕ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Äê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡£ºòµ¨¤ÏÁ´¼£Ìó8¥«·î¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ËÂàÃÄ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸åº´µ×´Ö¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÌµ½êÂ°´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¹½À®¡¡ÀõÌîô¥ÂÀÏº¡Ë
ÀéÍÕ¤ÎÀ¸¤¨È´¤¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿ÂàÃÄ
º£µ¨¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î³«Ëë6Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿ÀéÍÕ¡£17µ¨¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÀª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢º£Ç¯1·î¤ËÂàÃÄ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢2022Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´µ×´Ö¤À¡£
¡ÖÂàÃÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏµÞ¤Ç¤·¤¿¡£·ÀÌó¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Ç°ì±þ½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¤³¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤«¤é184¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤È²÷Â®¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¡¢2022Ç¯¤ÎJ2Âè4Àá¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂôÀï¡Ê1¡û0¡Ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤¯1Ç¯ÌÜ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï9»î¹ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÏJ3¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸ÍFC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤ÇËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÀéÍÕÉüµ¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï2»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ËèÇ¯³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¤ÏÆÃ¤Ë¡Ê³Ð¸ç¤Ï¡ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÀéÍÕ¤Î¾®ÎÓ·Ä¹Ô¡Ê¤è¤·¤æ¤¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¥¦¥£¥ó¥°µ¯ÍÑ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¤¥É¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÆ´¤ì¤¿ÀéÍÕ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼çÎý½¬¤Ê¤É¤Ç¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸¦¤µ¤ó¡£À¸¤¨È´¤¤ÏÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç2»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·¹ÄÇÕ3²óÀï¤ÎFCÅìµþÀï¡Ê2¡û1¡Ë¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Èá·à¤Ï¤½¤³¤Çµ¯¤¤¿¡£
ÁÔÀä¤Ê¤Ï¤º¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡Ö¤¢¤ì¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È»î¹ç³«»Ï5Ê¬¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ï¥¤¥É¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢FCÅìµþ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£Áê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ5¤«¤éÎÏ¶¯¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ò¤¶¤¬¡Ä¡£¼Ç¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ÄË¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤¶¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¡¢Á°È¾8Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤òÍ¾µ»¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¸åÆü¡¢ÀéÍÕ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ïº¸¤Ò¤¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÂ»½ý¡¢º¸¤Ò¤¶ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÂ»½ý¡¢º¸¤Ò¤¶ÆâÂ¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤ÎÂç¥±¥¬¤À¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯7·î22Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌó4¥«·î¡¢¤½¤³¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇºÆ¤Ó4¥«·î¤òÍ×¤¹¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¨È´¤¤Î3Ç¯ÌÜ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î²á¹ó¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¼õ½ý¤À¡£º¸¤Ò¤¶¤Ï¥®¥×¥¹¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤âÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼êÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿º´µ×´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¥Ä¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Æ±»þ´ü¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë¤Ï¼ç¾¤ÎDFÎëÌÚÂçÊå¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹DFÊÆÁÒ¹±µ®¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëDFµ×ÊÝÄíÎÉÂÀ¤é¤¬¤¤¤¿¡£
Åö»þ21ºÐ¤Îº´µ×´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê¤é¤ÎÂ¸ºß¤¬³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÊå¤µ¤ó¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò120¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËèÆü¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«Ê¬¤â¹â¤¤¶¯ÅÙ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂçÊå¤µ¤ó¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â120¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥è¥Í¤µ¤ó¡ÊÊÆÁÒ¡Ë¤ä¥¯¥Ü¥Ë¡¼¡Êµ×ÊÝÄí¡Ë¤âÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤ò¸«¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¾Ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð°Å¤¯¸±¤·¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÇ¯Ä¹¼Ô¤¿¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤¿¡£
Æ±Áª¼ê¤é¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ï¤½¤ÎºÇÃæ¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
³ëÆ£¤ò³Ð¤¨¤¿ÂàÃÄ·èÄê¸å¤ÎÎý½¬»²²Ã
ºòµ¨½ªÎ»¸å¡¢º´µ×´Ö¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë»×¤ï¤ºÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£Éé½ý¤«¤é¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ±Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï´°¼£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÎý½¬»²²Ã¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶Ã¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£ ¤â¤Á¤í¤óÎý½¬¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡×
ËÜ³ÊÅª¤ÊÉüµ¢¤Ïº£Ç¯¤Î3·î¤´¤í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ëº®¤¶¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Æ±Ç¯1·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÏÂÓÆ±¤»¤º¡¢µòÅÀ¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ñ¡¼¥¯¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Ö¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡ÖÎý½¬»î¹ç¤â¥¸¥§¥Õ¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éJ3¤Î2¥Á¡¼¥à¤ÈJFL¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼¡¤ÎÎý½¬»²²Ã¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ºÆÈ¯¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ï¥à¡Ê¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡Ë¤ÎÄË¤ß¤ä¡Ê¥Á¡¼¥à¤¬¡Ë·è¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤Æ¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤«¤é¶ÚÆù¤ò°Ü¿¢¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÍè¤Î¥¥ì¤ò¼è¤êÌá¤»¤º¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Ç¤âÂ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢²÷Â®¼«Ëý¤Îº´µ×´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃ×Ì¿Åª¤ÊÉé½ý¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â5·î31Æü¡¢¤«¤Ä¤ÆÀéÍÕ¤¬¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥¼¥Ã¥È¥¨¡¼¥ª¥ê¥×¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê»Ô¸¶Î×³¤¶¥µ»¾ì¡Ë¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ëº´µ×´Ö¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ô¸¶»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢´ØÅì1Éô¤«¤éJFL»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹V»Ô¸¶¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¡£
À¸¤¨È´¤¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Õ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î²ÃÆþ
V»Ô¸¶¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ï5·î30Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï´ØÅì1ÉôÂè6ÀáÅìË®¥Á¥¿¥Ë¥¦¥àÀï¡Ê2¡û0¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Û¤É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬²óÉü¤·¤¿¡£
¶ì¤·¤«¤Ã¤¿Ìµ½êÂ°´ü´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢¸ÅÁãÀéÍÕ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥§¥Õ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤¦¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬»²²Ã¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤â¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¸¥§¥Õ¤ÎÎý½¬¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ê¥¸¥§¥Õ¤Ø¤ÎÎý½¬»²²Ã¤¬¡Ë¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µï¤Å¤é¤µ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·Ä¹Ô¤µ¤ó¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ù¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
5·îÃæ½Ü¤ËË¬¤ì¤¿V»Ô¸¶¤Ø¤ÎÎý½¬»²²Ã¤Ï·×2²ó¤È¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ·ÀÌó¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
»î¹çÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îý½¬¾ì¤ä¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤«¤é¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤À¼¤¬¤³¤À¤Þ¤¹¤ëV»Ô¸¶¡£2011Ç¯3·î¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï´ØÅì1Éô¤Ø¾º³Ê¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥³¡¼¥È2ÌÌ¤È¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿ËÜµòÃÏVONDS¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤ò½×¹©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀéÍÕ¸©ºÇÂçµé¤ÎÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤À¡£
¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡È¤¦¤ë¤µ¤¤¤¯¤é¤¤¡É¤È¥Á¡¼¥à¤Î³èµ¤¤ò·ÁÍÆ¤¹¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¡£¹â¹»¤ÎÉô³è¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤³¤½¤¬²ÃÆþ¤Î·è¤á¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Õ¤Ç¤Î1Ç¯ÌÜ¤Î¤È¤¤«¤é¡¢VONDS¤Ï¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îý½¬»²²Ã¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯°¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢VONDS¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Áá¤¯Îý½¬¤ò¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¡ÈÂ¨·è¡É¤Ç²ÃÆþ¤ò·è¤á¤¿¡£
V»Ô¸¶¤Ïºòµ¨´ØÅì1Éô¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢JFL¡¦ÃÏ°èÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤³¤½JFL»²Æþ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡£
¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç´ØÅì1ÉôÂè16Àá¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¾¡ÅÀ26¤Î4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾Ã¼º¡£¤½¤ì¤Ç¤â10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè61²óÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤Ï¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢JFL»²Æþ¤¬¤«¤«¤ëÁ´¹ñÃÏ°è¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£
¡ÖÁ´°÷¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£VONDS¤Ï¾¡Éé¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÁê¼ê¤è¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á´°÷¤¬¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡£
º£Ç¯¤³¤½¡È»²Æþ¡É¤Ø
º´µ×´Ö¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÆÀ°Õ¤ÎÎ¢È´¤±¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ï·òºß¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅÓÃæ¤Ç½Ð¤ë»î¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤â¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¡ÊJFL»²Æþ¤ò¡Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤«¤éËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤éÌó4¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸Ç¯Âå¤«¤éÀéÍÕ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤Îº´µ×´Ö¤Ï¡¢V»Ô¸¶¤Ç²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾Î©¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥Õ¤Î¤È¤¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ËÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¸á¸å¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ä¸òÂåÍá¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä¹»þ´ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¡£
¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò嚙¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯½ç±þ¤·¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ëËèÆü¤À¡£22ºÐ¤ÏÆü¤ËÆü¤ËJFL»²Æþ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤è¤ê¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÁá¤¯¾º³Ê¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤ä¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾º³Ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
²¼ÉôÁÈ¿¥»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ9Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÀéÍÕ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î·ë²Ì¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤«¤é¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤Ï¤¢¤Î¤³¤í¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹â¹»Ç¯Âå¤È¥×¥í¤Ç¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¥¸¥§¥Õ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤¢¤Þ¤êÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¡£
¼èºà¤¬½ª¤ï¤ë¤Èº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛMFÄØÄ¾µ¯¤¬J2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ç²á¤´¤¹³Ð¸ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡ÖÂåÉ½¤È¤«³¤³°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤¬¤Â³¤±¤¿¥×¥íÀ¸³è¤Î½Ð¸ý¤Ø
22ºÐ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¡£º´µ×´Ö¤ÏÈá´ê¤ÎJFL»²Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢V»Ô¸¶¤«¤éºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£