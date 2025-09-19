¡ÚÏÃÂê¤ÎÈþ¿ÍÅ¹¼ç¤ËÆÍ·â¡ª¡ÛÂè3²ó¡¦²®·¦¡Ö¼êÂÇ¤½¤Ð ô¥ÂÀÏº¡×µÈÂ¼³¨Î¤Æà¤µ¤ó¡¡¶äºÂ¤ÎÌ¾Å¹½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¶¾Çþ¿¦¿Í¤È¤·¤Æº£Ç¯ÆÈÎ©¡ª
±ð¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¤Ëºé¤¯²Ö¡ª SNS¤ÇÏÃÂê¤ÎÈþ¿ÍÅ¹¼ç¤ò½µ¥×¥ìNEWS¤¬Ä¾·â¡£¤¹¤ë¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°Ê¾å¤Ë¥¢¥Ä¤¤ÎÁÍý¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤Ç°ßÂÞ¤â¥Ï¡¼¥È¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Åìµþ¡¦²®·¦¤Î¡Ö¼êÂÇ¤Á¤½¤Ð ÑÛÂÀÏº¡×¤ÎÅ¹¼ç¡¦µÈÂ¼³¨Î¤Æà¤µ¤ó¤ÏµÜºê¸©½Ð¿È¡£35ºÐ¤Ç¤½¤Ð¿¦¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¤½¤Ð¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¹¼ç¤Îµ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡½¡½¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤ÏµÜºê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÂ¼¡¡¤â¤È¤â¤È¤ÏµÜºê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà»á¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤ÎCD¤È2000±ß¤òÊÒ¼ê¤Ë²È½ÐÆ±Á³¤ÇÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤â¡ÖÊØ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸µµ¤¤Ê¾Úµò¡×¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶å½£¤Ã¤Æ¤¦¤É¤óÊ¸²½¤Ç¡¢¾åµþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¦¤É¤ó¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ËÍè¤Æ½é¤á¤Æ¼êÂÇ¤Á¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È´¶Æ°¤·¤Æ¡£¤·¤«¤â¤³¤ó¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê¤â¤Î¤ò¿Í¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤ÎÅ¹¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤½¤Ð¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
µÈÂ¼¡¡»Å»ö¤Ï¥è¥¬¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢35ºÐ¤òÁ°¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¾Íè¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Ð¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤Ð¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¶äºÂ¤Î¡Ö¾È°Ã¡×¤Ç»Ö´ê¤·¤ÆÄï»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ï3Æü¤Ç¼¤á¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é»ä¤¬ËÜµ¤¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¤³¤È¤·4·î¡¢²®·¦¤Ë¡Ö¼êÂÇ¤Á¤½¤Ð ÑÛÂÀÏº¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Ì¾¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÉ¤ÌÜ¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¹ñ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¡£
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Å¹Ì¾¤ÎÍ³Íè
¡½¡½¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½çÄ´¤Ç¤¹¤«¡©
µÈÂ¼¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤ò³«¤¯Á°¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏËèÆü´°Çä¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Á¤âÌë¤âË»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³«Å¹Á°¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿Êý¤ä¡¢¶äºÂ»þÂå¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªÅ¹¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÈÂ¼¡¡Å¹¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ö¤»¤¤¤í¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡Ö³û¤Ä¤Þ¤ß¡×¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð°Ê³°¤Ç¤ÏÊì¤¬¤Ä¤¯¤ëµÜºê¤Î¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ì¿¿¤Ï°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥»¥¤¥í¡×¡Ê800±ß¡Ë¤È¡Ö³û¤Ä¤Þ¤ß¡×¡Ê800±ß¡Ë¡£¤½¤Ð¤Î¤ª½Ð½Á¤Ë¤ÏºÇ¹âµé¤ÎËÜ¸ÏÀá¤ò»È¤¤¡¢´³¤·ÄÇÂû¤äº«ÉÛ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë
¡½¡½¤½¤Ð¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÈÂ¼¡¡ÈþÌ£¤·¤¤¤½¤ÐÊ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢É÷Ì£¤È¹á¤ê¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°¦¾ð¤ò¤³¤á¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÆóÈ¬¤½¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÅÚÆü¤À¤±¤Ï½½³ä¤½¤Ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¡¢¼êÁá¤¯¤«¤ÄÀäÌ¯¤ÊÎÏ²Ã¸º¤Ç°¦¾ð¹þ¤á¤Æ¤½¤Ð¤òÂÇ¤Ä³¨Î¤Æà¤µ¤ó¡£»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅ¹³°¤ÎÁë¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥óÉ÷¤Ë¿¦¿Í¤Îµ»¤òÇÁ¤±¤ë
½Ð½Á¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ïÀá¤âËÜ¸ÏÀá¤È¤¤¤¦ºÇ¹âµé¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´³¤·ÄÇÂû¤Ï¤Ò¤ÈÂÞ7000±ß¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º«ÉÛ¤âÍø¿¬»º¤Ç¤¹¡£¤Ä¤æ¤Ï800±ß¤Ç½Ð¤¹¤Ë¤ÏÀµÄ¾ÀÖ»ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢½¤¹ÔÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¤½Ð½Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤ÎÌ´¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
µÈÂ¼¡¡½÷À¤ÎÄï»Ò¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Ð¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ã¤Æ¤â¤È¤â¤È¤Ï½÷À¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Ð¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È²Ç¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÂçÎÌ¤ËÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤ÆÎÏ»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤óÃË¤Î¿Í¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö½÷¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤½¤Ð¤Ï¿©¤¨¤Í¤¨¡×¤È¤¤¤¦´è¸Ç¤ÊÊý¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö½÷¤Î¿Í¤¬ÂÇ¤Ä¤½¤Ð¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤ÊÌ£¤¬¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Å¹¼ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ç®¤¤Ì´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³¨Î¤Æà¤µ¤ó
»ä¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¼êÂÇ¤Á¤½¤Ð¤ò¹¤á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤Ë¤â¥é¡¼¥á¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Î¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï40ºÐ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢80ºÐ¡¢90ºÐ¤Þ¤Ç¤½¤Ð¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢Ì¾¿Í¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
