ÉÍ±ººÌÇµ¡¡±Ç²è¡ÖTSUSHIMA¡×¤Ç¥½¥í¸å½é¤Î±Ç²è½Ð±é¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¸µ¤³¤Ö¤·¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÉÍ±ººÌÇµ¡Ê25¡Ë¤¬¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ÖTSUSHIMA¡×¡Ê´ÆÆÄ»³º¬¹âÊ¸¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤Î¤³¤Ö¤·¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼²ò»¶°ÊÍè¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍ±º¡£¥½¥í³èÆ°¸å½é¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊË¾·î¡¡À¶¹á¡Ë
¡¡º£ºî¤ÏÄ¹ºê¸©¤Ë¤¢¤ëÎ¥Åç¡¦ÂÐÇÏ¤òÉñÂæ¤ËAI¤Î¶¼°Ò¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¼ç±é¤Ï»³ÅÄ½ãÂç¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£SF¿§¤ÎÇ»¤¤ºîÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÅÙ¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿AI¤¬¿ÍÎà¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£ÉÍ±º¤Ï¡ÖAI¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤âºÇ¶á¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏAI¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤À¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍ±º¤ÏÃæÀ¾Íªåº±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦º´Æ£Í³Î¤»Ò¤ò»Ù¤¨¤ë½÷À¡¦¾®¸þ³¨Î¤¤ò±é¤¸¤¿¡£ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍ±º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è½Ð±é¤Ï¤³¤Ö¤·¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼»þÂå¤Î¡Ö±Ç²èÈÇ¡¡JK¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¬¡¼¥ë¥º¡×¡Ê17Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¡£¡ÖÉñÂæ¤À¤È±ó¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤À¤ÈºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë²èÌÌ±Û¤·¤Ç¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Á¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤òÃúÇ«¤ËµÅ¤¤¼è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¾¥ó¥Ó¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤Î¡ÖÎÐ¿§¤ÎÊª¼Á¡×¤¬¼ã¤µ¤äÈþ¤·¤µ¤ËÆ³¤¯ËãÌô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ç¯¤ò¼è¤é¤º¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢ÉûºîÍÑ¤È¤·¤Æ°ì»þÅª¤Ë¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ê½¹¤¤»Ñ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÁáÄ«¤«¤é2¡¢3»þ´Ö¤«¤±¤Æ¥¾¥ó¥Ó¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤Æ°¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¾²¤ËÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍ±º¤¬½÷Í¥¤ËÆ´¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë»ÖÅÄÌ¤Íè¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö14ºÐ¤ÎÊì¡×¡Ê2006¡Ë¤ò¸«¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤¢¤Þ¤êÇ¯¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¢¤ó¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê±éµ»¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Êì¤Î´«¤á¤Ç11Ç¯¤Ë¥Ï¥í¥×¥í¥¨¥Ã¥°¡Ê¸½¥Ï¥í¥×¥í¸¦½¤À¸¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢15Ç¯¤Ë¤³¤Ö¤·¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï20Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â²ò»¶¤·¡¢ÉÍ±º¤Ï¤½¤Î¸å¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉÍ±ººÌÇµ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¾ð¤ËÇÈ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ´¶¾ð¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡Ö¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¿§¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ±éµ»¤Î¿¶¤êÉý¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬À®Ä¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ç²è¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¡£±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÎÐ¤ÎÊª¼Á¡×¤¬¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤é°û¤à¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÉÍ±º¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤±Ç¯¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤ÆÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Ã©¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤äÃç´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ëÉÍ±º¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£