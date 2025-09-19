KARINA¤Î½é¡¹¤·¤¤MC¤¬µÕ¤Ë¿·Á¯¡ªaespa(¥¨¥¹¥Ñ)¤¬¡ÖRich Man¡×¤Ç¼¨¤¹¡¢À®½Ï¤·¤¿¥«¥ê¥¹¥ÞÀ
9·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRich Man¡×¤¬Àè¹ÔÍ½ÌóËç¿ô¤À¤±¤Ç111ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢ÄÌ»»7ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òÃ£À®¤·¤¿aespa(¥¨¥¹¥Ñ)¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE -¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿4¿Í¤Ï¡¢ÊÆ¡¦ABC¤ÎÄ«ÈÖÁÈ¡ÖGood Morning America(GMA)¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÊÆ¤Î¿Íµ¤TVÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤òÅ¸³«¡¢ËÜ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤â¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤Ë´Ú¹ñKBS¤Î²»³ÚÈÖÁÈ"¥ß¥å¡¼¥Ð¥ó"¤³¤È¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯ #1263¡×(´Ú¹ñÊüÁ÷Æü¡§2025Ç¯9·î5Æü)¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖRich Man¡×¤òTV½éÈäÏª¤·¤¿(ÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¤¬KBS World¤Ë¤Æ9·î19Æü(¶â)¡¦21Æü(Æü)¤ËÆüËÜ½éÊüÁ÷)¡£
¢£KARINA¤Î½é¡¹¤·¤¤MC¤¬¹¥´¶¡ª¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëaespa¤Î¡ÖRich Man¡×
¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤«¤Ä¥Ø¥ô¥£¡¼¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç"Å´¤ÎÌ£"¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡ÖSupernova¡×¤ä¡ÖDirty Work¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶áºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡ÖRich Man¡×¡£¤½¤ÎÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
´Ú¹ñ¸ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±Ñ¸ì¤Ë¤â´®Ç½¤Ê"¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¬¥ë"¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢GISELLE(¥¸¥¼¥ë)¤ÎÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¼«¸Ê°¦¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ÖI am a Rich Man¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹WINTER(¥¦¥£¥ó¥¿¡¼)¤ÎÈþÀ¼¡¢KARINA(¥«¥ê¥Ê)¤Î·þ¤·Î©¤Æ¤ë¥é¥Ã¥×¡¢NINGNING(¥Ë¥ó¥Ë¥ó)¤Î¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤È³Æ¡¹¤¬»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¥ª¡¼¥é¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¤â´°àú¤Ç¡¢ÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é»Ø¤ò»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢Í¾Íµ¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÃæÆÇÀÈ´·²¤À¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢KARINA¤Ï"¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC"¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢ÃËÀMC¤ÎÇÐÍ¥¥à¥ó¡¦¥µ¥ó¥ß¥ó¤È¶¦¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¡ÖMC¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¿Ì¤¨¤ë¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹¥´¶ÅÙ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë°§»¢¡£aespa¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢NINGNING¤Î¡Ö¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ãÎå¥³¥á¥ó¥È¤Ë¾È¤ì¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÁÇ´é¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö#1263¡×¤Î¼ó°Ì¤ÏIVE¤Î¡ÖXOXZ¡×¤¬³ÍÆÀ¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¿²´é¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸øÌó¤â...
¡Ö#1263¡×¤Î¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢aespa¤ÈÆ±¤¸¤¯"Âè4À¤Âå"¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ëIVE¡£8·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿4th EP¡ÖIVE SECRET¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢½Å¸ü¤Ê¥É¥é¥à¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖXOXZ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÎWONYOUNG(¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó)¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤ÊÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¡¢¼ó°Ì³ÍÆÀ¸å¤Î¹±Îã¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢"°¦¤·¤Æ¤ë¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤ÎÃæ¤Ç²ñ¤ª¤¦"¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖXOXZ¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¿²¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸øÌó¤ò¼Â¹Ô¡£¥Ú¥¿¥ê¤È¾²¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢À¸²Î¤È¶¦¤Ë¥¥å¡¼¥È¤Ê"¿²´é"¤ò¸«¤»¤ë6¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£10¼þÇ¯¤Î´ÓÏ½Éº¤¦MONSTA X¡¢µ×¡¹¤Î´°Á´ÂÎ¤ÇÌ¥¤»¤¿°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡Ö#1263¡×¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿"MONBEBE(¥Õ¥¡¥ó)"¤ÎÇ®¤¤´¿À¼¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢IVE¤ÈÆ±¤¸STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿"ÄÌ¾Î¡¦¥â¥Í¥¯"¤³¤ÈMONSTA X¡£
´Ú¹ñ¤ËÂ³¤ÆüËÜ¤Ç8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 MONSTA X "CONNECT X"¡×¤Ç¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿Èà¤é¤Ï¡¢10¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHE X¡×¤ò9·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë"6¿Í´°Á´ÂÎ"¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£HYUNGWON(¥Ò¥ç¥ó¥¦¥©¥ó)¡¢I.M(¥¢¥¤¥¨¥à)¡¢JOOHONEY(¥¸¥å¥Û¥ó)¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖN the Front¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¶¯Îõ¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤ÈÁÔÂç¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢"¥Þ¥ó¥Í(Ëö¤Ã»Ò)"¤ÎI.M¤Ï¹øÄË¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÄã²»¥é¥Ã¥×¤ÇÌ¥Î»¡£¶¦¤Ë¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¸£°ú¤¹¤ëJOOHONEY¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¤Ç·þ¤·Î©¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢Ç÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ï»¬¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
»öÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢HYUNGWON¤¬ÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âµó¤²¤Æ¤¤¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¡¦SHOWNU(¥·¥ç¥Ì)¤Î"¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÍÅÀº"¤Ç¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê"¥¦¥µ¼ª¥Ý¡¼¥º"¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤Í¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£ZEROBASEONE¤Î³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤¬±®¤¨¤ë1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ª¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖICONIK¡×¡õ¡ÖLovesick Game¡×¤òÈäÏª
·ÀÌóËþÎ»¤«¡©¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2026Ç¯1·î°Ê¹ß¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNEVER SAY NEVER¡×(9·î1ÆüÈ¯Çä)¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿ZEROBASEONE¡£"Âè5À¤Âå"¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÀª¤¤¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é6ºîÏ¢Â³¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢ÄÌ»»¥»¡¼¥ë¥¹900ËüËçÆÍÇË¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖICONIK¡×¤Ç¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤ÆÇ®ÎÌ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£¥ê¡¼¥À¡¼¡¦SUNG HAN BIN(¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó)¤ÈZHANG HAO(¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª)¤Î2¥È¥Ã¥×¤¬´é¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯Èà¤é¤Î"¤é¤·¤µ"¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¡£
°ìÊý¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÈäÏª¤·¤¿R&B¶Ê¡ÖLovesick Game¡×¤Ç¤Ï¡¢°Ø»Ò¤òÍÑ¤¤¤¿êÃÏÇÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤ä¿§¤Ã¤Ý¤¤²ÎÀ¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ê¿§¹á¤¬Æ÷¤¤Î©¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
