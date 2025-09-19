¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¿¥ÅÄÍµÆó¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡Ï¢ÇÆ·ü¤«¤ëËÌ¸ý¿º²Ö¤ØÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¡×
¡¡¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤¬7ÆüÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Î¡È½÷²¦¡ÉËÌ¸ý¿º²Ö¤ØÇ®¤¤±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï¡Öº£¡¢ËÌ¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ¸ý¤Ï6·î²¼½Ü¤Ë¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦¾åðù¡Ê¤¸¤ç¤¦¤«¡Ë±ê¡×¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ê¤É7·î¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£Éüµ¢¸å¤Ï¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÅê¤Æ¤¤Îµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤Î·ü¤«¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Ç2²óÅê¤²¤Æ¡¢50¥á¡¼¥È¥ë¡¢60¥á¡¼¥È¥ë¡Ä¤½¤ì¤¸¤ãÁ´Á³¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¿¥ÅÄ¡£¡Ö¤Ç¤â60¥á¡¼¥È¥ë¤Î»þ¤â¡ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¤¿¤á¤ËÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤ÇÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤Î¦³Í¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ê³Í¤Ã¤Æ¡Ä¼¡³Í¤Ã¤¿¤éÏ¢ÇÆ¤Ç¤¹¤è¡ª¡©Âç¤¤Ê»îÎý¤À¤±¤ÉÃÏ¸µ¤ÎÅìµþÂç²ñ¤Ç²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¡¢Èà½÷¤¬°ìÈÖ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¡£À¨¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£