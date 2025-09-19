¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¶¶¤Ï...¡×¡¡ÆÊÌÚ¤Î¾×·âÅªà¤Ä¤®¤Ï¤®¥Ö¥ê¥Ã¥¸á¤Ë1.9Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡Ö¤Þ¤µ¤ËÎò»Ë¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í¡©¡×
»×¤ï¤ºÌÜ¤òµ¿¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Îà¶¶á¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û107.9ËüÉ½¼¨¡¢1.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà´ñÌ¯¤Ê¶¶á
¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡½¡½¡©
¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¶¶¤Ï...¤Ã¡ª¡©
·å¤â¶¶µÓ¤â¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Âå¥Ð¥é¥Ð¥é¡¢ÂçÀµ¤«¤éÎáÏÂ¤Þ¤Ç°ìÀ¤µª¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Ä¥®¥Ï¥®¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¿µæ¶Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡ª¡ª ¤ª¤Ã¤¿¤Þ¤²¤¿...¡×
2025Ç¯8·î23Æü¤ËX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡Ê¡÷mahirunoisland¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â´ñÌ¯¤Ê¶¶¤Î¼Ì¿¿¡£
ÊÌ¤Î¼ïÎà¤Î¶¶¤¬¡¢à¤Ä¤®¤Ï¤®á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤Î¤À¡£
¿§¤âºà¼Á¤â¤Ê¤ó¤À¤«¥Ð¥é¥Ð¥é¡£Èæ³ÓÅªºÇ¶áºî¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê²Õ½ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¸Å¤¤»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤È»×¤·¤²Õ½ê¤â¤¢¤ë¡£
¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¶¶¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü9000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê9·î10ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ï¡¢¶¶¥¥á¥é......¡ª¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤ËÎò»Ë¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í¡©¡×
¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤Î¶¶¡©¡×
¡ÖÎò»Ë¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×
¡Ö¸Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÊä¶¯¤ä³ÈÉý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Îã¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¶¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¤§¡×
¤³¤Î¶¶¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤Ê¤Î¤«¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï8·î30Æü¡¢¤Þ¤º¤ÏÅê¹Æ¼Ô¡¦¥·¥°¥Ê¥ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÈïºÒ¤ÈÊä½¤¤ò·«¤êÊÖ¤·...
¥·¥°¥Ê¥ë¤µ¤ó¤¬8·î23Æü¤Ë¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦à¥Ä¥®¥Ï¥®á¤Î¶¶¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¤Ë¤¢¤ë°ÂÁÉÀî¶¶¤À¡£
¤â¤È¤â¤È¸Å¤¤¶¶¤Ê¤É¤Î¹½Â¤Êª¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥·¥°¥Ê¥ë¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢Í§¿Í2¿Í¤È°ì½ï¤Ë¼Ö¤Ç³ëÀ¸±Ø¡ÊÅìÉðÅ´Æ»¡Ë¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÅ´Æ»¤ÎÇÑÀþÀ×¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îµ¢¤ê¤Ë°ÂÁÉÀî¶¶¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤³¤Î¶¶¤ÎÂ¸ºß¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤º¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Î°ÆÆâ¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íó´³¤Î·Á¤¬ÅÓÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤âÊÑ¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¤È»×¤¤¡¢Í§¿Í¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È´ó¤êÆ»¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡Ù¤ÈÃÇ¤Ã¤ÆU¥¿¡¼¥ó¤·¼Ö¤òÄä¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤µ¤ó¡Ë
¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤µ¤ó¤¬°ÂÁÉÀî¶¶¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»þÂå¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¶¤ÎÅÉÁõ¤ä»Ü¹©¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢¶²¤é¤¯2²ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊä½¤¤Ç¶¶·å¤È¶¶µÓ¤òÂ¤¤êÄ¾¤·¤¿¡¢Á´Éô¤Ç3À¤Âå¤ÎÉôºà¤Îº®¹ç¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¼Ì¿¿¤ÎÄÌ¤ê¡¢2²ó¤Î¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿²Õ½ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·Á¾õ¤ÎÊÑ²½¤Ï2²ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·ÊÑ²½¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶½Ì£¿¼¤¤»Ñ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤µ¤ó¡Ë
µ¼Ô¤Ï9·î9Æü¡¢°ÂÁÉÀî¶¶¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æº´Ìî»Ô¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÔ»Ô·úÀßÉôÆ»Ï©²ÏÀî²Ý¤Î¿¦°÷¤Ï¡¢¶¶¤¬à¥Ä¥®¥Ï¥®á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¡ÖÂæÉ÷¤ÎÈïºÒ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Î¤ß¡¢Éüµì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¸½Â¸¤¹¤ë»ñÎÁ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁÉÀî¶¶¤¬²ÍÀß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1928Ç¯¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢»þ´ü¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¶¶µÓ¡¦·å¤Î°ìÉô¤¬ÈïºÒ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤ò1982Ç¯¤ËÉüµì¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤ÎÂæÉ÷19¹æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¶µÓ¡¦·å¤¬Â»½ý¤·¡¢¤½¤ÎÊä½¤¤¬2021Ç¯¤Ë´°Î»¡£
2²ó¤ÎÈïºÒ¡¦Êä½¤¤Î´Ö¤Î2010Ç¯¤Ë¤ÏÅÉÁõ¹©»ö¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤¼¶¶Á´ÂÎ¤òºî¤êÄ¾¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â»½ý¤·¤¿²Õ½ê¤ÎÊä½¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡©¡¡Æ±¿¦°÷¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö1986 Ç¯¡¢°ÂÁÉÀî¶¶²¼Î®¤ËÂ¿ÅÄÂç¶¶¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼ç¸òÄÌ¤¬ÆîÂ¦¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ËÅ¾´¹¤·¡¢°ÂÁÉÀî¶¶¤òÄÌ¤ë¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÀ¸³èÆ»Ï©¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á°ÂÁÉÀî¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êä½¤¤äºÒ³²ÉüµìÅù¤Ë¤è¤ë⾧¼÷Ì¿²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
Êä½¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¼ÏÂ¤Î½é´ü¤«¤éÎáÏÂ¤Îº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Çºß¤êÂ³¤±¤ë°ÂÁÉÀî¶¶¡£
Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤½¤Îà¥Ä¥®¥Ï¥®á»Ñ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö·®¾Ï¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£