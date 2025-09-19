¥Ò¥«¥ë¡¢¤â¤·ÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©1¥«·îÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÂÐ½èË¡¡É¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¤ä¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¡È·ã¸º¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Ò¥«¥ë¤Ï14Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿YouTubeÆ°²è¤Ç¡¢ºÊ¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¤ÈÅÐ¾ì¤·¡ÖÉâµ¤OK¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏºÇ¹â¤Ç507Ëü¿Í¤¤¤¿¤¬¡¢19Æü¸á¸å6»þ»þÅÀ¤Ç485Ëü¿Í¤È¡Ö22Ëü¿Í¡×¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï8·î15Æü¤ËYouTube¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤â¤·ÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤¿¤é?¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º³èÆ°¤ò°ì½µ´ÖµÙ»ß¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢YouTube¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤ÏÁ´ÉôºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¼Õºá¤Î»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¥Ð¡¼¥¥óÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¥µ¥à¥Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¼Õºá¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÆ°²è¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤â¤Î¤¬Çä¤ìÂ³¤±¤ë¡£°ì½µ´Ö¸å¤ËÎ¹¹ÔÆ°²è¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¤ä¤Í¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¤¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºÇ¶¯·Á¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£