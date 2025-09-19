º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤ÎÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¡¡¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°»°¿¶¤ËÇï¼ê¤ÎÍò¡ª1784»î¹ç7116ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¸½Ìò¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç5·î11Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè131Æü¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤ËÂè1ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜµò¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ÃæÅÄ¤é¤·¤¤¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥Ê¥«¥¿¥³¡¼¥ë¡×¤ò¼õ¤±½é²ó2»à°ìÎÝ¤Ç²ó¤Ã¤ÆÍè¤¿Âè1ÂÇÀÊ¡£Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦µÈÂ¼¤Ï3µåÁ´¤ÆÄ¾µå¾¡Éé¡£ÃæÅÄ¤Ï½éµå¤ò¸«Æ¨¤·¡¢2µåÌÜ¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¶õ¿¶¤ê¡£¤½¤·¤Æ3µåÌÜ¤Î147¥¥íÄ¾µå¤òºÆ¤Ó¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤â¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÃæÅÄ¤Ï°ì½Ö¡¢¤¦¤Ä¤à¤²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤¦¤Ê¤º¤¯¤È´é¤ò¾å¤²¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡2²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯ºÝ¤Ë¤âÂç´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿ÃæÅÄ¡£1»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁª¼ê¸òÂå¤¬¹ð¤²¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï°æ¾å´ÆÆÄ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÈÓ»³Íµ»ÖÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤é¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±Ë¹»Ò¤ò¼è¤ê°ìÎé¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÌîµå¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¤¿¤¤¡×¡½¡½¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÎÄÌ»»1340¸ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤¬¸½Ìò¥é¥¹¥È¤ÎÂÇÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤éËÜµò¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¤ÏÃæÅÄæÆ°ì¿§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µå¾ì¤Ë¤Ï¸ÅÁã¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤äµð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤éµå³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é200°Ê¾å¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¡Ö18Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£µå¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥¤¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤È¡Öthank¡¡you¡¡for¡¡your¡¡great¡¡blue¡¡days¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£ÃæÅÄ°Ê³°¤ÎÁ´Áª¼ê¤¬ÆÃÊÌT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÎý½¬¤ËÎ×¤ß¡¢ÃæÅÄ¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö4ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢ÃæÅÄæÆ¡×¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸½Ìò1784»î¹çÌÜ¡¢7116ÂÇÀÊÌÜ¡£¸«´·¤ì¤¿¹½¤¨¤ËºÆ¤Ó´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡ÃæÅÄæÆ¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤äÇØÈÖ6¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ö¥ë¡¼¤Î±þ±ç¥Ü¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆÃæÅÄæÆ¥¿¥ª¥ë¤¬µå¾ìÁ´ÂÎ¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢»î¹çÄ¾Á°¤Î±ß¿Ø¤Ç¤ÏÀ¼½Ð¤·Ìò¤òÌ³¤á¡¢½é²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡þÃæÅÄ¡¡æÆ¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1¡¢2Ç¯²Æ¡¢3Ç¯½Õ¤È3ÅÙ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»87ËÜÎÝÂÇ¡£07Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£14¡¢16¡¢20Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¡£21Ç¯8·î¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í°ÜÀÒ¡£24Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¡£13¡¢17Ç¯WBC¡¢15Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12ÆüËÜÂåÉ½¡£1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢107¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£