ËãÌô¤Î¡ÖMDMA¡×¤Ê¤É¤òÌ©Í¢¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ûºÞ¤ª¤è¤½9Ëü¾û¤Ê¤É¡¢ËöÃ¼²Á³Ê6²¯±ßÁêÅö¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊËãÌô¼èÄùÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤Î¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥ÈÈï¹ð¤Ï¡¢¤³¤È¤·6·î¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éËãÌô¤Î¡ÖMDMA¡×¤Î¾ûºÞ¤òÈÎÇäÌÜÅª¤ÇÌ©Í¢¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ûºÞ¤ª¤è¤½9Ëü¾û¤Ê¤É¡¢ËöÃ¼²Á³Ê6²¯±ßÁêÅö¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¡¢ËãÌô¼èÄùÉô¤¬°ìÅÙ¤Ë²¡¼ý¤·¤¿¾ûºÞËãÌô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµîºÇÂç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËãÌô¼èÄùÉô¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ³¤³°¤ÎËãÌôÌ©Í¢ÁÈ¿¥¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÌôÊª»Ô¾ì¤¬³¤³°¤«¤é¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
