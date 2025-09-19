¡ÚSL¤ä¤Þ¤°¤Á¹æ¡ÛD51¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Î½¤Íý´°Î»¡ªÄÌ¾ï±¿¹Ô¤ØÉüµ¢¡¦¸¶°ø¤Ï¼´¤È¼ÖÎØ¤ò¤Ä¤Ê¤°¶âÂ°¤ÎÉÔ¶ñ¹ç
SL¤ä¤Þ¤°¤Á¹æ¤¬15Æü¡¢¼ÖÎ¾¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç°ìÉô¤Î±¿Å¾¤ò¼è¤ê»ß¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¼ÖÎØ¼þÊÕ¤ÎÉôÉÊ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¤Éüºî¶È¤¬´°Î»¤·¡¢20Æü°Ê¹ß¡¢ÄÌ¾ï±¿¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
SL¤ä¤Þ¤°¤Á¹æ¤Ï15ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢»³¸ý»Ô¤Î¿ÎÊÝ±Ø¤È¼ÄÌÜ±Ø¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢¾èµÒ¤ª¤è¤½200¿Í¤¬¼ÖÆâ¤Ç3»þ´Ö¤Û¤ÉÂÔµ¡¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒ¤ÏSL¤ä¤Þ¤°¤Á¹æ¤¬¼«ÎÏ¤Ç¿ÎÊÝ±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿¸å¡¢JR¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥Ð¥¹¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¡¦ÈÓÅÄÌÆÄ ¹Åç»Ù¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö±¿Å¾»Î¤¬°Û²»¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢±¿¹Ô¤ò·ÑÂ³¤»¤º¤Ë¤¹¤°Ää¤á¤ÆÅÀ¸¡¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¾õ¶·¤¬Èæ³ÓÅª·Ú¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡×
JR¤ÏÉôÉÊ¤ò½¤Á¶¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢19ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éJR»³¸ýÀþ¤Î¿·»³¸ý±Ø～ÄÅÏÂÌî±Ø´Ö¤Ç»î±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤·¤ÆÀè¤Û¤É¡¢JR¤ä¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶¨µÄ²ñ¤Ï¡Ö20Æü°Ê¹ß¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤êD51·¿¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SL¤ä¤Þ¤°¤Á¹æ¤Ï10·î1Æü¿åÍËÆü¡¢»³¸ý¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ê¿ÆüÆÃÊÌ±¿¹Ô¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£