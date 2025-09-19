³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¡ß°¦É²¸©¡È¼ê¤Ö¤é´Ñ¸÷”¤ÎÊª»ºÅ¸½é³«ºÅ¡¢¡Ö°¦É²É´²ßÅ¹¡×¤¬Âç´ÝÅìµþÅ¹´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢°¦É²¸©¤È¶¦Æ±¤Ç9·î 17 Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö°¦É²¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤®¤å¤®¤å¤Ã¤È½¸¹ç!°¦É²É´²ßÅ¹POPUP STORE¡×¤òÂç´ÝÅìµþÅ¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÏ»¥¿¥ë¥È¡Ö¤ß¤¤ã¤óÍ®»ÒÌ£¡×(ÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì)
¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¹ØÆþ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿OMO·¿(Online Merges with Offline)¤ÎÊª»ºÅ¸¤Ç¡¢»î°û¤ä»î¿©¤ò¤·¤¿¸å¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÚÅ·EC¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¸ÜµÒ¤â¾¦ÉÊ¤ò¼«Âð¤ËÇÛÁ÷¤Ç¤¤ë¡£
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×ÃæÀî»á¡Êº¸¡Ë»°»Þ»á¡Ê±¦¡Ë¡¢°¦É²¸©°¦¤Î¤¯¤Ë¤¨¤Ò¤á±Ä¶ÈËÜÉô¾®ÎÓ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊÃæ±û¡Ë
¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Î9·î17Æü¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î¼èºà²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÏ°èÁÏÀ¸»ö¶È¶¦ÁÏ¿ä¿ÊÉô¡¢ÃæÀîÂîºÈ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ø°¦É²É´²ßÅ¹¡Ù¤Ç¤Ï1ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¸©ÆâÃæ¾®´ë¶È¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç»Ù±ç¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ø¤ÎPR¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÌ¾½ê½ä¤ê¤«¤éÆüËÜ¤Î¡ÈÆü¾ï¡É¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤äÉ´²ßÅ¹¤¬¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ä¿©ÎÁÉÊ¡¢²Û»Ò¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¤¿¤á¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åìµþ±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÆ±Å¹¤Ç¤â¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ï1.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ä¿©Ê¸²½¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡ÖÇã¤¤Êª=´Ñ¸÷ÂÎ¸³¡×¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¾ì¤òÀß¤±¡¢°¦É²¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
QR¥³¡¼¥É¤Ç¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¹©É×¤â
º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤ò³¤³°¤Î¼«Âð¤ËÇÛÁ÷¤Ç¤¤ë³ÚÅ·¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£Å¹ÊÞÆâ¤Î¾¦ÉÊ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢³¤³°¤Î¼«Âð¤Ë¾¦ÉÊ¤òÇÛÁ÷¤Ç¤¤ëÆ³Àþ¤òÍÑ°Õ¡£Ê£¿ô¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÇÛÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢80¥õ¹ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ÎÅÚ»ºÊªÈ¯Á÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¡¢µ¢¹ñ¸å¤Î¥ê¥Ô¡¼¥È¹ØÆþ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸©Æâ»ö¶È¼Ô¤ÎÈÎÏ©¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Þ¤ë¡£Êª»ºÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Â¿¸À¸ìÉ½µ¤Î°ÆÆâ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ØÆþ¤äÂÎ¸³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
Ë·¤Á¤ã¤óÃÄ»Ò(ÈÎÇäÅÀ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì)
Æ±Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î°¦É²¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ß¤«¤ó¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥¼¥ê¡¼¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¤äÃÏ¼ò¤Ê¤É¹ç·×Ìó210ÉÊÌÜ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£
¤¢¤³¤ä¿¿¼î¤Ê¤É¤´ÅöÃÏ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤(¿ôÎÌ¸ÂÄê)¤ä¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Á¤å¤¦¤Á¤å¤¦¥¼¥ê¡¼¡×¤Î¼«ÈÎµ¡¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¼ò°û¤ßÈæ¤Ù²ñ¤ä°ËÍ½¿å°ú¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£