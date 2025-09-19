¶µ°é²ÝÄø¤ÎÊÔÀ®¤ò½ÀÆð¤Ë¡¢Ãæ¶µ¿³¡¡»Ò¤É¤âÂ¿ÍÍ²½¡¢³Ø¹»¤Ø°ìÄê¤ÎºÛÎÌ
¡¡Ãæ¶µ¿³¤ÎÆÃÊÌÉô²ñ¤Ï19Æü¡¢¼¡´ü³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ë¸þ¤±¤¿´ðËÜÊý¿Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤äÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤ÎºÛÎÌ¤Ç³Æ¶µ²Ê¤Î¼ø¶È»þ´Ö¿ô¡Ê¤³¤Þ¿ô¡Ë¤ò°ìÄêÈÏ°Ï¤ÇÁý¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¿·À©ÅÙ¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡Ö¶µ°é²ÝÄø¤Î½ÀÆð²½¡×¤¬Ãì¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¾ðÊó³èÍÑÇ½ÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸þ¾å¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¶µ¿³¤Ïº£¸å¡¢³Æ¶µ²Ê¤Îºî¶ÈÉô²ñ¤Ç¶ñÂÎÅªÆâÍÆ¤ÎµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤ËÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤Ø¤ÎÅú¿½¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£¼¡´ü»ØÆ³Í×ÎÎ¤ÎÁ´ÌÌ¼Â»Ü¤Ï30Ç¯ÅÙ¤«¤é½ç¼¡»Ï¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡¸½ºß¤Ï³Ø¹»¶µ°éË¡»Ü¹Ôµ¬Â§¤Ç¡¢³Æ³ØÇ¯¡¦¶µ²Ê¤ÇÇ¯´Ö¤ÎÉ¸½à¼ø¶È»þ´Ö¿ô¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜÊý¿Ë¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤ÎÁí»þ´Ö¿ô¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤¬½ÀÆð¤Ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¡ÖÄ´À°¼ø¶È»þ´Ö¿ôÀ©ÅÙ¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿·À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤ë¶µ²Ê¤Î»þ´Ö¿ô¤ò¸º¤é¤·¤ÆÊÌ¤Î¶µ²Ê¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿³Ø½¬»Ù±ç¤ä¶µ°÷¤Î¸¦½¤¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£Áý¸º¤Ç¤¤ë¤³¤Þ¿ô¤Î¾å¸Â¤äÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶µ²Ê¤Ê¤É¤ò¡¢º£¸å¤Îºî¶ÈÉô²ñ¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£