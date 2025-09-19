JR4¼Ò¡¢¥Í¥Ã¥ÈÍ½ÌóÏ¢·È¤Ø¡¡¥í¥°¥¤¥óÇ§¾Ú¾Ê¤»È¤¤¤ä¤¹¤¯
¡¡JRÅì³¤¡¢ÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¡¢¶å½£¤Î4¼Ò¤Ï19Æü¡¢³Æ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÏ¢·È¤µ¤»¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³Æ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤´¤È¤Ë¥í¥°¥¤¥óÇ§¾Ú¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂ¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²èÌÌÁ«°Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÅì³¤¤Î¡ÖEX¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Î¡Öe5489¡×¤Î´Ö¤Ç¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë»Ï¤á¤ë¡£ÅìÆüËÜ¤Î¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤ä¡¢¶å½£¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÎó¼ÖÍ½Ìó¡×¤Ï27Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢½ç¼¡Ï¢·È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÀçÂæ¡½Ì¾¸Å²°¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤¨¤¤Í¤Ã¤È¤«¤éÀçÂæ¡½Åìµþ¤ò¡¢Åìµþ¡½Ì¾¸Å²°¤òEX¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÍ½Ìó¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Ï¢·È¤¹¤ë¤È1²ó¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ÇºÑ¤à¡£¥í¥°¥¤¥óÇ§¾Ú¤ò¾Ê¤¯¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç»öÁ°¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡JRËÌ³¤Æ»¤È»Í¹ñ¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¨¤¤Í¤Ã¤È¤äe5489¤ÇÆÃµÞ¤Ê¤É°ìÉôÎó¼Ö¤òÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¡£º£²óÏ¢·È¤¹¤ë»Í¤Ä¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇJRÁ´Àþ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡£
¡¡³Æ¼Ò¤Î¸½ºß¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½ÌóÈæÎ¨¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í5¡Á6³äÄøÅÙ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤ÎÍøÍÑ¤òÁý¤ä¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£