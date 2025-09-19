¹â»Ô»á¡¢Ï¢Î©³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¡¡ÀÇ³Û¹µ½ü¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ò¶¯²½
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï19Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¸ÀµÚ¡£¸øÌó¤Ç¤Ï¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆµëÉÕ¤ä½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤ò¹Ô¤¦¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¼ÔÂÐºö¤äÅÚÃÏ¼èÆÀµ¬À©¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£»Ù»ýÎ¥¤ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÊÝ¼éÁØ¤ò¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë´Ø¤·¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤¬¹çÃ×¤¹¤ëÌîÅÞ¤È¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¾§¤¨¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ï»¿À®¤À¤È¸ÀÌÀ¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¼óÅÔµ¡Ç½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÐºÑÀ¯ºö¤ò½ä¤ê¡ÖÀ¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤Ï¹Ô¤²á¤®¤¿¶Û½ÌºâÀ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÊÝ´Ä¶¤Î°²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¶¯¤¤À¯¼£¤À¡£¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£