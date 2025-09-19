¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛµÜÅç¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡¡ÃçÆ»ÂçÊå¤¬¥¤¥óÆ¨¤²¤ÇÍ¸À¼Â¹Ô£Ö¡Ö¼¡¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¶Àï¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª£Ê£Ì£ÃÇÕ¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢µÜÅç¡Ë
¡¡£±¹æÄú¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÃçÆ»ÂçÊå¡Ê£²£µ¡Ë¡á°¦ÃÎ¡¦£±£²£·´ü¡¦£Á£²¡á¤¬ÎÏ¶¯¤¯Æ¨¤²¤Æ¾¡Íø¡££²£°£²£´Ç¯£±£²·î¹¾¸ÍÀî°ÊÍè¡¢ÄÌ»»£³²óÌÜ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º½éÀ©ÇÆ¤òµÜÅç¤ÎÃÏ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡££²Ãå¤Ï£¶¹æÄú¤Î¼Ä¸¶ÈôæÆ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢£³Ãå¤Ë£µ¹æÄú¤Î¿ù»³´î°ì¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤¬Â³¤¡¢£³Ï¢Ã±¤Ï£±Ëü£±£·£¹£°±ß¤È¹¥ÇÛÅö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª£³°Ì¤«¤éÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÃçÆ»¤¬ºÇ¸å¤Ï¤Þ¤¯¤ê¤âº¹¤·¤âµö¤µ¤Ê¤¤Æ²¡¹¤ÎÆ¨¤²¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¿ÊÆþ¤Ï£±£²£³¡¦£´£¶£µ¤È¤Ê¤ê¥¹¥í¡¼£³Äú¤Ï²£°ìÀþ¡£¥¤¥ó¤ÎÃçÆ»¤¬¥³¥ó¥Þ£±£·¤Î£Ó¤Ç£±£Í¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ£Ó¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡££±£Í¤ÏÄ¹Ã«Àî¡ÊÀ²ºÈ¡ËÁª¼ê¤Ëº¹¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ÎäÀÅ¤Ë¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¤¿¡£º£Àá¤Ï¶¯¤¤µ¤»ý¤Á°ìËÜ¡×¤Èµ¡ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¤ÎÏ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡½é£Ö¤À¤Ã¤¿£²£³Ç¯£µ·î¤È¤³¤Ê¤á¤Ï¥Á¥ë¥È£³¤Ç£¶¥³¡¼¥¹¤Þ¤¯¤ê¡£¿¤Ó¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¹¶¤á¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏËÙÇ·ÆâµªÂå»Ò¡Ê²¬»³¡Ë¤Î¡È»Õ¾¢¡É¤È¤·¤Æ¿¤Ó·¿¤òÅÁ¼ø¡£º£Ç¯£··î¤ÎÅöÃÏ¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ¤Ï¡ÈÃçÆ»¥Ú¥é¡É¤ÇÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤À¤Ã¤¿ËÙÇ·Æâ¤¬£¶Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖËÙÇ·Æâ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤ÏËÍ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ºº£²ó¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¡¢¡ÖµÜÅç¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤±¤§¡¢¤Þ¤¿Íè¤ë¤±¤§¤Î¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤È¹ÅçÊÛ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£