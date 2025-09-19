¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ö¿·NX¡×¤ËÃíÌÜ¡ª 300ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡Ö¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡×¤ËÂÔË¾¤Î¡ÈF¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¿·ÀßÄê¡ª ¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡ÖºÇ¿··¿SUV¡×¥«¥Ê¥À»ÅÍÍ¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡©
300ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡Ö¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡×¤ËÂÔË¾¤Î¡ÈF¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¿·ÀßÄê¡ª
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥«¥Ê¥ÀË¡¿Í¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íµ¤SUV¡ÖNX¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿··¿¤ÎNX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖºÇ¿·¤ÎNX¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡NX¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥ì¥¯¥µ¥¹½é¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2021Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2ÂåÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡NX¤ÏÆÃ¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ê¥À¹ñÆâ¤Î¹©¾ì¤Ç¸½ÃÏÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢NX¤¬ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÍ×Ë¾¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£»ÅÍÍ¤Î¡ÖF¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡F¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥°¥ê¥ë¤ä20¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥Û¡¼¥ë¥ÉÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¤è¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖNX 350h¡×¤È¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖNX 450h¡Ü¡×¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖF¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢NX 350h¡¢NX 450h¡Ü¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖNX 350¡×3¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ´¼ÖAWD¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤ÎNX 450h¡Ü¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ304PS¤ò¸Ø¤ë2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢Ìó58km¤ÎEVÁö¹Ô¤ÈÍ¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤â¡ÖLexus Safety System ¡Ü 3.0¡×¤òÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¿Ê¤Îµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤ÎNX 2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï5Ëü4830¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó586Ëü±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿Íµ¤¤ÎNX¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤âSNS¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿F¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¦¡×¡ÖË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÎÉ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡×¡Ö²Á³Ê¤âÁõÈ÷¤âÂç¤¤µ¤â¥ê¥»¡¼¥ë¤â¡¢NX¤ÏÁ´¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£