TWICE¡¦Stray Kids»öÌ³½ê½êÂ°¤ÎNEXZ¡¢ÀèÇÚ¤È¤Î¡È´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¶¦±éSHOT¡É¤¬ÏÃÂê¡ª¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤¬¡Ä¡×¡ÚPHOTO¡Û
JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤ÎNEXZ¤¬¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëStray Kids¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¸òÎ®¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´éÌÌ¹ñÊõ¤¹¤®¤ë¡×YU¤Î´°àú¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
NEXZ¤Ï9·î18Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGENTLE MONSTER¡Ê¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¶äºÂ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤òË¬¤ì¤¿NEXZ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Stray Kids¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈNEXZ¤Î¸òÎ®¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ú¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¦»ÒÍÍ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤ï¤¢¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÈ¯¶¸¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤¬¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢NEXZ¤Ï10·î6Æü¤Ë¡ÖLemino MUSIC FES¡×¤Ø½Ð±é¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£