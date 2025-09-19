½©¤ÎÉ÷Êª»í ¶âÌÚºÔ¡Ê¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡ª°ìÁØ¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ·µ¤¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡©
²Æ¤Î½ë¤µ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¶ä°É¤ä¹ÈÍÕ¤Ê¤É½©¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉº¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶âÌÚºÔ¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤Ç½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶âÌÚºÔ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶áÇ¯¤Ï¹á¿å¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤êSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢½©¤Î¿Íµ¤¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¶âÌÚºÔ¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤È¡¢¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÌÚºÔ¤ÎÎò»Ë
¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¶âÌÚºÔ¤¬¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»Ï¤Þ¤ê¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ç¤¹¡£
¶âÌÚºÔ¤Ï¸µ¡¹Ãæ¹ñ¤¬¸¶»º¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÍº³ô¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤Î¶âÌÚºÔ¤Ï¼«Á³¤ËÈË¿£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÚ¤Î»ÞÍÕ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈË¿£¤µ¤»¤ë¡ÖÁÞ¤·ÌÚ¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ÇÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¡Êºù¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¶âÌÚºÔ¤ÏÁ´¤ÆÆ±¤¸°äÅÁ»Ò¤ò¤â¤Ä¥¯¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È´¨¤¤ÃÏ°è¤«¤éÃÈ¤«¤¤ÃÏ°è¡ÊÅìËÌÃÏÊý¤«¤é¶å½£ÃÏÊý¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Û¤Ü°ìÀÆ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÌÚºÔ¤Ï¥È¥¤¥ì¤ÎË§¹áºÞ¡©
¶âÌÚºÔ¤ÏºÇ¶á¹á¿å¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ê°ìÊý¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎË§¹áºÞ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ä¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÌÚºÔ¤Ï¹á¤ê¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢µâ¤ß¼è¤ê¼°¤Î¥È¥¤¥ì¤Î½¤¤ÂÐºö¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥¤¥ì¤Î¤½¤Ð¤Ë¶âÌÚºÔ¤ò¿¢¤¨¤¿¤ê¡¢Ë§¹áºÞ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¶âÌÚºÔ¤Î¶¯¤¤¹á¤ê¤ÇÉÔ²÷¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶âÌÚºÔ¤È¤¤¤¨¤Ð¥È¥¤¥ì¤ò»×¤¤½Ð¤¹Êý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¥È¥¤¥ì¤ÎË§¹áºÞ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢½©¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ·µ¤¤Ï¡©
¶âÌÚºÔ¤Î²Ö¤¬ºé¤¯¤Î¤Ï9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤ÏÃ»¤¯¡¢¿ôÆü¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î½©¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÀ¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²Ö¤Î¹á¤ê¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ï¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢±À¤¬Â¿¤¤Æü¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¤Ï¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤è¤ê¤âÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Ë´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Ï¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¶õµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¹á¤ê¤ÎÊ¬»Ò¤¬¶õµ¤Ãæ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É÷¤¬²º¤ä¤«¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹¤¤´Ö¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
X¤Ç¶âÌÚºÔ¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿Æü¤ÎÅ·µ¤
¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¡Ö¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ±À¤¬Â¿¤¤Æü¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2020Ç¯°Ê¹ß¡¢X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡Ö¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿Æü¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
2020Ç¯10·î1Æü¡¢2021Ç¯9·î11Æü¡¢2022Ç¯9·î28Æü¡¢2023Ç¯10·î12Æü¡¢2024Ç¯10·î15Æü¡¢2024Ç¯10·î16Æü¤Î6Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
³ÆÆüÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤Åìµþ¤ÈÂçºå¤ÎÅ·µ¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
Å·µ¤¤¬±«¤äÆÞ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÆü¤ÎÊ¿¶Ñ¼¾ÅÙ¤¬70%°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Å·µ¤Í½Êó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤¢¤¬¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ³°¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£