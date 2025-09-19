¡Úµð¿Í¡Û¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Î»Ïµå¼°¤ÇÄÁ¸÷·Ê¡¡¥Û¡¼¥à¤ØÅêµåÁ°¤Ë»°ÎÝ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¾Ð´é¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë
¡¡µð¿Í·³Á°´ÆÆÄ¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Æ±Àï¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ä£Á£Ù¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¸¶»á¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤Î¡ÖÂè£²²ó£×£Â£Ã¡×¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò£²Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Âç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÅêµåÁ°¤Ë»°ÎÝÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ»°ÎÝ¼ê¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£²¬ËÜ¤â¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÅê¤²ÊÖ¤¹ÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤Î¸å¡¢¸¶»á¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¾ìÆâ¤òÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£