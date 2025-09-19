È÷Á°»Ô¤ÎALT»ö¶È½ä¤ê¡Ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é75¿Í¤¢¤Ã¤»¤ó¤Î´ë¶È¤¬»Ô¤òÄóÁÊ¡Ö·ÀÌó·ë¤Ð¤ì¤ºÈñÍÑ¤Ê¤ÉÌ¤Ê§¤¤¡×¡¡²¬»³
ÁÊ¾õ¤Î¥³¥Ôー
¡¡³Ø¹»¤ä¤³¤É¤â±à¤òÂÐ¾Ý¤Ë³°¹ñ¸ì»ØÆ³½õ¼ê¡¦ALT¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëÈ÷Á°»Ô¤Î»ö¶È¤ò¤á¤°¤êALT¤ò¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤¿´ë¶È¤¬¡Ö·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÈñÍÑ¤äÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÈ÷Á°»Ô¤òÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È÷Á°»Ô¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÁ´¤Æ¤Î³ØÇ¯¤ÈÁ´¤Æ¤Î¤³¤É¤â±à¤Ë¹ç·×87¿Í¤ÎALT¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á75¿Í¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤¿¤Î¤¬¡¢±Ñ²ñÏÃ¹Ö»Õ¤ÎÇÉ¸¯¤ä¶µ°é»Ù±ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅìµþ¤Î²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥Áー¥Ö¥´ー¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥Áー¥Ö¥´ー¥ë¤Ï¤³¤Î¤¢¤Ã¤»¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¼°¤Ê·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢ALT¤ÎÅÏ¹ÒÈñ¤ä½»Âð¤Î¼Ú¤ê¾å¤²ÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤··ÀÌó¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡3·î¤ÎµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤·¤¿È÷Á°»Ô¤Î2025Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»¤Ë¤ÏALT´ØÏ¢ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ6²¯4000Ëü±ßÍ¾¤ê¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È÷Á°»Ô¤Ï¡Ö»ÔÄ¹¤Î¸òÂå¤ËÈ¼¤¤»ö¶È¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÀÌóÄù·ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Áー¥Ö¥´ー¥ë¤Ï18Æü¡¢·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤òµá¤á¤Æ¡¢²¬»³ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÍ½È÷Åª¤ÊÀÁµá¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿·ÐÈñ¤Ê¤É9000Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò»ÙÊ§¤¦¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¤ÏÄóÁÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÁÊ¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£